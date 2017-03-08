В Европе – кризис мультикультурализма. Оказалось, что вместе делить пространство трудно, придется, как и прежде, врозь.

Европейский мультикультурализм подразумевал, что небольшое количество мигрантов, прежде всего мусульман, будут в пользой для всех сосуществовать с христианским окружением. Но оказалось, делать это трудно, и даже термин, обозначающий такое политическое мышление, уже устаревает.

В последние годы перед оккупацией взаимопроникновение культур происходило, и уже почти интуитивно крымчане знали «больные места» друг друга

Он слишком «левый» в «правеющей» Европе, где электорат все более ценит свои собственные национальные углы, отгораживаясь и от соседей, христиан и европейцев, не говоря уж о новых мусульманских беженцах. Христианско-мусульманского синтеза в Европе не будет, и европейцам мечты о мультикультурализме, похоже, не жаль.

Но не так уж давно такое сотрудничество, – и синтез, и синергетический всплеск, – было в Крыму. В последние годы перед оккупацией. Взаимопроникновение культур происходило, и уже почти интуитивно крымчане знали «больные места» друг друга. Уже выросло несколько поколений, просидевших в школе за одной партой. Быть национально-изолированным в Крыму было нельзя.

Раздавались голоса, призывающие делать наш опыт добрососедства эдаким крымским культурным экспортом. И была в этой идее привлекательная дерзость – мол, сколько из Крыма не рисовали эдакую невзорвавшуюся пороховую бочку, а мы уже и других готовы поучить межнациональной дружбе.

Крымское взаимопонимание вызрело вопреки государству и политикам, и оттого оно вдвойне ценнее

И могли бы поучить. И это при том, что Киев крымских татар боялся, и их проблем не замечал, а местные чиновники и политиканы были густо пересыпаны враждебной российской агентурой.

Крымское взаимопонимание вызрело вопреки государству и политикам, и оттого оно вдвойне ценнее. Крымские граждане разных национальностей твердо осознавали опасность межэтнических ссор и создали дружбу – пусть не совсем гармоничную, но в общем и целом вполне устойчивую.

И теперь остается только с грустью воображать, как было бы... Если бы из Крыма повыгонять вражеских агентов, и коммунистов, и агрессивных дураков... Мы могли бы сейчас говорить: в Европе кризис мультикультурализма, а у нас, в Крыму – апофеоз. При всех трудностях и тяжелом историческом наследии – справляемся. И можем дать несколько советов. Все было бы, уверен, именно так, если бы...

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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