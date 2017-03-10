Крым в YouTube: никакого сала и асфальта

Пользователи YouTube рассказывают, как ремонтируют дороги в Крыму и что происходит на админгранице с полуостровом.

Пользователь Paul nomad_CRIMEA_RUS_EU опубликовал видео празднования 8 марта в Алуште. «Много людей приехало. Кафе все переполненные. Народ гуляет. Посмотрите, как проходит «оккупация», в отличие от Украины, где позапрещали все праздники», – иронизирует автор ролика.

Пользователь Дом и К опубликовал видео, снятое на админгранице между Херсонской областью и Крымом. Автор подготовил ролик по просьбе туристов, которые собираются на полуостров. Они попросили узнать, какие продукты можно или нельзя провозить в Крым. «Никакого сала, мяса, даже колбасу, сосиски (нельзя провозить), вплоть до того, что за бутерброд с котлетой могут развернуть назад», – рассказал пользователь.

Пользователь Позывной БѢЛОРЎСЪ поделился видео ямочного ремонта дорог в пгт Нижнегорский. «Крымавтодор» делает ямочный ремонт асфальта без катка, при помощи колес проезжающих автомобилей и своих собственных ног», – рассказал автор.

Пользователь Крым Новейшая История опубликовал видео эвакуации дорогостоящего автомобиля в центре Симферополя.

Пользователь Крыминформ ИА со всех ракурсов показывает «мироточащий» бюст Николая II. И котика.