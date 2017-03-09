Россия и Украина: новая фаза отношений

Блог Брайана Уитмора

Мы все должны очень внимательно следить за тем, что будет делать Россия в Украине дальше. События последних недель ‒ Россия признала «документы», которые выдают сепаратисты; так называемая «Луганская народная республика» вводит рубль; украинская блокада торговли с сепаратистами; «национализация» сепаратистами имущества украинских олигархов ‒ проясняют несколько вещей. Минский процесс мертв, а связи между территориями, которые контролируют сепаратисты, и остальной Украиной разрываются.

Мы движемся к новой фазе в этой войне.

Режим Владимира Путина верит в то, что может получить то, чего хочет ‒ свободную руку на бывшем советском пространстве ‒ без так называемых «больших торгов» с Западом

Если Россия выберет обострение, то это будет четким сигналом, что Кремль верит в то, что Запад, занятый своими делами, будет мало сопротивляться этому. Это также будет тестом на то, что может позволить себе Москва в геополитической среде, которую она считает все более благоприятной. Это также будет означать, что режим Владимира Путина верит в то, что может получить то, чего хочет ‒ свободную руку на бывшем советском пространстве ‒ без так называемых «больших торгов» с Западом.

Обострение может иметь различные формы. Москва может признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР» и заморозить конфликт. Она может их аннексировать и так провозгласить победу. Или, в самом радикальном случае, Москва может захватить больше территории.

Любой из этих вариантов будет сигналом о более широких намерения Москвы.

Брайан Уитмор, обозреватель Радио Свободная Европа/ Радио Свобода в Праге, автор англоязычного блога «Вертикаль власти», в котором он выражает свои взгляды о политике Кремля, которые не обязательно совпадают с соображениями редакции. Follow @PowerVertical

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Оригинал публикации ‒ на англоязычном сайте Радио Свобода