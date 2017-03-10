Министерство внутренних дел Украины разрабатывает законопроект по блокировке интернет-ресурсов. Этот механизм должен защитить Украину от информационного влияния России. Однако правозащитники опасаются, что эта инициатива превратится в инструмент цензуры и будет угрожать свободе слова в Украине.

Советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко, который работает над законопроектом, объясняет, что он будет включать критерии для ограничения доступа к сайтам. Блокировать смогут и социальные сети, которые используют для распространения пропаганды, отмечает депутат. По его мнению, воплощать такой механизм должен отдельный орган – действующий или специально созданный.

«Должен быть орган, который принимает решение. Должен быть общественный демократический контроль за тем, чтобы принимались решения только к тем сайтам, которые являются вредными для Украины. Сегодня в государстве отсутствуют какие-либо полномочия или органы, которые принимали бы подобные решения. И к сожалению, только сейчас, на третий год войны и агрессии России, государство начало принимать меры», ‒ объясняет советник министра.

Антон Геращенко рассказывает, какие меры по кибербезопасности внедряют в разных странах. По его словам, в США есть случаи, когда спецслужбы мониторят пользователей, которые посещают, например, террористические сайты, и потом следят за их поведением. В арабских странах блокируют террористические сайты и в некоторых случаях устанавливают ответственность за использование технологий, которые обходят блокировку, объясняет Геращенко. Советник украинского МВД уверяет, что эти технологии доступны и для Украины.

Зачем нам интернет-ресурсы, которые не признают существование Украины?

«Речь идет не о запрете тех сайтов, которые критикуют украинскую власть. Речь идет, например, о таких ресурсы как «Новости Новороссии» или телеканалы «Лайфньюз», «Звезда», которые запрещены в кабельных сетях Украины, но вещают в интернете и регулярно врут. Зачем нам интернет-ресурсы, которые вещают из России, несут раздор в религиозный мир Украины, в национальные чувства украинцев и не признают существование Украины как таковой?» ‒ отмечает Антон Геращенко.

Этот механизм необходим не только для блокировки сайтов с российской пропагандой, но и сайтов с детской порнографией, нарушителей авторских прав и так далее, добавил он.

Интернет устроен так, что защита в тысячи раз дороже нападения ‒ эксперт

Интернет Ассоциация Украины обвинила Совет национальной безопасности и обороны Украины в попытке ввести политическую цензуру в сети. Об этом говорится в письме президенту Украины относительно решения СНБО «Об угрозе кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации», опубликованном на сайте организации.

Расточительством со стороны власти и бессмысленным занятием считает инициативу украинский предприниматель и общественный деятель в области информационных технологий, президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

Эксперт говорит, что обойти блокировку не сложно, и пользователи интернета об этом знают. Чтобы противодействовать пропаганде, стоит производить свой качественный контент и повышать уровень медиаграмотности украинцев, а не применять запреты, убежден Ольшанский.

Если вы пытаетесь что-то заблокировать, вы потратите в миллион раз больше, чем тот, кто вашу защиту преодолеет

«Я этот пример часто привожу: когда изобрели орудия, люди перестали строить крепостные стены. Не потому, что пушка может разрушить стену. Причина в другом: построить стену стоит в тысячу раз дороже, чем пушку, которая ее пробивает. Интернет устроен таким же образом ‒ в нем защита стоит в тысячи раз дороже наступления. Если вы пытаетесь что-то заблокировать, вы потратите не в тысячу, а в миллион раз больше, чем тот, кто вашу защиту преодолеет. Любые ресурсы, потраченные зря, идут на пользу врагу», ‒ объясняет эксперт.

Готовы ли депутаты проголосовать?

Депутаты по-разному воспринимают эту инициативу. Их мнения о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» кардинально отличаются.

К примеру, внефракционный депутат Дмитрий Добродомов считает, что ограничить доступ к социальным сетям российского происхождения все же необходимо. Однако решение о блокировании сайтов следует принимать в судебном порядке.

Нужно быть очень осторожными, чтобы этот механизм не стал поводом для цензуры и закрытия сайтов, неугодных власти

«Если мы говорим о сайтах, которые имеют сепаратистский и даже экстремистский характер, то блокировка является нормальной практикой во всем мире. Только разработчикам в МВД нужно быть очень осторожными, чтобы этот механизм не стал поводом для цензуры и закрытия тех сайтов, которые неугодны власти. У нас очень часто под благими намерениями монтируют вещи, которые просто недопустимы к принятию», ‒ говорит Добродомов.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Червакова высказывала мнение, что блокирование соцсетей может принести больше вреда, чем пользы. Ведь именно оттуда спецслужбы и журналисты зачастую получают важную информацию и доказательную базу.

Депутат Сергей Лещенко считает, что вместе с информационной безопасностью есть риск введения цензуры, ведь появляется возможность контролировать средства массовой информации в интернете.

Поэтому депутаты сходятся на том, что механизм должен быть прописан таким образом, чтобы исключить все риски.