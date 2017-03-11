Ежегодно песенный конкурс «Евровидение» собирает вместе представителей разных стран на несколько, возможно, странное, но в то же время прекрасное шоу, которое оставляет на обочине политические разногласия ‒ пусть даже и не до конца. Но на «Евровидении-2017», которое будет проходить в Киеве в мае, политика может оказаться непреодолимым препятствием, ведь некоторые депутаты российского парламента и ведущие российские поп-исполнители призывают Москву бойкотировать конкурс.

13 марта ‒ крайний срок для государств-участниц «Евровидения» подать имена исполнителей в оргкомитет песенного конкурса. А также подать название песни и видеоклип с ее исполнением. Но пока еще не известно, кого Россия планирует отправить и вообще планирует ли.

В то же время раздаются призывы к бойкоту от ярых прокремлевских депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Виталия Милонова, а также экстравагантного поп-певца Филиппа Киркорова. Кремль официально не присоединился к этим призывам, но сказал, что не исключены проблемы с безопасностью для россиян в Украине.

Журналист Михаил Кесарев, который освещает тему «Евровидения» для сайта esckaz.com, сказал российской «Независимой газете», что будет выглядеть «странно» для России – если она отправит делегацию на событие, когда российские государственные СМИ пишут об угрожающей ситуации с безопасностью в Украине.

Эта газета 7 марта​ написала, что существует «высокая» вероятность того, что Москва проигнорирует нынешний конкурс, однако отметила, что «окончательное решение еще не принято».

«Незванные гости»

1 марта российский депутат Виталий Милонов, известный своей активной борьбой с геями, призвал Константина Эрнста, генерального директора российского государственного «Первого канала», не отправлять участника в Киев и даже не транслировать нынешний песенный конкурс. Милонов обвинил Украину в «непристойной антироссийской и русофобской политике» и добавил, что было бы неприемлемо для Москвы участвовать в конкурсе, сравнив Украину с нацистской Германией.

«Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году участвовали в конкурсе «рейховидение», ‒ написал Милонов.

Он добавил, что россияне «не являются желанными гостями в государстве, которое захватили фанатики, мечтающие о разрушении всего лучшего, что существует между нами и украинским народом».

В тот же день певец Иосиф Кобзон, который является заместителем председателя комитета Госдумы России по вопросам культуры, согласился с Милоновым.

«Мы не должны участвовать в «Евровидении», чтобы не было русофобии в Украине», ‒ сказал Кобзон.

На следующий день российские СМИ распространили заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который подчеркнул, что решения о неучастии в конкурсе нет, но добавил, что обеспокоенность депутатов понятна, учитывая «возможные проблемы с безопасностью и неприязнью».

Крым на пути

Рожденного в Украине поп-певца Александра Панайотова, по слухам, собирались назвать кандидатом от России, но сам он 3 марта заявил, что не будет участвовать в конкурсе.

«Вы должны понять, что существует странная ситуация как в Украине, так и в России. Возможно, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город ‒ в Лондон, например. Или мы просто можем бойкотировать «Евровидение», как некоторые предлагают», ‒ сказал Панайотов развлекательному порталу Dni.ru.

Украина принимает «Евровидение» после победы Джамалы в прошлом году с песней «1944», в которой говорится о депортации крымских татар Сталиным в Центральную Азию во время Второй мировой войны. Россия тогда протестовала, утверждая, что песня «1944» была косвенным намеком на отторжение Крыма Россией, которое сто стран мира признали незаконным во время голосования в ООН, то есть эта песня якобы «нарушала нормы «Евровидения» об аполитичности композиций».

В мае 2016 года российский депутат Франц Клинцевич заявил, что «политика взяла верх над искусством» на конкурсе и что Россия может его бойкотировать.

Российский поп-певец Сергей Лазарев, который участвовал в прошлогоднем конкурсе и занял третье место, высказался против бойкота.

«Я думаю, что мы снова должны продемонстрировать, что наша страна имеет талантливых исполнителей, и показать шоу, о котором вся Европа будет говорить и голосовать за нас», ‒ сказал Лазарев Life News в интервью, опубликованном 6 марта.

Но другие исполнители не убеждены в этом. В прошлом месяце Филипп Киркоров сказал российской газете «Комсомольская правда», что не видит смысла участвовать в конкурсе «после того, что произошло в прошлом году». Он раскритиковал, по его выражению, «политизацию» «Евровидения».

Украинский телеведущий и телепродюсер Игорь Кондратюк считает, что не стоит политизировать «Евровидение» – а именно это, по его мнению, делают в России. При этом он подчеркивает, что российским певцам, которые нарушили законы Украины, не место на «Евровидении» в Киеве.

«Первый канал» еще не отреагировал на эту тему. Российские газеты сообщили, что Кобзона и Милонова пригласили принять участие в ток-шоу на канале, посвященном «Евровидению».

(Над материалом работали Tom Balmforth и Ростислав Хотин).