Крымские еженедельники пишут о предложениях читателей заглушить передатчики для трансляции украинских телеканалов на Крым, рассказывают о педагогах, возмущенных низкими зарплатами, а также о несостоявшемся футбольном матче, который был расценен как «несанкционированное мероприятие».

«Крымское время» в постоянной рубрике, посвященной письмам читателей, опубликовало сообщение жителя Джанкоя под заголовком «Где глушилки? Где вещалки?». Читатель поднимает вопрос борьбы с установленной на Чонгаре вышкой для трансляции украинских телеканалов в Крыму. «Ее обещали поднять на 120 метров над Чонгаром. В принципе, этого достаточно, чтобы достать даже до Симферополя, а уж Джанкойский район так точно покрывается, да и Армянск с Красноперекопском местами захватывает. Значит, жители этих населенных пунктов поймают какие-нибудь украинские телепередачи. И что? Не слишком информированные крымчане могут подсесть на цветистую украинскую ложь. Хочется узнать, где наши вышки и прочее оборудование для вещания как минимум на Херсонскую область, и далее по Украине? В конце концов, а есть ли у нас глушилки? Знаете, я боюсь что Крымская весна постепенно забудется, повседневная жизнь затянет жителей полуострова в свои проблемы, а ядовитая бандеровская пропаганда станет делать свое черное дело», – негодует читатель.

«Новый Крым» в публикации «Жизнь за гранью минимума. Шокирующая реальность педагогов Крыма» рассказывает о ситуации вокруг низких зарплат крымских педагогов. По информации еженедельника, изменения размеров ставок привели к уменьшению выплат. По неофициальным данным, теперь в некоторых регионах Крыма зарплата учителей достигает 3-4 тысяч рублей. «В такой ситуации неизбежно будет расти недовольство со стороны педагогов, которое может принять и полномасштабный характер», – отмечает издание. В качестве примера газета сообщает о первом пикете крымских педагогов под названием «За достойную жизнь учителей», который прошел в Симферополе. Собравшиеся потребовали выплаты заработной платы учителям Крымского казачьего кадетского корпуса, отставки подконтрольной Кремлю министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, а также повышения зарплаты педагогов и работников образования.

«Есть ли выход? – задается НК вопросом. – На самом деле в данной ситуации может быть только одно здравое решение. Это диалог власти с учителями. Россия, которая сегодня сталкивается с огромным числом проблем, как внутри страны, так и за ее пределами, требует образованного, воспитанного поколения. Поколения, которое будет знать и понимать четкую грань морали и закона, поколения, которое будет стремиться победить болезни и покорить космос, поколения, которое без колебаний встанет на защиту своей Родины. Но, простите, кто будет воспитывать это поколение?»

«Крымский телеграф» в материале «Запретный футбол» пишет о резонансном случае, который произошел в с. Краснокаменка под Феодосией. Подростки, собравшиеся поиграть на школьном стадионе в рамках чемпионата дворовых команд, не смогли этого сделать. Они, как пишет еженедельник, «столкнулись с агрессивной директрисой, ее мужем-военным и вполне реальной перспективой получить по несколько суток ареста «за несанкционированное мероприятие».

Суть претензий директора учебного заведения Марины Кудрявцевой свелась к тому, что из объявления она случайно узнала: на подведомственной ей территории планируется не согласованное с ней спортивное действо. Ребята ей возразили, что стадион является местом общественного пользования, забором не огорожен. Однако Кудрявцева вызвала полицию с сообщением о несанкционированном массовом мероприятии. Более того, она распорядилась спилить ворота практически сразу после того, как разогнала на стадионе команды.

По словам юриста, директриса превысила свои полномочия, требуя прекратить игру, поскольку в законе «О физической культуре и спорте в Республике Крым» правами и обязанностями в данной сфере обладают «республиканские» и муниципальные органы власти, а также местные и региональные спортивные федерации. Вызов полиции по поводу якобы несанкционированного массового мероприятия – это, по словам юриста, «вовсе за гранью адекватного восприятия мира».

После широкой огласки конфликт разрешили. Директор написала объяснительную, в которой изложила те же соображения: матч не согласовали, медсестры и полицейского не было. Участковый получил от начальства приказ административное дело не возбуждать, поскольку территория стадиона не ограждена забором.