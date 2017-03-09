«Тараса Шевченко считают экстремистом» – из крымских сетей

В Крыму отметили день рождения украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко. О том, как это было, крымчане рассказывали в соцсетях.

Еще за неделю до дня рождения Кобзаря подконтрольная Москве власть Симферополя официально отказала местным активистам в проведении публичного мероприятия в форме митинга.

Получили ответ от Администрации Симферополя. Как и предполагали нам отказали в весьма извращённой форме. Отмечу, что нами, как заявителями были выполнены все пункты ФЗ 54 ст. 7 Опубликовано Леонидом Кузьминым 3 марта 2017 г.

Леонід Терлецький

Маємо те що маємо. А Ви від ВАРВАРА що небудь інше очикували?. Окупант завжди грабує - зарубайте собі на "носі". Українське життя лише у власній самостійній незалежній державі УКРАЇНА.

Игорь Кирикевич

Боже, как же они боятся…

Андрей Скороход

Тараса Шевченко считают экстремистом

Но крымчане, пожелавшие отдать дань уважения Тарасу Шевченко, все равно пришли к его памятникам, установленным в разных городах полуострова, и возложили цветы. Состоялись и другие мероприятия, посвященные дню рождения Кобзаря.

#тим_часом_у_Криму Сімферополь 09 березня 2017 парк Т.Г. Шевченка Опубликовано Любой Калмаковой 9 марта 2017 г.

Сегодня, Тарас Шевченко, Ялта, раннее утро. К вечеру цветов будет еще больше Опубликовано Ольгой Скрипник 9 марта 2017 г.

Наживо. Кобзарева Весна у Ялтi. День Народження Шевченко Опубликовано Illona Doroshenko 9 марта 2017 г.

Участники обсуждения отметили, что все мероприятия, посвященные Тарасу Шевченко, прошли под пристальным наблюдением сотрудников российской полиции.

МинПанд

Странно, что у памятника Шевченко в Симферополе не поставили рамки и вход по паспорту.

Illona Doroshenko

Объявление о продаже наркотиков на каждом шагу, а они занимаются Людьми, которые цветы к памятнику носят – это наверное важнее.....

Крымская Зима‏

До чего довела россия людей в Крыму? Люди боятся возложить цветы к памятнику великого поэта.

МинПанд

Памятники Шевченко в Крыму уже давно перестали быть просто памятниками, они стали символами свободной Украины, так как других уже нет.

В соцсетях в этот день вспоминали и то, как в Крыму отмечали день рождения Кобзаря в былые времена.

Три роки тому, у 200-у річницю від дня народження Тараса Шевченка, в Криму відбулися останні багатолюдні проукраїнські м... Опубликовано Кримські Українці 8 марта 2017 г.

а так 9 марта 2014 года сторонники "русского мира" разгоняли проукраинский митинг в Севастополе Опубликовано Andrii Ianitskyi 9 марта 2017 г.

Slava Masonskiy

Каждый украинец мог прочувствовать начало русского мира