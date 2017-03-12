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Фотогалереи

Фукусима через шесть лет после трагедии на АЭС (фотогалерея)

Прошло шесть лет после крупнейшей катастрофы на АЭС в Японии, и в один из ближайших к станции поселков начали возвращаться люди. Уже в ближайшие недели власти обещают снять запрет на въезд в зону отчуждения для бывших жителей. А пока в окрестностях станции полным ходом идет подготовка к новому заселению
Шесть лет назад в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами и разрушение атомной электростанции Фукусима-1 На фото &ndash; работники Токийской электрической компании ремонтируют второй энергоблок станции, на котором случилась авария
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Шесть лет назад в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами и разрушение атомной электростанции Фукусима-1
На фото – работники Токийской электрической компании ремонтируют второй энергоблок станции, на котором случилась авария

Сегодня, спустя шесть лет после катастрофы, более половины жителей городка Намиэ, расположенного ближе всего к разрушенной станции, решили вернуться в свои дома На фото &ndash; владелец компании по производству резины Мунехиро Асада в городке Намиэ
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Сегодня, спустя шесть лет после катастрофы, более половины жителей городка Намиэ, расположенного ближе всего к разрушенной станции, решили вернуться в свои дома
На фото – владелец компании по производству резины Мунехиро Асада в городке Намиэ

Раньше в городе жили 21 тысяча человек На фото &ndash; здание начальной школы в городе Намиэ
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Раньше в городе жили 21 тысяча человек
На фото – здание начальной школы в городе Намиэ

Но в первую волну вернутся лишь несколько сотен переселенцев. Большая часть из них &ndash; пожилые люди, которым дороги места, где они прожили большую часть жизни На фото &ndash; работник Токийской электрической компании готовит начальную школу вблизи Фукусимы к открытию
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Но в первую волну вернутся лишь несколько сотен переселенцев. Большая часть из них – пожилые люди, которым дороги места, где они прожили большую часть жизни
На фото – работник Токийской электрической компании готовит начальную школу вблизи Фукусимы к открытию

С ноября 2016 года некоторым переселенцам разрешали заезжать на территорию, но по специальному разрешению от властей На фото &ndash; Норимаса Сега, глава комплекса временного жилья для переселенцев из Намиэ
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С ноября 2016 года некоторым переселенцам разрешали заезжать на территорию, но по специальному разрешению от властей
На фото – Норимаса Сега, глава комплекса временного жилья для переселенцев из Намиэ

&laquo;Зона отчуждения&raquo; вокруг разрушенной станции составляет 20 километров На фото &ndash; Южди Кимура, единственный врач в единственной больнице в Намиэ
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«Зона отчуждения» вокруг разрушенной станции составляет 20 километров
На фото – Южди Кимура, единственный врач в единственной больнице в Намиэ

Ближайший к станции район города находится всего в четырех километрах, но в правительстве утверждают, что находиться в нем уже не опасно&nbsp;для жизни и здоровья На фото &ndash; мешки с зараженным радиацией песком. Фото от 2011 года
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Ближайший к станции район города находится всего в четырех километрах, но в правительстве утверждают, что находиться в нем уже не опасно для жизни и здоровья
На фото – мешки с зараженным радиацией песком. Фото от 2011 года

За годы, пока вокруг Фукусимы существовала зона отчуждения, заброшенный город заполнили дикие кабаны. Они заражены радиацией, и сейчас их массово отстреливают На фото &ndash; члены Отдела по контролю за животными складывают убитых в зоне отчуждения боровов в грузовик
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За годы, пока вокруг Фукусимы существовала зона отчуждения, заброшенный город заполнили дикие кабаны. Они заражены радиацией, и сейчас их массово отстреливают
На фото – члены Отдела по контролю за животными складывают убитых в зоне отчуждения боровов в грузовик

По официальным данным, во время аварии на Фукусиме и цунами, которое его вызвало, погибли около 16 тысяч человек. 2,5 тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести На фото &ndash; надпись &laquo;Никогда больше&raquo; на стене в начальной школе
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По официальным данным, во время аварии на Фукусиме и цунами, которое его вызвало, погибли около 16 тысяч человек. 2,5 тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести
На фото – надпись «Никогда больше» на стене в начальной школе

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