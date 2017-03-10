Российский канал «Россия-1» выпустил сюжет о том, как в этом году прошло 8 марта в Украине. Так, по версии этого канала, президент Украины Петр Порошенко поздравил с праздником только женщин-военных, что является неправдой. А феминистический марш, который состоялся в этот день, показали как «борьбу за права ЛГБТ-меньшинств и права на однополую любовь», а также протест проституток.

Российский канал «Россия-1» выпустил сюжет о 8 марта в Украине, в котором исказили информацию и факты.

Сначала ведущий сообщил, что поздравлений с 8-м марта от президента Украины дождались только те женщины страны, которые служат в армии, всех остальных президент якобы проигнорировал. В сюжете показали кусок видео, где Петр Порошенко говорит: «Я твердо уверен, что с такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно победит, с такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, оккупантом, который вторгся на нашу землю, будет точно неотвратимой».

Это лишь часть поздравления президента Украины. На самом деле он поздравил всех, о чем свидетельствует видео на его странице в Facebook.

«Поздравляю женщин-учителей, поздравляю женщин-врачей, поздравляю женщин-художников, поздравляю женщин-ученых. Поздравляю всех-всех украинских женщин и подчеркиваю: мы очень любим вас».

Кроме того, в преддверии 8 марта Порошенко встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными. И во время встречи вручил государственные награды и отличия.

Ряд других российских СМИ и сайтов также распространили «новость», якобы президент Украины Петр Порошенко поздравил с 8-м марта только женщин-военных, или же только женщин «в форме». Об этом сообщили «Информационное агентство Новороссия», «Украина.ру», News Front и другие.

Как рассказали о феминистическом марше?

В видеосюжете показали кадры с феминистического марша, состоявшегося 8 марта в Киеве. Однако, сообщили лишь следующее: «Международный женский день в Украине отметили маршем феминисток. Под барабанный бой по центральным улицам Киева прошли представители сексуальных меньшинств. Завернувшись в радужные флаги, украинки отстаивали право на однополую любовь. В их же колонне ‒ работницы секс-индустрии. Над головой ‒ красные зонтики. Они просят не только защитить, но и легализовать проституцию. На участников марша напали студенты, попытавшись облить их зеленкой и кефиром. Полиция задержала четверых».

Как ранее отмечали сами организаторы марша, это событие ‒ шествие против насилия над женщинами ‒ в семье, в обществе, в медицинских учреждениях. Украинские СМИ также писали о лозунге события: «Нет насилию всех форматов, от роддомов до военкоматов». Однако в сюжете «Россия-1» об этом ничего не сказано.

Также в сюжете заявили, что профессии, которые сохраняли жизнь или воспитывали, ‒ врачи или учителя ‒ за три года «гражданской войны» (Кремль и российские СМИ агрессию России на украинском Донбассе называют именно «гражданской войной» ‒ КР) обесценились. А герой нового украинского времени ‒ женщина-снайпер. Доказательства таких утверждений не приведены.