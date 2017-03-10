Крымскотатарский фантом в политике Кремля

Специально для Крым.Реалии

Российское правительство, пытаясь дезинформировать международные организации, имитирует якобы высокую поддержку среди крымских татар политики президента Владимира Путина. Одновременно с этим российской и зарубежной общественности пытаются внушить ложную информацию о «неодобрении» коренным народом полуострова политики Украины и согласии жить в составе России.

Крымские татары с начала аннексии украинского полуострова оказались в двойственном положении. С одной стороны, Кремль запустил репрессивную кампанию против политических активистов, отказавшихся признать результаты «референдума», и системы Курултай-Меджлис. С другой стороны, Москва в сложных политических ситуациях вынуждена апеллировать к мнению коренного народа, так как именно он является обладателем «золотой акции» в виде подлинного права на самоопределение. Московские функционеры и дипломаты все реже повторяют мантру о «народе Крыма», который весной 2014 года решил жить в России, прекрасно понимая, что на европейцев и американцев такие аргументы не действуют.

Оказывается, 61% крымских татар якобы «не одобряют политику Украины в отношении Крыма»

Руководство Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) представило «исследование», из результатов которого следует, что 61% крымских татар якобы поддерживают действия Кремля и лично президента Владимира Путина. Глава агентства Игорь Баринов утверждает, что с начала аннексии около 46% представителей коренного народа стали ощущать себя гражданами России, 7% опрошенных назвали себя гражданами Украины; 43% заявили, что США и страны Европы поступили неправильно, отказавшись признать «референдум» 2014 года. Самое интересное начинается дальше. Оказывается, 61% крымских татар якобы «не одобряют политику Украины в отношении Крыма», в поддержку Киева высказались лишь 13% опрошенных. По мнению московских чиновников, около 24% крымских татар ходили на «референдум», а на последних «выборах» в Госдуму явка была почти в два раза больше – около 42%.

«Хочу отметить, что 81% не ощущают межнациональную напряженность, еще больше – 89% – не испытывали по отношению к себе неприязни из-за религиозных убеждений. И эти цифры позволяют нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие ситуации», – сказал глава ФАДН Игорь Баринов.

Игорь Баринов – кадровый сотрудник российских спецслужб. С весны 2015 года руководит ФАДН. И это все, что нужно знать о «национальной политике» в Российской Федерации

​Игорь Баринов – кадровый сотрудник российских спецслужб. Служил на руководящих должностях в спецназе ФСБ, участвовал в операциях на территории Чечни. С весны 2015 года руководит ФАДН. И это все, что нужно знать о «национальной политике» в Российской Федерации. Обычно чиновники заказывают подобные «исследования» социологам на государственной зарплате. Сам факт того, что ФАДН провело его своими силами ставит под сомнение аутентичность результатов. Чиновники не обращались к социологическим организациям, или ученые не хотели жертвовать репутацией, публикуя заранее определенные и тенденциозные результаты. Не говоря уже о том, что подлинные социологические исследования в условиях фактической оккупации и тотальной пропаганды невозможны. Респонденты не станут правдиво отвечать на политические вопросы, зная, что за фразу «Крым это Украина» можно получить тюремный срок. Жители полуострова рассматривают подобные опросы как тест на лояльность, предпочитая давать «удобные», а не правдивые ответы.

Самое интересное в другом. Почему именно сейчас Москва руками Баринова и его подчиненных запустила дезинформацию о высоком рейтинге Путина и российских властей среди коренного народа? Основных причин две. Первое, ФАДН и «власти» республики обязаны предоставить руководству страны результаты по «усмирению» крымских татар, превращению коренного народа в лояльное население – эдаких танцующих и поющих «аборигенов». Не имея реальных показателей лояльности (массовые акции в поддержку Москвы, активное участие в политической жизни полуострова, членство в российских партиях, участие в выборах и т.д.) чиновники вынуждены создавать ее видимость.

Московские чиновники, отвечающие за национальную политику, прибегают к банальному очковтирательству, сообщая о мифической популярности Путина и России среди коренного народа

Ведь тотальная зачистка крымскотатарского политического поля не решает главной проблемы – число сторонников коллаборационистских организаций не увеличивается. Движение «Къырым» Ремзи Ильясова так и осталось собранием крымскотатарских чиновников, созданным в добровольно-принудительном порядке. Его социальный капитал близок к нулю. Конкуренты Ильясова из «Къырым бирлиги» – политическое объединение друзей и знакомых Сейтумера Ниметуллаева, который третий год подряд не может сколотить карманный Курултай. Многие крымские татары даже не знают о существовании этих общественных структур. Московские чиновники, отвечающие за национальную политику, прибегают к банальному очковтирательству, сообщая о мифической популярности Путина и России среди коренного народа.

Второе и самое главное – международный суд ООН в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины к России по противодействию финансирования терроризма и расовой дискриминации. Речь идет об ущемлении прав украинцев и крымских татар на полуострове, что является системной политикой «властей» Крыма. Ликвидация органов национального самоуправления, отсутствие права на мирный протест, цензура, маргинализация украинской и крымскотатарской культуры, запрет на национальную символику (например, крымчанина Владимира Балуха упекли в СИЗО за украинский флаг), незаконные обыски и задержания – далеко неполный перечень российских противоправных деяний в Крыму.

61% якобы поддержки Путина со стороны крымских татар – такой же блеф, как и московские заверения о том, что донецкие «ополченцы» нашли оружие в шахтах

В Кремле уже осознали, что санкции с Москвы не снимут. Напротив, велика вероятность введения новых ограничений из-за постоянных нарушений прав украинских граждан на аннексированной территории. Официальному Киеву необходимо систематически поддерживать внимание Запада к фактам политических репрессий на полуострове. Замглавы МИД Елена Зеркаль сообщила, что Украина обратилась в суд ООН, дабы заставить Москву и ее ставленников прекратить преследования крымских татар и украинцев.

«Крымские татары и этнические украинцы продолжают испытывать нарушения прав и ограничения. В случае отсутствия необходимых мер существует риск, что эти уязвимые группы и в дальнейшем будут страдать от дискриминации, а российская политика уничтожения их культурной идентичности достигнет своей цели», – заявила Зеркаль.

Кремль, не имея иного выхода, продолжает врать. 61% якобы поддержки Путина со стороны крымских татар – такой же блеф, как и московские заверения о том, что донецкие «ополченцы» нашли оружие в шахтах. Столь откровенные манипуляции в очередной раз подтверждают, что Москва за три года не смогла обеспечить себе эффективное «крымское алиби» в глазах Запада.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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