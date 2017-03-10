Российский певец Тимати (настоящее имя Тимур Юносов) удалил из своего Инстаграма фотографию, которая, предположительно, была сделана на борту частного самолета главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако через несколько дней снимок снова был опубликован.

Первый раз фотография появилась 7 марта. Тимати подписал ее словами: "Когда накануне 8 Марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната". Певец сопроводил публикацию ником Кадырова в Инстаграме. Позднее фотография была удалена, однако она сохранилась в социальных сетях. 10 марта Тимати вернул ранее удаленный снимок.

Тимати неоднократно заявлял, что близко общается с Кадыровым.

2 марта Тимати опубликовал совместный снимок с Кадыровым.

В 2013 году певец опубликовал фотографию с борта боевого вертолета главы Чечни.