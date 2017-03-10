Сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской областей находятся под влиянием постоянного травмирующего стресса, связанного с боевыми действиями. Каждый житель прифронтовой территории по-разному воспринимает стресс: одни эмоционально, другие делают вид, что не замечают опасности. Но психологи прогнозируют, что в течение следующих пятнадцати лет после завершения боевых действий война будет сказываться на личной жизни жителей прифронтовых территорий и в обществе через ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Будет ли готова Украина к такому испытанию в будущем?