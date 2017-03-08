В преддверии 8 марта традиционно возникают дискуссии по поводу значения и смысла этой даты. Кто-то воспринимает ее, как праздник весны и женственности, для кого-то – это день борьбы за равноправие полов, а некоторые считают, что отмечать эту дату неактуально и бессмысленно. Корреспондент Крым.Реалии выяснил мнение крымских женщин – политиков, общественниц и активисток по поводу того, стоит ли праздновать 8 марта, и какой смысл они вкладывают в эту дату.

В Крыму 8 марта официально является выходным и праздничным днем. На материковой Украине и в России ситуация аналогичная. Во многих странах мира 8 марта отмечают как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Решение об этом было принято Генассамблеей ООН в 1977 году.

Традиция проводить 8 марта мероприятия, посвященные правам женщин, берет начало в 1908 году. В тот день в Нью-Йорке прошла многотысячная женская демонстрация с требованием сокращения рабочего дня, равных условий оплаты труда с мужчинами и предоставления избирательного права. В 1910 году решение о том, чтобы отмечать Международный женский день ежегодно, принял Второй интернационал, который предложил проводить женщинам 8 марта митинги и шествия, чтобы привлекать внимание к ущемлению своих прав.

В СССР день 8 марта стал выходным только в 1966 году. После распада Союза этот день остался нерабочим в бывших советских республиках. В Украине постоянно возникают дискуссии по поводу целесообразности празднования этой даты. Недавно с инициативой отмены этого государственного праздника выступил Украинский институт национальной памяти. Там предлагают вместо этого отмечать День матери каждое второе воскресенье мая.

Против высказываются украинские феминистки, которые в этом году запланировали на 8 марта свои демонстрации в Киеве и еще трех городах Украины. По словам организаторов акций, они выступают против насилия в отношении женщин и различных видов гендерной дискриминации.

Жена Аксенова –​ без поздравлений

Крымские руководители, подконтрольные России, ежегодно накануне 8 марта выступают с поздравительными речами, в которых восхваляют жительниц полуострова. Депутат Госдумы России от Крыма Светлана Савченко считает, что Международный женский день – это традиционный праздник «в честь тружениц, матерей и прекрасных девушек, которые трудятся на благо отечества».

Сложилась прекрасная традиция поздравлять женщин с тем, что они прекрасны и востребованы

«На мой взгляд, неважно, когда и с чего начался праздник. Главное, что сложилась прекрасная традиция поздравлять женщин с тем, что они прекрасны и востребованы, с тем, что они несут определенную функцию в семье и в обществе», – сказала Светлана Савченко в комментарии для Крым.Реалии.

7 марта в Музыкальном театре (бывший Украинский театр – КР) в Симферополе состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствующих женщин поздравлял российский глава Крыма Сергей Аксенов.

Примечательно, что его супруга – Елена Аксенова в прошлогоднем интервью Крымской газете призналась, что муж не дарит ей цветы на 8 марта.

8 Марта мы много лет не отмечаем, праздник Клары Цеткин и Розы Люксембург – это не наше «слабое» звено

«8 Марта мы много лет не отмечаем, потому что праздник Клары Цеткин и Розы Люксембург – это не наше «слабое» звено, как и День святого Валентина», – сказала она.

Сам Аксенов публично не признается в своем неприятии 8 марта, и ежегодно обращается к крымчанкам с праздничными поздравлениям. В своих спичах он постоянно подчеркивает, что женщины Крыма сыграли важную роль в «Крымской весне».

«В 2014 году ваши мужчины, выходя на площадь, на баррикады, думали тоже о Вас – как защитить, не дать в обиду и сохранить наше достояние, нашу духовность и традиции. Наши женщины пришли вместе с нами в день, когда создавалось ополчение, и наравне с мужчинами готовы были защищать наш Крым», – говорится в его поздравлении.

Стоит напомнить, что 8 марта 2014 года – в разгар военного вторжения России в Крым – на полуострове проходила масштабная проукраинская акция под названием «Женщины Крыма за мир». Она состояла в том, что крымчанки выходили к основным автодорогам и создавали живую цепь в знак протеста против действий российских войск.

Одна из организаторов это акции Любовь Калмакова рассказала, что в проукраинских акциях 8 марта участвовали только женщины из соображений безопасности.

