К Международному дню женской солидарности – видеоролик о домашнем насилии. Возможно, его будет нелегко смотреть, потому что прямую речь женщин-жертв (цитаты из социальных сетей) читают девочки. В семьях мужчин-насильников они являются самыми незащищенными фигурами и могут стать следующими жертвами, если общество будет молчать. Запись сделана с согласия родителей, которые считают свои семьи благополучными, а социальную проблему актуальной, и не побоялись показать дочерям, что испытывают взрослые женщины, попавшие в ситуацию физического и морального издевательства. Режиссер видео – Александр Расторгуев.