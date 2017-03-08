Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия, Турция и черноморская гонка вооружений A2/AD», – материал с таким заголовком опубликован в американском журнале The National Interest. «В мае 2014 года российский министр обороны Сергей Шойгу анонсировал 2,43 миллиарда долларов на развитие военно-морского флота. План предусматривал развертывание к 2020 году новых систем ПВО наземного базирования в дополнение к надводным кораблям и подводным лодкам для укрепления Черноморского флота. Москва реализовала морской компонент своей новой черноморской стратегии, а президент России Владимир Путин в марте 2015 года заявил, что Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы «Бастион» (SSC-5 в номенклатуре НАТО). Телеканал RT 12 августа сообщил, что на полуострове также размещены самые современные в российском арсенале системы С-400 «Триумф», которые усилили грозные и мощные системы С-300В4 (SA-23 Gladiator) и самоходные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь С-1». Продолжающаяся реконструкция бункеров советской эпохи и реанимация радиолокационных станций раннего предупреждения, в сочетании с развертыванием высокотехнологичного электронного боевого оборудования, превратила Крым в эпицентр почти непроницаемой A2/AD зоны в Черном море».

«Грустная, богатая и многообещающая история крымскотатарской национальной одежды», – пишет иллюстрированный журнал Vogue. «Четыре женщины позируют в толстых кафтанах и вышитых фесках с бирюзовыми украшениями, свисающими с их чернильно-черных волос в студии в Киеве. Женщины – крымские татарки, тюркская мусульманская этническая группа, которая жила в Крыму, по крайней мере, с 13-го века, носят свои культурные костюмы для съемки. Как и большинство традиционных платьев, их одежда имеет богатую, древнюю историю… Большая часть крымскотатарской одежды была уничтожена или потеряна, после трагического рассеяния и принудительного переселения крымских татар. Бабушки и дедушки этих женщин были среди примерно 200 тысяч крымских татар, депортированных со своей родины в мае 1944 года по приказу Иосифа Сталина… Большая часть их культуры, в том числе традиционное платье, была уничтожена. На сегодняшний день сохранились лишь несколько оригинальных произведений крымскотатарской одежды».

«Украину обвиняют в попытке оспорить аннексию Крыма», – сообщает всемирное информагентство Reuters. «Россия во вторник обвинила Украину в привлечении ее к суду под ложным предлогом, используя утверждения о финансировании терроризма и этнической дискриминации как прикрытие, чтобы оспорить аннексию украинского Крымского полуострова Россией три года назад. Обвинение озвучено на второй день слушаний в Международном суде ООН в Гааге, где Украина обвинила Россию в финансировании сепаратистских группировок, которые осуществляют «террористические» атаки на востоке Украины, и что Россия дискриминирует этнических крымских татар… Адвокаты России призвали судей отказаться от дела Украины, так как аннексия полуострова находится за пределами их юрисдикции… В то время как вердикты Международного суда являются окончательными и не могут быть обжалованы, он имеет мало средств для обеспечения выполнения своих постановлений. В прошлом мощные страны игнорировали его постановления или бойкотировали слушания».

«Дональд Трамп обвиняет Барака Обаму в российской аннексии Крыма», – пишет британская газета The Independent. «Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что Россия аннексировала Крым. «За восемь лет Россия «обогнала» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, захватила Крым и прибавила ракет. Слабак!», – говорится в президентском твиттере. Это не первый раз, когда Трамп критиковал Обаму за то, что позволил России захватить Крым. «Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягок к России?», – написал президент США в прошлом месяце».

«Кремль обдумывает проведение президентских выборов к годовщине Крыма», – информирует журнал Newsweek. «Россия может перенести свои очередные президентские выборы, чтобы совместить их с датой формального взятия под контроль украинского Крыма – события, которое дало действующему Владимиру Путину один из его самых больших приростов популярности… Вячеслав Володин, спикер нижней палаты российского парламента, сказал во вторник, что, так как дата выпадает на воскресенье, законно и возможно перенести президентские выборы, сообщает информационное агентство Интерфакс. «Тот факт, что дата совпадает со значительным праздником, который мы отмечаем в течение нескольких лет – это очень хорошо», – добавил Володин… Кремль до сих пор не поддержал идею, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил Интерфаксу, что президент «обдумывает инициативу», но на данный момент не занимает «никакой позиции».