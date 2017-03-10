С 1 по 7 марта 2017 в Херсоне прошел футбольный турнир «Открытый Кубок Федерации футбола АР Крым». Симферопольская «Таврия» заняла 2-е место, обыграв новокаховскую «Энергию» со счетом 4:2 и сыграв вничью – 2:2 – с горностаевским «Миром». Этим команда показала, что, не имея пока статуса профессиональной, играет уже на уровне Второй лиги.
Игроки симферопольской «Таврии» сразились с противниками из горностаевского «Мира» в белой униформе с заклеенными именами. В толпе болельщиков – бывшая жительница Симферополя Катя. На матч она принесла шарф с символикой любимой команды.
«Как услышала сегодня, что будет матч и будет играть наша «Таврия», то решила прийти, посмотреть и поболеть. Как оказалось, в Херсоне несложно найти розу симферопольской «Таврии». Я ее нашла очень быстро», – говорит девушка, показывающая шарф любимой команды.
По словам Кати, среди болельщиков она заметила как минимум троих симферопольцев, однако кричалок в поддержку «Таврии» не услышала. Девушка предполагает, что крымчане, возможно, просто не хотят привлекать к себе лишнее внимание.
«До аннексии Крыма я была фанаткой той «Таврии», я ходила на их матчи, болела, но, конечно, те матчи (проходившие в Крыму – КР) и сегодняшний матч – их не сравнишь. Те матчи всегда были такие, очень громкие, очень яркие. А сегодня скучновато», – делится наблюдениями фанатка.
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По словам Максима Логвиненко, который раньше играл в молодежном составе крымской «Таврии», а сейчас – капитан украинской, материковой версии команды, на каждом матче спортсменам дается установка на победу.
В каждом матче нам дается установка на победу
«У нас команда собралась только новая, новые люди приехали на просмотр, их просматривают, но в каждом матче нам дается установка на победу. Люди выходят, доказывают, завоевывают место, чтобы остаться в команде и доигрывать в чемпионате», – рассказывает капитан.
Главный тренер футбольного клуба «Таврия» Сергей Шевченко не скрывает, что команда находится в процессе формирования основного состава. И подобные турниры для многих местных футболистов – шанс выйти на следующий уровень, говорит он.
«Это новые ребята, молодые. Я им сразу сказал, что у нас в области три профессиональные команды. Но по каким-то причинам вы туда не попали. А сейчас у вас есть шанс. И вот на этом турнире как раз и доказывайте!», – объясняет тренер.
На сегодня симферопольский футбольный клуб «Таврия» включен в Чемпионат Украины среди любителей. По словам тренера, это первые шаги команды на пути к Премьер-лиге.
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