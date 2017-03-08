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Общество

Праздник цветов или феминизма: что думают в Крыму по поводу 8 марта

Марш за права женщин, Украина, 2013 год

Марш за права женщин, Украина, 2013 год

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В преддверии 8 марта традиционно возникают дискуссии по поводу значения и смысла этой даты. Кто-то воспринимает ее, как праздник весны и женственности, для кого-то – это день борьбы за равноправие полов, а некоторые считают, что отмечать эту дату неактуально и бессмысленно. Корреспондент Крым.Реалии выяснил мнение крымских женщин – политиков, общественниц и активисток по поводу того, стоит ли праздновать 8 марта, и какой смысл они вкладывают в эту дату.

В Крыму 8 марта официально является выходным и праздничным днем. На материковой Украине и в России ситуация аналогичная. Во многих странах мира 8 марта отмечают как Международный день борьбы за права женщин и международный мир. Решение об этом было принято Генассамблеей ООН в 1977 году.

Традиция проводить 8 марта мероприятия, посвященные правам женщин, берет начало в 1908 году. В тот день в Нью-Йорке прошла многотысячная женская демонстрация с требованием сокращения рабочего дня, равных условий оплаты труда с мужчинами и предоставления избирательного права. В 1910 году решение о том, чтобы отмечать Международный женский день ежегодно, принял Второй интернационал, который предложил проводить женщинам 8 марта митинги и шествия, чтобы привлекать внимание к ущемлению своих прав.

В СССР день 8 марта стал выходным только в 1966 году. После распада Союза этот день остался нерабочим в бывших советских республиках. В Украине постоянно возникают дискуссии по поводу целесообразности празднования этой даты. Недавно с инициативой отмены этого государственного праздника выступил Украинский институт национальной памяти. Там предлагают вместо этого отмечать День матери каждое второе воскресенье мая.

Против высказываются украинские феминистки, которые в этом году запланировали на 8 марта свои демонстрации в Киеве и еще трех городах Украины. По словам организаторов акций, они выступают против насилия в отношении женщин и различных видов гендерной дискриминации.

Марш за права женщин, Киев, 2013 год

Марш за права женщин, Киев, 2013 год

Жена Аксенова –​ без поздравлений

Крымские руководители, подконтрольные России, ежегодно накануне 8 марта выступают с поздравительными речами, в которых восхваляют жительниц полуострова. Депутат Госдумы России от Крыма Светлана Савченко считает, что Международный женский день – это традиционный праздник «в честь тружениц, матерей и прекрасных девушек, которые трудятся на благо отечества».

Сложилась прекрасная традиция поздравлять женщин с тем, что они прекрасны и востребованы
Светлана Савченко

«На мой взгляд, неважно, когда и с чего начался праздник. Главное, что сложилась прекрасная традиция поздравлять женщин с тем, что они прекрасны и востребованы, с тем, что они несут определенную функцию в семье и в обществе», – сказала Светлана Савченко в комментарии для Крым.Реалии.

7 марта в Музыкальном театре (бывший Украинский театр – КР) в Симферополе состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствующих женщин поздравлял российский глава Крыма Сергей Аксенов.

Примечательно, что его супруга – Елена Аксенова в прошлогоднем интервью Крымской газете призналась, что муж не дарит ей цветы на 8 марта.

Елена Аксенова, архивное фото

Елена Аксенова, архивное фото

8 Марта мы много лет не отмечаем, праздник Клары Цеткин и Розы Люксембург – это не наше «слабое» звено
Елена Аксенова

«8 Марта мы много лет не отмечаем, потому что праздник Клары Цеткин и Розы Люксембург – это не наше «слабое» звено, как и День святого Валентина», – сказала она.

Сам Аксенов публично не признается в своем неприятии 8 марта, и ежегодно обращается к крымчанкам с праздничными поздравлениям. В своих спичах он постоянно подчеркивает, что женщины Крыма сыграли важную роль в «Крымской весне».

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

«В 2014 году ваши мужчины, выходя на площадь, на баррикады, думали тоже о Вас – как защитить, не дать в обиду и сохранить наше достояние, нашу духовность и традиции. Наши женщины пришли вместе с нами в день, когда создавалось ополчение, и наравне с мужчинами готовы были защищать наш Крым», – говорится в его поздравлении.

Стоит напомнить, что 8 марта 2014 года – в разгар военного вторжения России в Крым – на полуострове проходила масштабная проукраинская акция под названием «Женщины Крыма за мир». Она состояла в том, что крымчанки выходили к основным автодорогам и создавали живую цепь в знак протеста против действий российских войск.

