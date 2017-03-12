Прошло шесть лет после крупнейшей катастрофы на АЭС в Японии, и в один из ближайших к станции поселков начали возвращаться люди. Уже в ближайшие недели власти обещают снять запрет на въезд в зону отчуждения для бывших жителей. А пока в окрестностях станции полным ходом идет подготовка к новому заселению