На днях российские и пророссийские сайты сообщали, будто бы 5 марта матросы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины массово отравились алкогольными напитками в Бердянске. В пресс-центре ВМС ВС Украины такую «новость» опровергли и назвали чушью.

Например, сайт «Политнавигатор» сообщил: «Моряки выпили водку, через час попали в больницу, причем, трое из них ‒ в реанимацию. Бердянские медики исследовали часть содержимого бутылок. Оказалось, что эта «паленка» была разбавлена уксусом и древесным спиртом».

Полной чушью назвал такое сообщение в комментарии Радио Свобода начальник пресс-центра ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Олег Чубук.

Мы и раньше видели дезинформацию, например о катере в районе Бердянска. Конечно, это какая-то ерунда

«Имею возможность знакомиться с документами на совещаниях и знаю о том, что никакой информации, комментария или справки о подобном ‒ не было. И тем более, почти каждый день имеем доклады о состоянии здоровья, о заболеваниях военнослужащих. И такой раздел как отравление не случался уже давно, к счастью. Мы и раньше видели дезинформацию, например о катере в районе Бердянска. Конечно, это какая-то ерунда и мы это не подтверждаем», – подчеркнул Олег Чубук.

Фейк также распространили: Mediarepost.ru, Anna-news, новостной обозреватель Sputnikbig и другие.

Следует добавить, что ссылку на первоисточник ни один из этих сайтов не дает. А только говорит, что об этом сообщила так называемый военный корреспондент Марина Харькова. На сайте «Народ ТВ» есть так называемые «Сводки из Новороссии» с таким же сообщением об отравлении военнослужащих в Бердянске. Источником указана вроде бы страница в Facebook Марины Харьковой. Также сказано, что Марина Харькова ‒ главный редактор газеты «Донецкий кряж».

Как пишут «Новости Донбасса», газета «Кряж» всегда была трибуной для радикальных пророссийских настроений. В ней также публиковался идеолог «донецкого сепаратизма» Владимир Корнилов.

«Основной учредитель издания ‒ компания Рината Ахметова «Метинвест» вышла из состава учредителей, и предыдущее юридическое лицо, выдававшее «Донецкий кряж», прекратило существование. После недолгого перерыва, газета возобновила выход, правда, неизвестно, кто является ее издателем. Однако, известно, что главным редактором до сих пор остается Марина Харькова, которая и при «ахметовском» владельце администрировала издание «Донецкого кряжа», ‒ отмечает издание «Новости Донбасса».

Ранее российские СМИ относительно Военно-морских сил Украины также распространяли фейк о якобы срыве Украиной учений Sea-Breeze-2016.