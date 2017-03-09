В международный женский день многие крымчанки не только принимали поздравления с праздником, но и вспоминали события трехлетней давности. 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на акцию за мир и единство Украины.

Женщины создали живую цепь вдоль дорог и автотрасс с украинскими и крымскими флагами. В тот день в городах полуострова прошли и другие акции в поддержку территориальной целостности Украины.

Natalya Lyutikova

Больно-то как вспоминать.

Не затягивается рана (((

RoksolanaToday&Крым‏

И я НИКОГДА не забуду ТО 8 марта... Как песок в песочных часах... уходили последние песчинки надежды…

Олександра Дворецька

...8 марта 2014 года мы вышли в парк возле "Зеленого театра", где убирали мусор такими желто-голубыми метлами, с украинскими флагами, потом прошли к военной части, где были военные под украинскими флагами на улице Карла Маркса (недалеко от вокзала)...

Фанаты и левые активисты, правозащитники и журналисты, студенты и пенсионеры –​ все мы думали, что мы еще можем что-то поменять...

Мы очень хотели что-то поменять. Мы старались. Мы вернемся.

Bogatyrenko Olena

Я не знаю, как не сойти с ума. Эти воспоминания никуда не уходят.

В соцсетях можно найти много и других воспоминаний о событиях февраля-марта 2014 года. Эти свидетельства крымчан наглядно опровергают миф о чуть ли не единогласной поддержке присоединения Крыма к России.

Сергей Мокрушин

8 марта 2014, Симферополь

"Русские не сдаются! Врагу не сдается наш гордый Варяг. Фашизм не пройдет". Это крымчане с флагами Украины говорили понаехавшим с триколорами, чем нехило рвали им шаблон.

После этого пели "Червону руту".

Кума Кардинала

Целый день перед глазами Могилев по телеку. И первые вежливые в центре. После того момента я, кажется, навсегда потеряла связь с реальностью

Eugenia Korotych

К годовщине всех этих событий накрывает с новой силой.

Почти три года прошло. Но по-прежнему я не могу позволить себе думать про Крым. Даже когда ездила туда продавать квартиру –​ не думала. Действовала, как автомат, без размышлений: приехала –​ подписала бумажки –​ уехала.

А сегодня к нам Алиночка с Димой приехали. Алиночка говорит: "Границу перешли, в Украину въехали, я полной грудью вдохнула –​ вот такие вдохи нам жизнь продлевают".

А я вспоминала, как когда-то, проехав на машине совершенно номинальную тогда границу и въехав в Крым, мы открывали окна и дышали, дышали, и нам казалось, что в родном Крыму действительно воздух другой.

И понимала, что не могу позволить себе это вспоминать. Не реветь же в голос прямо на работе.

Одна мантра остается: Это не навсегда. Это не навсегда...

В своих воспоминаниях крымчане признаются: они тогда испытывали чувство бессилия от невозможности предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Наталья Апрелянская

Страха, как не странно не было...

Шок, а после, на недели, одна мысль в голове –​ этого не может быть!

Беспомощность, осознание своего бессилия и отчаяние, на фоне всеобщей вакханалии...

А потом, протест внутри тебя и ты понимаешь, ты не смиришься никогда, и уезжаешь,даже скорее бежишь, из этого королевства кривых зеркал, где от людей которых ты любил и знал остались лишь уродливые отражения...

Наталья Тимонина

Гнетущее бессилие... до сих пор, давит как последний день помпеи, зависший над тобой, и застывший в этом состоянии