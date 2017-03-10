Пропавшее письмо Януковича

Украинские правоохранительные органы отказались допрашивать на российской территории бежавшего в России после Евромайдана бывшего президента страны Виктора Януковича. Генпрокуратура России 9 марта ответила на запрос Киева, в котором утверждается, что в Москве не получали три года назад письмо Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Копия этого документа фигурирует среди доказательств по делу о госизмене экс-президента. Процесс по его заочному осуждению ожидается в Киеве в нынешнем месяце.

Генеральная прокуратура Украины в конце января завершила следствие по делу государственной измены Виктора Януковича. Показания по нему дали и ныне проживающие в Киеве два бывших депутата российской Госдумы – Илья Пономарев и Денис Вороненков. Среди ключевых доказательств вины экс-президента значится также копия его письма Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию Украины российские войска. 3 марта, три года назад, этот документ цитировал и демонстрировал на заседании Совета Безопасности ООН ныне покойный представитель России Виталий Чуркин. Украинское следствие имеет от Организации Объединенных Наций официальную фотокопию соответствующего обращения Януковича. Однако сейчас в Москве утверждают, что "ни администрация российского президента Владимира Путина, ни Совет Федерации России не получали письмо Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины и соответственными государственными органами оно не рассматривалось". О таком ответе от российской Генеральной прокуратуры на запрос Генпрокуратуры Украины сообщил руководитель этого ведомства Юрий Луценко.

Ответ российской стороны комментирует прокурор Главной военной прокуратуры Украины, процессуальный руководитель по делу Януковича Руслан Кравченко:

На основании заявления Януковича Путин обратился к Совету Федерации, и в итоге Россия оккупировала Крым

– Указанное сообщение Генпрокуратуры России свидетельствует о ее попытке содействовать Януковичу избежать уголовной ответственности в инкриминируемых ему уголовных преступлениях, а также о циничном сокрытии преступлений в отношении агрессивной войны против Украины. Утверждение российской стороны опровергается полученными нами доказательствами, в частности, видеозаписью трансляции заседания Совета Безопасности ООН от 3 марта 2014 года. На нем постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин процитировал и продемонстрировал присутствующим на заседании членам ООН фотокопию письма Януковича. Также одним из доказательств может служить интервью Путина, которое транслировалось в прямом эфире канала Russia Today 4 марта 2014 года. В этом интервью он неоднократно повторял, что у него есть прямое обращение якобы действующего легитимного президента Украины Януковича с просьбой использовать ВС РФ для защиты жизни и свободы украинских граждан. И Путин подтвердил, что это единственный документ, на основании которого он может обратиться к Совету Федерации, чтобы получить разрешение на ввод российских войск на территорию Украины. В дальнейшем это и было сделано российским президентом. На основании заявления Януковича Путин обратился к Совету Федерации, который дал разрешение, и в итоге РФ оккупировала нашу территорию – Автономную Республику Крым.

– Руслан, ранее суд дал разрешение на заочное судопроизводство в отношении Виктора Януковича, которого обвиняют "в госизмене и пособничестве российским властям в ведении агрессивной войны". Когда начнется этот судебный процесс?

– Сейчас продолжается стадия ознакомления защиты Януковича с материалами досудебного расследования. Следственный судья Печерского райсуда Киева установил для этого конкретный срок. Он закачивается 13 марта. И 14 марта мы направим обвинительный акт в суд. После этого будет назначена дата предварительного заседания по обвинению, выдвинутому Януковичу.

– Генеральная прокуратура России в ответ на запрос вашего ведомства также сообщила, что готова организовать допрос Януковича на российской территории, в присутствии украинских следователей. Поясните, почему это невозможно?

