В международный женский день многие крымчанки не только принимали поздравления с праздником, но и вспоминали события трехлетней давности. 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на акцию за мир и единство Украины.
Женщины создали живую цепь вдоль дорог и автотрасс с украинскими и крымскими флагами. В тот день в городах полуострова прошли и другие акции в поддержку территориальной целостности Украины.
Больно-то как вспоминать.
Не затягивается рана (((
И я НИКОГДА не забуду ТО 8 марта... Как песок в песочных часах... уходили последние песчинки надежды…
...8 марта 2014 года мы вышли в парк возле "Зеленого театра", где убирали мусор такими желто-голубыми метлами, с украинскими флагами, потом прошли к военной части, где были военные под украинскими флагами на улице Карла Маркса (недалеко от вокзала)...
Фанаты и левые активисты, правозащитники и журналисты, студенты и пенсионеры – все мы думали, что мы еще можем что-то поменять...
Мы очень хотели что-то поменять. Мы старались. Мы вернемся.
Я не знаю, как не сойти с ума. Эти воспоминания никуда не уходят.
В соцсетях можно найти много и других воспоминаний о событиях февраля-марта 2014 года. Эти свидетельства крымчан наглядно опровергают миф о чуть ли не единогласной поддержке присоединения Крыма к России.
8 марта 2014, Симферополь
"Русские не сдаются! Врагу не сдается наш гордый Варяг. Фашизм не пройдет". Это крымчане с флагами Украины говорили понаехавшим с триколорами, чем нехило рвали им шаблон.
После этого пели "Червону руту".
Целый день перед глазами Могилев по телеку. И первые вежливые в центре. После того момента я, кажется, навсегда потеряла связь с реальностью
К годовщине всех этих событий накрывает с новой силой.
Почти три года прошло. Но по-прежнему я не могу позволить себе думать про Крым. Даже когда ездила туда продавать квартиру – не думала. Действовала, как автомат, без размышлений: приехала – подписала бумажки – уехала.
А сегодня к нам Алиночка с Димой приехали. Алиночка говорит: "Границу перешли, в Украину въехали, я полной грудью вдохнула – вот такие вдохи нам жизнь продлевают".
А я вспоминала, как когда-то, проехав на машине совершенно номинальную тогда границу и въехав в Крым, мы открывали окна и дышали, дышали, и нам казалось, что в родном Крыму действительно воздух другой.
И понимала, что не могу позволить себе это вспоминать. Не реветь же в голос прямо на работе.
Одна мантра остается: Это не навсегда. Это не навсегда...
В своих воспоминаниях крымчане признаются: они тогда испытывали чувство бессилия от невозможности предотвратить надвигающуюся катастрофу.
Страха, как не странно не было...
Шок, а после, на недели, одна мысль в голове – этого не может быть!
Беспомощность, осознание своего бессилия и отчаяние, на фоне всеобщей вакханалии...
А потом, протест внутри тебя и ты понимаешь, ты не смиришься никогда, и уезжаешь,даже скорее бежишь, из этого королевства кривых зеркал, где от людей которых ты любил и знал остались лишь уродливые отражения...
Гнетущее бессилие... до сих пор, давит как последний день помпеи, зависший над тобой, и застывший в этом состоянии
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