Женщины на митинге против войны и оккупации, Симферополь, 8 марта, 2014 год

Женщины на митинге против войны и оккупации, Симферополь, 8 марта, 2014 год

Одна из организаторов это акции Любовь Калмакова рассказала, что в проукраинских акциях 8 марта участвовали только женщины из соображений безопасности.

Мы надеялись, что наши оппоненты не будут нападать хотя бы на женщин, но они относились к нам агрессивно: рвали плакаты, вытесняли на проезжую часть, кричали гадости
Любовь Калмакова

«Мы называли эти акции «Женщины Крыма за мир», потому что надеялись, что наши оппоненты не будут нападать хотя бы на женщин, поскольку к смешанным акциям они относились очень агрессивно. Но, как вы можете увидеть на видео с акции, они относились к нам агрессивно: рвали плакаты, вытесняли на проезжую часть, вытесняли на другую часть дороги, кричали гадости», – сказала Калмакова в комментарии для Крым.Реалии.

8 марта активистка не воспринимает как праздник и признается, что для нее это обычный день.

«Я думаю, что за права нужно бороться каждый день, независимо от гендерной принадлежности. Почему мы об этом вспоминаем только в конкретный день?» – сказала она.

Участницы акции в Крыму, 8 марта 2014 год

Участницы акции в Крыму, 8 марта 2014 год

Повод вспомнить о правах

На протяжении двадцати лет 8 марта проводила праздничные мероприятия организация «Лига крымскотатарских женщин», которую возглавляла Сафинар Джемилева – супруга лидера крымских татар Мустафы Джемилева. В 2015 году это объединение прекратило свое существование, поскольку в их офисе, в библиотеке им. Гаспринского, отключили свет и электричество. Раньше «Лига крымскотатарских женщин» реализовывала программу помощи и социальной защиты многодетных матерей, а также детей с ограниченными возможностями.

Сафинар Джемилева

Сафинар Джемилева

К дате 8 марта у Сафинар Джемилевой двоякое отношение. С одной стороны она считает, что женский день отмечать нужно, но общественницу не устраивает история этого праздника.

Сейчас в Крыму нас вообще никакие праздники не интересуют. Находясь под таким гнетом, я думаю, никакие праздники сейчас не к месту, кроме религиозных
Сафинар Джемилева

«Его организовала коммунистка Клара Цеткин. Не очень-то мы это от души воспринимали. Но какой-то женский день надо придумать, если его даже не было бы. День матери, например. Но не обязательно именно 8 марта. А сейчас в Крыму нас вообще никакие праздники не интересуют. Находясь в зоне, находясь в заключении, находясь под таким гнетом, я думаю, никакие праздники сейчас не к месту, кроме религиозных», – сказала Джемилева.

Иное отношение к 8 марта у Марты Хромовой, феминистки из Крыма, которая в 2013 году провела в Симферополе первую акцию в поддержку ЛГБТ. Активистка убеждена, что в современном обществе права женщин продолжают грубо нарушать, и 8 марта – это день борьбы с подобными проявлениями.

В СМИ – оголтелый сексизм, мизогиния и объективация. И 8 марта для меня – лишний повод заговорить о правах женщин
Марта Хромова

«Обычно мои оппоненты говорят, что сейчас можно просто праздновать, ведь равноправие достигнуто. Но если «разуть глаза», то очевидно, что это не так – сохраняется разница в оплате труда, репродуктивный и домашний труд все еще лежит на женщинах, остро стоит проблема домашнего насилия и насилия над женщинами вообще, существует тенденция обвинения жертвы, в СМИ – оголтелый сексизм, мизогиния и объективация. И 8 марта для меня – лишний повод заговорить о правах женщин», – отметила активистка в комментарии для Крым.Реалии.

Юристка правозащитной организации Восток-SOS Ольга Аношкина, переехавшая из Крыма в Киев, тоже считает, что 8 марта – это повод публично сказать об ущемлении прав женщин.

Женщины-переселенки воспитывают детей и ухаживают за пожилыми родителями без государственной поддержки и надлежащей социальной защиты
Ольга Аношкина

«Я переселенка из Крыма и юристка организации, ежедневно работающей с внутренне перемещенными лицами. Поэтому для меня особенно важно говорить о женщинах из Крыма и востока Украины, вынужденно покинувших свои дома. Эти женщины сейчас воспитывают детей и ухаживают за пожилыми родителями без государственной поддержки и надлежащей социальной защиты, многие из-за экономических трудностей не могут покинуть зону конфликта», – сказала правозащитница в комментарии для Крым.Реалии.

В то же время Ольга считает 8 марта праздником. По ее мнению, в этот день нужно праздновать то, что благодаря деятельности феминисток и суфражисток современные женщины имеют право голосовать, получать образование и заниматься профессиональной деятельностью.

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