Российское агентство «РИА Новости» и другие российские и пророссийские издания сообщали, что Украину обвиняют в выбросе радиации. Это утверждение подкрепили якобы цитатой из издания The Independent Barents Observer. Однако норвежские журналисты говорят, что не писали об Украине.

В феврале издание «РИА Новости» опубликовало статью о загадочной вспышке радиации в Европе. В материале тогда писали, что, согласно европейским СМИ, исследовательская лаборатория «Сванховд» зафиксировала в атмосфере следы йода-131 неизвестного происхождения на значительных пространствах Европы. В материале также говорится о том, что высокие показатели уровня изотопа зафиксировали на севере и востоке Европы, но причины выброса в атмосферу изотопа йода-131 никто выяснить не смог.

«При этом эксперты не исключают, – пишет российское агентство, – что зараженное облако могло прийти из Украины. Предполагают, что его причиной могла быть авария на одной из украинских АЭС, запущенных на полную мощность из-за введения правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике. Так, ранее сообщалось, что третий энергоблок Ровенской АЭС был остановлен из-за нарушения работы реактора. 19 января 2017 года в аварийном режиме был отключен третий энергоблок Южно-Украинской АЭС».

«РИА Новости» приводит якобы цитату из издания The Independent Barents Observer: «Известно, что на украинских атомных энергостанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и выполнением норм и стандартов работы».

В Норвегии говорят, что россияне ввели в заблуждение

В феврале это норвежское издание действительно писало о незначительных концентрацих радиоактивного йода-131 в атмосфере, которые зафиксировали во всей Европе. Первыми наличие изотопа отметили в Норвегии в долине реки Паз, вскоре после этого его нашли в Финляндии, а позже – в Польше, Германии, Чехии, Франции и Испании. Об этом сообщали СМИ Европы, Ближнего Востока и России.

Однако 9 марта редакция The Independent Barents Observer сообщила, что представленная цитата в «РИА Новости» и других российских СМИ об Украине – фальшивая, что такой информации в материале не было. Редакция издания отметила: об Украине в материале вообще не упоминали.

«РИА Новости» не приводит никаких свидетельств насчет того, что радиоактивный йод идет из Украины, – написали в The Independent Barents Observer. – В других европейских СМИ не было сообщений, что источник – из Украины».

Фальшивую цитату использовали и другие российские и пророссийские издания.

Также она появилась в издании «КП в Украине». Однако в том же материале подали и ответ Государственной инспекции ядерного регулирования Украины о том, что в стране на атомных электростанциях не было таких ЧП, которые могли вызвать описанный выброс. А также сообщили и о другой возможной версии: радиоактивный изотоп мог образоваться в результате производства на заводах медицинских препаратов.