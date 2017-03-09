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К чему может привести блокада Донбасса (видео)

К чему может привести блокада Донбасса (видео)
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Угрозы контролируемых Россией боевиков отобрать бизнес в ответ на блокаду воплощаются в жизнь. На прошлой неделе сразу несколько крупных предприятий, работавших на неподконтрольной территории, оказались под «внешним управлением». Термин, которым боевики заменили популярное, но неудобное в политике слово «национализация». Все это сопровождалось многочисленными одобрительными народными митингами, мол, забирайте, мы ‒ «за». На этом фоне заговорили о фактическом «отделении» Донбасса. Есть ли основания для таких предположений, и на кого все-таки будут работать украинские предприятия? (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)

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