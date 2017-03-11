В сентябре 2017 года в аннексированном Севастополе состоятся выборы главы губернатора. Эта вакансия пока не набрала большого количества соискателей. За полгода до старта избирательной кампании публично о намерениях участвовать в выборах заявил лишь действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников. Все остальные персоналии, так или иначе претендующие на роль кандидата в губернаторы, вряд ли смогут составить ему конкуренцию.

Предстоящие выборы в Севастополе могут стать достаточно скучным явлением. После того, как Алексей Чалый – депутат российского Законодательного собрания и идейный апологет выборов главы города – хоть и косвенно, но выразил поддержку нынешнему врио, большинство экспертов сошлись во мнении, что судьба губернаторского кресла де-факто предрешена.

Однако в конце февраля в городских медиа появилась информация о том, что претендентом на 5-летний карт-бланш в управлении Севастополем может стать нынешний главком Черноморского флота России, адмирал Александр Витко.

Первыми данную информацию опубликовало издание «Новый день» со ссылкой на «осведомленный анонимный источник». Сообщалось, что информатор журналистов близок к партии «Единая Россия».

По его словам, «партия власти» России, севастопольское отделение которой явно страдает хроническим кадровым голодом, имеет виды на действующего военного и полагает, что он сможет составить конкуренцию нынешним политическим тяжеловесам города.

Получить комментарий самого Витко на предмет его возможного участия в политической деятельности до сих пор не удалось ни одному из городских СМИ. Пресс-служба Черноморского флота России, в то же время, прямо не опровергла приведенные факты, заявив лишь, что командир флота находится в отпуске и в первой декаде марта вернется на работу.

Журналисты информационного ресурса «Примечания» обращают внимание на то, что конфликт между Витко и Овсянниковым активно провоцировался подконтрольными российскому главе Крыма Сергею Аксенову средствами массовой информации.

Одним из подобных примеров служит материал, что якобы Овсянников задержал адмирала в собственной приемной на несколько часов, и последний серьезно обозлился на севастопольского градоначальника. Параллельно с этим крымские СМИ крайне чувствительно реагировали на различные «промахи» Овсянникова в процессе реализации им своих должностных функций.

Я не верю в то, что адмирал Витко намерен стать политиком. Мне кажется, что эта информация – вброс

По мнению российского политика и общественного активиста Владимира Гарначука, подобные «вбросы» могут быть организованы либо самим Аксеновым, либо теми людьми, которые могут впоследствии стать его креатурой на предстоящих выборах в Севастополе. «Я не верю в то, что адмирал Витко намерен стать политиком. Мне кажется, что эти вбросы организованы либо Кабановым, либо кем-то еще, кто намерен идти на выборы губернатора, так сказать, от Аксенова. Очевидно, что цель у этой кампании одна – ударить по позициям Овсянникова», – заявил Гарначук.

Впрочем, сценарий с выдвижением Витко на губернаторский пост может быть реализован Министерством обороны России с целью возобновления собственного влияния в городе. О подобных реваншистских настроениях Крым.Реалии поговорили с севастопольским политиком, главой местного отделения «Партии Роста» Олегом Николаевым.

«Пока что это все предположения. Есть информация, что такой сценарий возможен и двигается он именно по линии Минобороны России. Но, повторюсь, достоверной информацией на этот счет пока никто не обладает», – заявил политик.

Он также подчеркнул, что не видит серьезных политических перспектив в попытках снова поставить у руля Севастополя человека с военным прошлым.

«Говоря о перспективах, можно вспомнить два момента. Первый и самый очевидный – Сергей Меняйло. К чему мы в итоге пришли за два года? К рекордно высокому антирейтингу главы региона и, наверное, самому непопулярному градоначальнику за всю новейшую историю Севастополя. Второй – это выборы в Госдуму России. Бывший комфлота Владимир Комоедов баллотировался по Севастополю и в итоге набрал чуть более 16%, проиграв и Дмитрию Белику, и мне. Справедливости ради нужно сказать, что репутация у Витко очень высокая и его образ в глазах севастопольцев крайне положительный, но тут тоже стоит вспомнить, что и у Меняйло в 2014 году тоже был очень высокий рейтинг, уровень доверия и ожиданий», – подытожил Николаев.

Некоторые персоналии, в то или иное время являвшиеся звеньями так называемой «команды Меняйло», указывают на высокие перспективы адмирала Витко в качестве кандидата в губернаторы.

«Александр Витко станет достойной кандидатурой на губернаторских выборах. По своей работе в правительстве Севастополя знаю его как великолепного офицера и грамотного руководителя, он прекрасно владеет ситуацией в городе. Лично я поддержал бы его кандидатуру», – заявил «Крыминформу» бывший вице-губернатор Севастополя Евгений Дубовик.

Он также не исключил, что Витко может снискать поддержку партии «Справедливая Россия», которую в Севастополе возглавляет Дубовик, однако окончательное решение по этому вопросу, по словам экс-чиновника, будет принято делегатами городской конференции «эсэров».

Витко согласится участвовать с избирательной кампании, подчинившись воле министра обороны России Сергея Шойгу

Кроме того, некоторые эксперты из упомянутой «команды» не скрывают нотки реваншизма, присущего потенциальному выдвижению кандидата от Минобороны России, политическое влияние которого, после отставки Меняйло, оказалось минимизированным. Так, бывший пресс-секретарь экс-губернатора Игорь Долгополов в комментарии информационному агентству «Regnum» заявил, что, по его мнению, Витко согласится участвовать с избирательной кампании, подчинившись воле, если таковая будет, министра обороны России Сергея Шойгу.

«Александр Витко — достойная и авторитетная кандидатура на пост губернатора Севастополя — командующий Черноморским флотом, без которого возвращение Севастополя в Россию было бы не возможным. Но я убежден, что сам Александр Викторович даже и не думал о том, чтобы идти в губернаторы. Тем не менее, если будет определенная воля министра обороны Сергея Шойгу, согласованная с Кремлем, то Витко пойдет в губернаторы. Пойдет и победит», – заявил Долгополов.