– Давно уже пора исполнить наше международное поручение, которые мы отправили более четырех месяцев назад, о допросе Януковича. Мы отправили им конкретные вопросы, которые необходимо задать экс-президенту. Мы попросили: пожалуйста, проведите допрос и соответствующий протокол отправьте по нашему адресу. Но до этого Генпрокуратура России вообще никак не реагировала на наше обращение и только 9 марта заявила, что она готова. Если так, то давно нужно было допросить бежавшего в Россию Януковича и таким образом исполнить наше поручение. Что же касается присутствия наших следователей при допросе бывшего президента на российской территории – не вижу в этом необходимости. Пока Янукович находится в статусе подозреваемого, затем будет обвиняемым, и он, согласно решению Печерского суда, должен быть задержан и доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Он должен отвечать за свои действия, преступления, которые совершил против народа Украины и своей страны. А то, что при его допросе могут присутствовать в России украинские следователи, я как прокурор по этому делу не вижу в этом смысла. Если бы я отправился для этого в Россию, то должен был бы, согласно решению нашего суда, задержать Януковича и доставить его в Печерский суд. Но если я буду находиться на территории России, на территории государства-агрессора, все прекрасно понимают, что мне не дадут этого сделать.

Я очень обеспокоен состоянием российской почты

Между тем украинский писатель Владимир Яворивский, комментируя сообщение прокуратуры России о том, что Москва не получала три года назад письмо Януковича, говорит, что в Украине ложь российских властей давно никого не удивляет:

– Я очень обеспокоен состоянием российской почты, в первую очередь. Не состоянием российского политикума, которому уже никто не верит, а плохой работой почты. Оказывается, что в ООН это письмо получили, а вот в Кремль оно якобы не попало. Врать на межгосударственном уровне... Украину этим давно не удивишь, этому может еще кто-то удивиться на Западе. Оказывается, что они не сбивали пассажирский самолет над Донбассом, оказывается, что и российских солдат, и российского оружия нет на востоке Украины. Это просто выдумки врагов России, которых почему-то у нее очень много. Когда такие заявления звучат на таком высоком уровне, даже на уровне Международного суда ООН в Гааге, мы уже ничему не удивляемся.

Отрицать получение обращения Януковича с просьбой о введении российских войск на территорию Украины абсурдно, поскольку, отмечает политический эксперт Тарас Черновил, это факт был подтвержден самим российским руководством:

– Отрицать существование этого документа, по крайней мере, смешно. Для чего это делается? Я это связываю с серией исков Украины к России, поданных в том числе и в Международный суд ООН в Гааге, который 9 марта завершил первые слушания по этому делу. Украина включилась в процедуру расследования событий, которые происходят в Крыму и на территории Донбасса, в Международном уголовном суде, тоже в Гааге, и роль России будет очень жестко в каждом случае отслеживаться. Данный документ свидетельствует о чем? О том, что был определенный план международного преступления. Есть заказчики, и есть заказ. Янукович просит (ввести войска на территорию Украины. – РС). Есть ответ Путина, который сообщает о просьбе Януковича, говорит о готовности, и после этого происходит исполнение – введение российских войск. Летом 2014-го под Иловайском против украинских подразделений действовали реальные российские войска (об этом свидетельствуют материалы украинской прокуратуры. – РС), очень много украинцев в ходе атаки россиян попали в так называемый Иловайский котел и впоследствии погибли и попали в плен к ним. И с учетом этих моментов с юридической стороны выстраивается совсем другая картина. Если бы не это письмо Януковича, можно было бы говорить о спонтанности действий, а так Путина попросили, он ответил, и произошли реальные действия. То есть преступление уже приобретает более серьезный и плановый характер. И можно предположить, что из-за этого возникло у Москвы желание отречься от этого документа.

Примечательно, что и сам Янукович, заявлявший ранее, что просил в марте 2014-го Путина ввести войска на территорию Украины, почти две недели назад заявил российским журналистам, что не направлял в Москву такое обращение.

Тем временем Генеральная прокуратура Украины продолжает расследовать в отношении четвертого президента страны еще пять уголовных дел, в частности, о массовых убийствах граждан во время Евромайдана, о завладении государственным имуществом и о захвате власти неконституционным путем. Приговор Виктору Януковичу по делу о государственной измене, как заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, будет вынесен в этом году. По выдвинутым обвинениям бывшему украинскому президенту может грозить пожизненное заключение.