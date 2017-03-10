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Общество

Снимок раздора: Тимати не решился показать частный самолет Кадырова с первого раза?

Тимати

Тимати

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Российский певец Тимати (настоящее имя Тимур Юносов) удалил из своего Инстаграма фотографию, которая, предположительно, была сделана на борту частного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако через несколько дней снимок снова был опубликован.

Первый раз фотография появилась 7 марта. Тимати подписал ее словами: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Певец сопроводил публикацию ником Кадырова в Инстаграме. Позднее фотография была удалена, однако она сохранилась в социальных сетях. 10 марта Тимати вернул ранее удаленный снимок.

Тимати неоднократно заявлял, что близко общается с Кадыровым.

  • 2 марта Тимати опубликовал совместный снимок с Кадыровым.

  • В ноябре 2014 года Кадыров присвоил Тимати звание "Заслуженного артиста Чеченской Республики" после спора с Димой Биланом, в котором Кадыров встал на сторону рэпера. Тимати в ответ поблагодарил "настоящего мужчину" Кадырова за его позицию. "Я рад что наша идеология ЗОЖ и воспитания трезвой молодежи совпадает !!! Для меня честь дружить с тобой и быть Заслуженным артистом Чеченской Республики !!!"

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