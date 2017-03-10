Европа. «Главное поле боя» России

Россия стремится разделить союзников в ЕС и НАТО и будет делать это путем поддержки на выборах в странах ЕС кандидатов-евроскептиков. При этом Москва будет использовать для этого уже проверенные ранее методы – дезинформацию, пропаганду и кибератаки. Об этом шла речь во время слушаний «Раскол НАТО: цель российской дезинформации», которые состоялись 9 марта в Конгрессе США.

После российского вмешательства в президентскую кампанию в США Москва пытается делать то же самое в странах Евросоюза, заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс во время слушаний в Конгрессе. Он отметил, что одним из главных инструментов Москвы будет оставаться дезинформация и пропаганда.

Учитывая приближение выборов во Франции, Германии, Нидерландах, Чехии и Италии, европейская разведка выражает тревогу относительно попыток России исказить результаты

«Разведка предупреждает, что «Москва будет использовать уже усвоенные уроки для будущего распространения своего влияния в мире, включая союзников США и их избирательные процессы». Учитывая приближение выборов во Франции, Германии, Нидерландах, Чехии и Италии, европейская разведка выражает тревогу относительно попыток России исказить результаты, используя дезинформацию и пропаганду», – заявил Ройс, открывая слушания.

По его словам, сейчас Москва стремится разделить ЕС и НАТО.

«Стратегической целью Кремля является разделение союзников НАТО и усиление российского геополитического влияния в Западной Европе. Если, например, прокремлевский политик придет к власти во Франции, это потенциально разделит ЕС», – подчеркнул Ройс.

Рассказы об «украинских нацистах» под дулами автоматов

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который присутствовал на слушаниях, заявил, что страны Балтии страдают от российской дезинформации еще с конца 1990-х годов. Российская пропаганда и дезинформация имели большое влияние и во время агрессии Москвы против Грузии, и в Украине, говорит он.

«Когда начались события в Крыму, западные СМИ были завалены историями об украинских нацистах, ужасными историями, которые на самом деле были ложными», – отметил Ильвес.

Дезинформацию и пропаганду Россия использует одновременно с военной агрессией в отношении Украины, отмечает бывший посол США в ОБСЕ Даниэль Бэр.

Мы видим, что гибридная война продолжается на востоке Украины, куда Путин направил хорошо тренированных членов военизированных формирований

«Президент России Владимир Путин направил в Крым так называемых «зеленых человечков», которые не имели никаких опознавательных знаков. Сначала они захватили парламент, а дальше окружили военные базы. Затем был проведен псевдореферендум под дулами автоматов, который назвали оправданием аннексии. Мы видим, что гибридная война продолжается на востоке Украины, куда Путин направил хорошо тренированных членов военизированных формирований для захвата государственных зданий и силовых структур. Они сотрудничали с местными бандами и криминальными элементами для захвата территории востока Украины. При этом здесь проводится информационная и пропагандистская война», – отметил во время слушаний Бэр.

«Полем боя» становится Европа

По мнению же Тоомаса Хендрика Ильвеса, «главным полем боя» теперь станет Европа, где должен пройти ряд выборов, убежден он.

«Выборы должны состояться прежде всего в таких крупных странах, как Франция и Германия. В этом году досрочные выборы будут также в Италии. Важные выборы должны состояться и в Нидерландах. И во всех случаях мы видим серьезное вмешательство», – отмечает Ильвес.

Он считает, что пытаясь разделить союзников, Россия будет поддерживать на выборах в странах ЕС кандидатов-евроскептиков, стремясь привести их к власти.

«Самой известной, конечно, является Марин Ле Пен во Франции, которая выступает против НАТО, ЕС и США. Ее партия получила 9 миллионов долларов от российского банка. Мы также видим массу дезинформации против центриста Эммануэля Макрона, который является альтернативным ей кандидатом», – продолжает Ильвес.

По его мнению, одной из главных мишеней России также является канцлер Германии Ангела Меркель, поскольку она – ключевая фигура политики санкций ЕС против России.

Секреты Путина

Для преодоления угроз, которые сейчас идут из России, Запад должен быть объединенным, считает дипломат Линкольн Блумфилд.

Что произойдет с Путиным, если люди узнают, где он прячет свои деньги?

«Мы это переживем, мы переживем попытку повлиять на нас, изменить нас, – говорит он. – Во время Холодной войны мы также сталкивались с очень опасными попытками тогда советских провокаций. Но давайте посмотрим на Путина, выдержит ли он испытание теми же инструментами, которые он использовал против нас? А как насчет обнародования секретов Путина? Что, когда люди узнают, как был сбит малайзийский самолет над Украиной? Что произойдет с Путиным, если люди узнают, где он прячет свои деньги?»

В рассекреченной в январе части отчета американских спецслужб о кибервмешательствах России, в частности, в избирательный процесс, говорится, что эту кампанию влияния на выборы приказал осуществить президент России Владимир Путин. По оценке разведки, Путин и власти России имели целью увеличить шансы на победу Дональда Трампа, которому они отдавали четкое преимущество, дискредитируя его соперницу Хиллари Клинтон. По информации американской разведки, Россия вмешивалась в выборы США не только путем кибератак, но и пропагандистской кампанией, включая распространение «фиктивных новостей», через свои финансируемые государством средства информации, такие, как агентство «Спутник» или международная телесеть RT, через посредников и через оплачиваемых пользователей соцсетей.

В течение этого года ряд стран ЕС обвинил Россию в кибератаках

​В течение этого года ряд стран ЕС обвинил Россию в кибератаках. Например, во Франции генеральный секретарь партии «En Marche!» Ришар Ферран заявил, что кандидат этой партии на выборах президента Эммануэль Макрон является мишенью российских СМИ и интернет-атак. Обвинения в адрес России звучали и со стороны Германии, Чехии и Норвегии.

В Кремле эти обвинения отвергают, как отрицали и обвинения со стороны США об использовании Москвой кибератак и других методов для вмешательства в американские выборы 2016 года.