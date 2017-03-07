Женская сила: за что борются украинские феминистки

Киев ‒ Дискуссия вокруг Международного женского дня в Украине в этом году выдалась особенно горячей. Институт национальной памяти выступил с «декоммунизационной» инициативой отмены выходного 8 марта, на что феминистские организации отреагировали открытым письмом. В среду планируются марши и митинги за права женщин в разных регионах Украины. Между тем, в ООН нынешней ключевой темой для обсуждения в контексте 8 марта называют женские трудовые права. Украинские исследовательницы отмечают: для некоторых их согражданок, в частности в зоне конфликта на Донбассе, безденежье кажется еще страшнее взрывов и обстрелов.

Преобразование 8 марта в рабочий день позволит отойти от концепции «праздника весны и красоты», критикуемого феминистками, и вернуть этому дню его первоначальное, правозащитное, значение, считает глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Мы считаем, что этот день должен отмечаться как Международный день борьбы за права женщин, но считаем, что выходной день в этот день является неуместным. Потому что выходной день не добавляет ничего особенного концепции этого праздника как празднования борьбы женщин за свои права, потому что в советские времена именно преобразование 8 марта в выходной было элементом лишения его истинного смысла борьбы за женские права», ‒ сказал он в комментарии Радіо Свобода.

В ответ на эту инициативу появилось открытое письмо, опубликованное на сайте кампании против сексизма «Повага». В нем отмечается, что 8 марта и так постепенно возвращает себе первоначальное значение, что позволяет привлечь внимание общества к проблемам дискриминации, в частности через общественные акции, которые проводят в этот день по всей Украине.

Ранее анонсировалось, что марши в защиту прав женщин запланированы в Киеве, Львове, Харькове и других городах Украины. Кроме того, планируются также художественные мероприятия и публичные дискуссии.

Манипулятивной называет позицию Института национальной памяти соорганизатор Феминистического марша в столице Марина Герц. По ее словам, празднование этого дня началось в СССР после проведения «Марша пустых кастрюль», когда женщины в Нью-Йорке вышли за свои трудовые права.

«Это игра на «декоммунизации» и попытка фактически отобрать возможность выйти в этот день на марш, потому что такие акции обычно проводят днем. В этом году 8 марта ‒ среди рабочей недели. И мне кажется, что если бы выходной был отменен, это также повлияло бы и на количество людей, которые могли бы выйти на марш и заявить о своих правах в день прав женщин», ‒ говорит активистка.

В Киеве марш пройдет под лозунгом борьбы против насилия над женщинами со стороны государства.

По словам еще одной представительницы оргкомитета мероприятия Яны Дзюбенко, речь идет о домашнем насилии, так называемом репродуктивном насилии, то есть жестокости в родильных домах, осуждении чайлд-фри и антиабортных кампаниях, а также экономическом насилии.

«Как правило, ухудшение экономической ситуации сказывается на менее защищенных людях, в частности, это женщины. Разрыв между зарплатами мужчин и женщин растет. В 2013 году средняя зарплата женщин составляла 77,2% от средней зарплаты мужчин, а в 2015 году ‒ 74,9%. Наибольшие разрывы наблюдаются в области искусства, спорта, развлечений и отдыха. И только в сфере администрирования гендерный разрыв – в пользу женщин», ‒ говорит Дзюбенко.

На Донбассе обстрелы пугают женщин меньше, чем безденежье ‒ Потарская

В феврале этого года украинская делегация презентовала отчеты на заседании Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Там был представлен также и так называемый «теневой» отчет от общественных организаций.

Одна из авторов такого отчета, директор Центра социальных и трудовых исследований Нина Потарская, которая исследовала ситуацию в так называемой «серой зоне» на Донбассе по обе стороны от линии разграничения, рассказывает, что проблемы и потребности женщин там обычно совпадают.

Когда мы изучаем потребности женщин, первое, о чем те говорят ‒ что у них нет работы

«Ситуация с обеих сторон плюс-минус одинаковая: и там, и там есть большие проблемы с доступом к правосудию, доступом к медицинским услугам и возможностью безопасно пересекать блокпосты, ‒ рассказывает Нина Потарская. ‒ Если говорить о ситуации в целом, когда мы изучаем потребности женщин, первое, о чем те говорят ‒ что у них нет работы. И когда мы просим перечислить, какие угрозы женщины чувствуют, в повседневной жизни, на первом или на втором месте является наличие финансов, источников дохода, и взрывы и обстрелы. Для многих обстрелы ‒ это нечто менее вероятное, так как это может случиться, а может не случиться. И даже в таких городах, как Авдеевка, женщины говорили, что необязательно ты можешь погибнуть под обстрелом, но если у тебя осталось 50 гривен, тебе точно нечего будет есть через два дня».

В Международный женский день в ООН будут говорить о влиянии изменений в трудовой сфере на женщин. Среди задач, которые организация ставит перед собой к 2030 году в контексте прав женщин ‒ равенство мальчиков и девочек в получении дошкольного и школьного образования, ликвидация дискриминации и насилия в отношении женщин, в частности, таких опасных практик, как ранние принудительные браки и женское обрезание.