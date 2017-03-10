На днях некоторые российские СМИ сообщали о том, что активисты-блокадники на Луганщине якобы запаслись минами, взрывчаткой и патронами для «надежной блокады». Однако, по сообщению Национальной полиции Украины, взрывчатка и патроны были найдены возле палаток активистов, а не непосредственно у них.

Сайт «Вести.ру» вышел с заголовком: «Для надежной блокады Донбасса украинские радикалы запаслись минами, тротилом и патронами». В самой новости сказано, что украинская полиция нашла у «радикалов» в Луганской области тротил, мины и гранаты. А также, что криминалисты-взрывотехники обыскивают лагерь членов добровольческих батальонов, и, кроме взрывчатки, у них нашли дымовые шашки и патроны.

Четвертого марта на официальном портале Национальной полиции Украины действительно сообщили, что на Луганщине на месте расположения активистов-блокадников полицией обнаружена взрывчатка. Однако, в сообщении сказано, что взрывчатку нашли «во время осмотра участка, где размещена палатка активистов-блокадников, под автомобильным мостом, который находится над железной дорогой на 42 км железнодорожного пути между станциями «Шепилово» и «Свитланово», расположенном в г. Золотое-1 Попаснянского района, между опорными колоннами моста».

В Facebook-сообществе «Штаб блокады торговли с оккупантами» сообщили, что оружие нашли «в кустах» и назвали это провокацией. В сообщении также сказано, что на базе Штаба блокады в Лисичанске представители полиции не нашли ничего незаконного.

«3 марта, после выезда большей части участников блокады на редуты, на базу Штаба блокады в Лисичанске прибыли усиленные наряды полиции Луганской области. Они требовали предоставить доступ к помещениям для проведения обыска. По их словам, они получили информацию, что якобы все комнаты забиты оружием. Поскольку не было законных оснований для обыска помещений, «делегацию» не пустили, но позволили двум представителям полиции пройти в помещение вместе с дежурным по Штабу. Как всегда, ничего незаконного обнаружено не было», ‒ говорится в сообщении.

О том, что взрывчатку полиция вроде бы нашла в палатках активистов-блокадников, также сообщил сайт канала Минобороны России «Звезда».