«Ложь покажет настоящее лицо России»

Гаага – В Международном суде завершился четвертый день слушаний по иску Украины против России. 9 марта вновь слушали аргументы российской стороны. Представители России отрицают притеснения в Крыму и призывают Киев выполнять Минские соглашения.

Международный суд ООН примет решение о введении временных мер против России до конца апреля, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль журналистам в Гааге.

«Я не делаю прогнозов. Мы ожидаем решения суда. И я надеюсь, что оно будет справедливым. По нашим прогнозам, оно может быть до конца апреля», ‒ сказала Зеркаль после завершения четырехдневных слушаний.

По мнению Зеркаль, «логика России заключается в том, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия».

В январе Украина подала иск в Международный суд ООН против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале этой недели в главном судебном органе ООН, который работает в Гааге, начались слушания этого дела.

Украина также просит суд в Гааге применить временные меры относительно Росии на период рассмотрения дела. Среди них ‒ добиться от России немедленного прекращения материальной и иной поддержки «групп, прибегавших к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на такие группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности, остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар.

Российская сторона отвергает обвинения в нарушении прав крымчан

Представитель России Роман Колодкин выступил против введения временных мер, на которых настаивала Украина. Он попросил суд отклонить ходатайство украинской стороны.

Вместе с этим Колодкин обвинил украинские силы, в частности добровольческие батальоны, в неоднократных обстрелах жилых кварталов городов Донбасса, а также обвинил украинские силовые структуры в пытках и похищениях людей на востоке страны.

«И список преступлений может быть продлен, – заявил Роман Колодкин. – Возникает простой вопрос: как государство, задействованное в таких безжалостных действиях против собственного населения, может утверждать, что ищет защиты этих людей и добивается справедливости от ключевого судебного органа ООН?»

Представитель России призвал Украину к полному выполнению Минских мирных соглашений. «Ситуация на востоке Украины является трагической, но для защиты населения Украина должна искренне начать реализовывать Минские соглашения, которые широко признаны как единое безоговорочное решение конфликта», ‒ сказал он.

Он также заявил, что в аргументах Украины, изложенных на более чем 800 страницах, «нет доказательств финансирования терроризма» со стороны России.

Относительно Крыма Колодкин, в частности, обвинил Киев в нарушении прав крымчан, включая права крымских татар.

«Слабость украинских аргументов видна по многим ложным утверждениям ее представителей, говорящих о незаконной депортации 1944 года, что не имеет отношения к нынешнему делу. Украина годами занималась дискриминацией крымских татар и сейчас эта практика продолжается на территории под ее контролем. Украина также поддерживает блокаду, которая имеет большое негативное влияние на жизнь жителей Крыма», ‒ сказал Роман Колодкин.

Другой представитель России, адвокат Матиас Форто, говорил о Меджлисе крымскотатарского народа, который на аннексированном полуострове запретили в мае прошлого года. Форто сказал, что Москва не получала информации относително протеста официального Киева против запрета Меджлиса.

«Украина никогда не просила Россию отменить запрет Меджлиса», ‒ сказал адвокат, добавив, что запрет был вызван исключительно мотивами борьбы с экстремизмом в Крыму.

Форто также опроверг факты нарушений прав крымских татар и этнических украинцев на аннексированном Россией полуострове. По его словам, в Крыму есть 80 СМИ на украинском и крымскотатарском языках, а крымскотатарский телеканал АТR и газета «Авдет» являются влиятельными СМИ ‒ даже при условии, что телеканал вещает с материковой Украины.

По словам Форто, в последние годы в Крыму была открыта одна новая крымскотатарская школа, а украинский язык, по его словам, за последние три года снижает потребление из-за «отсутствия заинтересованности родителей» в том, чтобы их дети учились в Крыму на украинском языке в школах.

«Ложь покажет настоящее лицо России»

После заседания суда замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подчеркнула, что аргументы России «не выдерживают критики».

«Это не стоит того, чтобы на это обращать внимание. Чем больше будет лжи, чем больше мы сможем показать миру истинное лицо Российской Федерации ‒ тем лучше», ‒ сказала заместитель министра иностранных дел Украины журналистам в Гааге.

А в своей колонке на сайте «Украинская правда» Зеркаль написала, что позиция Украины заключается в том, что Россия различными способами поддерживает формирования, совершающие террористические акты на территории Украины.

«Относительно дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму обвинение подобно. Украина требует гарантировать всем группам на оккупированной территории реализацию прав, предусмотренных Конвенцией о запрещении всех форм расовой дискриминации. Преследования и исчезновения крымских татар, признание Меджлиса экстремистской организацией, фактическое искоренение украинского языка из школ ‒ это все проявления дискриминации», ‒ написала Зеркаль в блоге.

Судебное разбирательство важно для других соседей России ‒ эксперт

Во время слушаний в Международном суде вспоминали о «Грузии против Российской Федерации» ‒ в августе 2008 года Тбилиси подал несколько исков в международные инстанции, включая Международный суд ООН, обвиняя Россию, в частности, в нарушении прав этнического грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии с 1990-х годов.

На то, что слушание дела «Украина против России» может иметь значение для всего постсоветского пространства указывают многие эксперты. Немецкий политолог Андреас Умланд говорит, что если Украина выиграет иск, это повлияет на поведение России в отношении ее ближайших соседей.

«Решение суда ‒ даже если оно будет в пользу Украины ‒ немногое изменит мгновенно. Но в длительной перспективе это решение суда будет иметь важное значение, потому что наложит ограничения на действия России», ‒ сказал Адреас Умланд.

«Суд даст сигнал российской политической элите ‒ если примет решение в пользу Украины ‒ что действия России в так называемом «ближнем зарубежье» в различных постсоветских республиках будут иметь большие последствия и долговременный эффект. Это был бы важный сигнал», ‒ добавил эксперт.