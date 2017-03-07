Три года назад Россия оккупировала Крымский полуостров. О том, как это происходило, рассказываем в специальном цикле «Крым: дневник оккупации».
Картина дня
Ранним утром Черноморский флот России взорвал и затопил еще одно судно на озере Донузлав в районе Южной военной базы – корабль БМ 416 водоизмещением 30-40 тонн.
В крымском парламенте назначили семерых «министров» и несколько других чиновников нового «правительства» полуострова.
Возле Чонгара жители близлежащих сел вышли на акцию против российской оккупации Крыма.
Чонгар, 7 марта 2014 года
Миссия военных наблюдателей ОБСЕ вновь попыталась проехать в Крым, однако ее так и не пропустили через блокпосты.
Миссию ОБСЕ не пропустили в Крым, 7 марта 2014 года
Делегация новой «власти» во главе со спикером Верховной Рады Крыма Владимиром Константиновым вылетела в Москву.
Владимир Константинов на встрече в Москве, 7 марта 2014 года
На встрече с Владимиром Константиновым глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что поддержит «присоединение» полуострова:
«Если народ Крыма проявит свою волю и примет такое решение – о вхождении в состав России, – мы как верхняя палата поддержим такое решение».
Россия готова присоединить Крым, 7 марта 2014 года
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс считает, что на полуострове не русские, а украинцы и крымские татары находятся под угрозой:
«Я встревожена из-за риска жестокого конфликта на Крымском полуострове и последствий, которые он может иметь для всех общин, особенно для украинской и крымскотатарской групп. У крымских татар есть позиция, которая отличается от позиции большинства населения, и это повышает их уязвимость. Отношения между этническими группами на полуострове характеризуются ростом атмосферы страха».
Семья крымских татар уезжает из Крыма во Львов, 7 марта 2014 года
Крымский парламент обнародовал на своем сайте бланк бюллетеня для голосования на «референдуме» 16 марта. В нем стоит два вопроса на трех языках (русском, украинском и крымскотатарском): «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».
Бюллетени «референдума» готовы к печати, 7 марта 2014 года
Первый заместитель председателя ВР АРК Григорий Иоффе считает, что организовать «референдум» возможно и без помощи Центральной избирательной комиссии, закрывшей на полуострове доступ к реестру избирателей:
«У нас все списки готовы, референдум пройдет с использованием всей необходимой техники. Списки избирателей уже находятся в районах. Люди, которые работают в ЦИК, мягко говоря, неумные, раз сделали такое заявление. Они не понимают, что в Крыму неоднократно проводились выборы, тысячи копий списков избирателей находятся в местных комиссиях».
Исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов своим указом отменил «решение» Верховной Рады Крыма и обратился в Конституционный суд Украины с просьбой проверить законность крымского «референдума».
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Акция «За мир и единство Украины», 7 марта 2014 года
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвал крымчан не враждовать:
«Но сегодня, перед лицом различных политических нестроений и открытых вызовов гражданского сообщества, хочу призвать всех вас, невзирая на ваши различные социальные предпочтения, исключить из своей общественной деятельности любое насилие, вражду и дискриминацию по национальному или религиозному признаку».
Из эфирной сети исчезли украинские телеканалы «Первый национальный» и «Интер». Вместо них крымская «власть» включила российские «ТНТ» и «НТВ». К вечеру прервалось вещание «СТБ».
В Симферополе у памятника Шевченко состоялся митинг против отделения Крыма от Украины.
Акция «За мир и единство Украины», 7 марта 2014 года
Мэр Белогорска, бывший член Партии регионов Альберт Кангиев отказался поддержать голосование по поводу вхождения автономии в состав России, заявив, что «данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал правоохранителей не поддаваться на провокации и обеспечить безопасность в Крыму:
«Страна балансирует на грани братоубийственной войны. В такой сложный момент для вас нет ничего важнее выполнения своей основной функции – обеспечения правопорядка на улицах городов, безопасности на дорогах и покоя в домах жителей Крыма».
Российский вертолет Ми-24 пролетает над кораблем «Генерал Рябиков» в гавани Севастополя, 7 марта 2014 года
В Москве прошел митинг-концерт в поддержку присоединения Крыма к России.
Глава Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми Умеров отказался признавать «референдум» о статусе Крыма:
«Я считаю, что самая правильная позиция – бойкотировать этот референдум. Потому что участие означает признать этот референдум».
В село Гончарное, расположенное в 20 километрах от Севастополя, по приглашению казаков прибыли пятеро сербов из националистического движения «четников».
«Четники» в Крыму, 7 марта 2014 года
В Севастополе российские солдаты при поддержке сепаратистов пошли на штурм украинской воинской части. Российские военные пробили ворота армейским «КамАЗом» и прорвались к командному пункту. Среди нападающих были «казаки», а также местные радикалы с битами и светошумовыми гранатами. Личный состав воинской части забаррикадировался в одной из казарм. В полночь, после неудавшегося штурма командного пункта, российские военнослужащие и местные радикалы покинули территорию воинской части. Сергей Аксенов, в свою очередь, отрицает сам факт штурма.
Штурм воинской части в Севастополе, 7 марта 2014 года
Новоназначенный «министр юстиции Крыма» вмсете с вооруженными людьми пытался захватить помещение органов юстиции. В ответ украинский Минюст заблокировал доступ к ряду крымских реестров.
Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что результаты «референдума» будут сфальсифицированы:
«Сегодня я понимаю, что на референдум не придет большинство населения Крыма, но, к сожалению, они нарисуют. И потому будут этим будто бы результатом манипулировать дальше».
Российские военные оборвали радиосвязь на аэродроме Бельбек.
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