Мы надеялись, что наши оппоненты не будут нападать хотя бы на женщин, но они относились к нам агрессивно: рвали плакаты, вытесняли на проезжую часть, кричали гадости

«Мы называли эти акции «Женщины Крыма за мир», потому что надеялись, что наши оппоненты не будут нападать хотя бы на женщин, поскольку к смешанным акциям они относились очень агрессивно. Но, как вы можете увидеть на видео с акции, они относились к нам агрессивно: рвали плакаты, вытесняли на проезжую часть, вытесняли на другую часть дороги, кричали гадости», – сказала Калмакова в комментарии для Крым.Реалии.

8 марта активистка не воспринимает как праздник и признается, что для нее это обычный день.

«Я думаю, что за права нужно бороться каждый день, независимо от гендерной принадлежности. Почему мы об этом вспоминаем только в конкретный день?» – сказала она.

Повод вспомнить о правах

На протяжении двадцати лет 8 марта проводила праздничные мероприятия организация «Лига крымскотатарских женщин», которую возглавляла Сафинар Джемилева – супруга лидера крымских татар Мустафы Джемилева. В 2015 году это объединение прекратило свое существование, поскольку в их офисе, в библиотеке им. Гаспринского, отключили свет и электричество. Раньше «Лига крымскотатарских женщин» реализовывала программу помощи и социальной защиты многодетных матерей, а также детей с ограниченными возможностями.

К дате 8 марта у Сафинар Джемилевой двоякое отношение. С одной стороны она считает, что женский день отмечать нужно, но общественницу не устраивает история этого праздника.

Сейчас в Крыму нас вообще никакие праздники не интересуют. Находясь под таким гнетом, я думаю, никакие праздники сейчас не к месту, кроме религиозных

«Его организовала коммунистка Клара Цеткин. Не очень-то мы это от души воспринимали. Но какой-то женский день надо придумать, если его даже не было бы. День матери, например. Но не обязательно именно 8 марта. А сейчас в Крыму нас вообще никакие праздники не интересуют. Находясь в зоне, находясь в заключении, находясь под таким гнетом, я думаю, никакие праздники сейчас не к месту, кроме религиозных», – сказала Джемилева.

Иное отношение к 8 марта у Марты Хромовой, феминистки из Крыма, которая в 2013 году провела в Симферополе первую акцию в поддержку ЛГБТ. Активистка убеждена, что в современном обществе права женщин продолжают грубо нарушать, и 8 марта – это день борьбы с подобными проявлениями.

В СМИ – оголтелый сексизм, мизогиния и объективация. И 8 марта для меня – лишний повод заговорить о правах женщин

«Обычно мои оппоненты говорят, что сейчас можно просто праздновать, ведь равноправие достигнуто. Но если «разуть глаза», то очевидно, что это не так – сохраняется разница в оплате труда, репродуктивный и домашний труд все еще лежит на женщинах, остро стоит проблема домашнего насилия и насилия над женщинами вообще, существует тенденция обвинения жертвы, в СМИ – оголтелый сексизм, мизогиния и объективация. И 8 марта для меня – лишний повод заговорить о правах женщин», – отметила активистка в комментарии для Крым.Реалии.

Юристка правозащитной организации Восток-SOS Ольга Аношкина, переехавшая из Крыма в Киев, тоже считает, что 8 марта – это повод публично сказать об ущемлении прав женщин.

Женщины-переселенки воспитывают детей и ухаживают за пожилыми родителями без государственной поддержки и надлежащей социальной защиты

«Я переселенка из Крыма и юристка организации, ежедневно работающей с внутренне перемещенными лицами. Поэтому для меня особенно важно говорить о женщинах из Крыма и востока Украины, вынужденно покинувших свои дома. Эти женщины сейчас воспитывают детей и ухаживают за пожилыми родителями без государственной поддержки и надлежащей социальной защиты, многие из-за экономических трудностей не могут покинуть зону конфликта», – сказала правозащитница в комментарии для Крым.Реалии.

В то же время Ольга считает 8 марта праздником. По ее мнению, в этот день нужно праздновать то, что благодаря деятельности феминисток и суфражисток современные женщины имеют право голосовать, получать образование и заниматься профессиональной деятельностью.