Насиров и лондонские квартиры

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения отстраненному главе Государственной финансовой службы Украины Роману Насирову выяснилось немало неизвестных фактов о его жизни. Прежде всего, это якобы тройное гражданство чиновника. По данным украинской прокуратуры, Роман Насиров, кроме украинского, имеет паспорта еще двух стран ‒ Венгрии и Великобритании. Сам Насиров опровергает наличие гражданства других стран. Еще в прошлом году СМИ выяснили, что в Лондоне Насиров имеет две квартиры, которые не указаны в его декларации. А это и надежная инвестиция, и некий «план Б» на случай политической турбулентности. Что это за жилье, и кто живет в лондонской квартире Насирова, пока тот под стражей, выясняли журналисты программы «Схемы», совместного проекта Радіо Свобода и канала «UA: Перший».

​Квартира в здании на Лаймхарбор, 3 ‒ это далеко не адрес миллионеров, хотя почти рядом ‒ исторический деловой район Лондона Сити. Типичная в этом доме двухкомнатная квартира ‒ мечта молодой бездетной семьи, которой надо было бы собрать несколько десятков тысяч фунтов первого взноса, а остальные занимать в банке и в дальнейшем выплачивать кредит около 25 лет.

Но для человека, у которого есть лишних полмиллиона фунтов, это отличная инвестиция.

Согласно актуальным выпискам, которые «Схемы» получили из официального реестра недвижимости Великобритании, человек по имени Роман Насиров приобрел это помещение в ноябре 2007 года. За примерно десять лет стоимость типовой квартиры в этом районе существенно возросла.

По информации популярного британского сайта недвижимости, квартира №5 сейчас стоит примерно 550 тысяч фунтов. Здесь представлены даже фотографии интерьера.

Последний раз она была в объявлениях пять лет назад ‒ ее сдавали за 1452 фунта в месяц.

Другой лондонский адрес с именем Романа Насирова в документах расположен в северном Лондоне, в районе, который можно считать еще менее богатым.

Хоть это и четырехкомнатная квартира, стоит она гораздо дешевле, потому что расположена в менее престижном районе и в многоквартирном комплексе для социального жилья.

Документы свидетельствуют, что тогда человек с именем Роман Насиров заплатил за нее 120 тысяч фунтов. Теперь квартира стоит как минимум вдвое больше (270 тысяч фунтов) или же может приносить до тысячи фунтов ренты в месяц.

Некоторые покупатели нелвижимости в Лондоне воспринимают ее не как место для проживания, а как удачную инвестицию

Так стремительно цены в Лондоне на недвижимость растут не в последнюю очередь из-за иностранцев, которые воспринимают покупку имущества в британской столице как надежный способ сохранить и приумножить свое состояние, нередко заработанное нечестно. Некоторые покупатели даже не воспринимают ее как место для проживания, а только ‒ как удачную инвестицию.

Этой проблеме уделили немало внимания британские активисты, журналисты и даже писатели.

«Недвижимость покупают не обязательно для того, чтобы жить там, ‒ объясняет ситуацию автор книги «Лондонград» Марк Холлингсуорт. ‒ Это скорее инвестиция. Богачи хотят переместить свои деньги из России, Украины или Казахстана и оставить их в безопасном месте ‒ вложить в недвижимость в Лондоне. Это инвестиции».

Как часто посещает свою квартиру в Лондоне на Лаймхарбор Роман Насиров? И живет ли в ней кто-то сейчас, пока владелец под стражей?

По просьбе программы «Схемы» местный житель в Британии следует по адресу лондонских апартаментов отстраненного председателя ГФС Украины.

Квартира №5 оказалась не пустой, однако посторонним здесь не рады. Во время общения через домофон неизвестная женщина из пятой квартиры заверила, что не знает господина Насирова.

Таким же немногословным оказался и работник за стойкой ресепшена ‒ он отметил, что не знает, кто живет в квартире №5.

Поэтому, скорее всего, это имущество «гражданин Британии» Роман Насиров (сам он отрицает наличие гражданства другой страны) предоставляет в аренду, пока гражданин Украины Роман Насиров пытается убедить судей, что не наносил ущерба украинскому государственному бюджету.