На неделе в российских СМИ появилось сразу несколько публикаций на одну тему: россияне, обосновавшиеся ранее в странах Европейского союза, валом валят на родину. Наиболее яркий материал такого рода опубликовали “Известия”. По данным этого издания, ссылающегося на МИД России, в 2016 году в Россию в рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников переехали около 150 тысяч человек, в том числе 30 тысяч – из стран Евросоюза.

“Известия” устами главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева утверждают, что одним из мотивов для “возвращенцев” стала “демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников”. В качестве подтверждения приводится несколько историй анонимных россиян, вернувшихся на родину из европейских стран. С другой стороны, еще осенью прошлого года появился доклад Комитета гражданских инициатив "Эмиграция из России в конце ХХ – начале XXI века", согласно которому, начиная с 2013 года Россию ежегодно покидают от 120 до 150 тысяч человек, которые, однако, не всегда учитываются официальной статистикой, поскольку многие предпочитают не сниматься с регистрационного учета в России. Можно ли теперь говорить об обратном тренде? Если россияне потянулись из Европы обратно на родину, то насколько массово и что их к этому подталкивает?

Данные немецкой статистики и ситуацию с россиянами, живущими в Германии, по просьбе Радио Свобода проанализировал директор департамента Евросоюза и США в Фонде Генриха Белля (Германия) Сергей Лагодинский.

​– Какие есть данные о динамике приездов и отъездов россиян из Германии – не туристов, а тех, кто остается в стране надолго, получает там вид на жительство?

– Данных миграционной службы ФРГ за 2016 год пока нет. Как всегда, статистика требует определенного времени. А вот за 2015 год они есть. Вот две цифры. Первая – количество людей, которые в 2015 году покинули Германию с целью постоянного проживания в России: их было 11 800. Но это не только россияне, а просто те, кто до этого был на постоянном месте жительства в Германии и переехал по тем или иным причинам в Россию. Вторая цифра – число людей с российским паспортом, которые покинули Германию, – но это означает отъезд не только в Россию, а просто за пределы ФРГ. Куда именно – такой статистики нет. Если мы посмотрим на эту цифру, то увидим, что в 2015 году из Германии уехали 10 584 человека с российским паспортом. Подчеркну: это люди, у которых есть только российский паспорт, а не двойное гражданство.

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– А сколько всего россиян живет постоянно в Германии?

– Людей только с российским паспортом в Германии, по оценкам, около 230 тысяч, а вот лиц с двойным гражданством, и российским, и немецким, в 2014 году было около 570 тысяч. Вот поэтому в том, что касается цифр, названных в статьях, о которых мы говорим, мне кажется, не надо поддаваться на провокацию. Если там говорится о 30 тысячах людей, которые вернулись в Россию из стран Европейского союза вообще, то давайте исходить из количества россиян, живущих в Европейском союзе, – это около 720 тысяч, по разным данным. Если прибавить к ним тех, у кого двойное гражданство, то таких только в Германии почти 600 тысяч. То есть мы уже переваливаем за миллион триста тысяч, даже без учета лиц с двойным гражданством из остальных стран ЕС. Может быть, 30 тысяч из них и уехали обратно в Россию. Мы же не в мире времен холодной войны живем, когда было трудно уехать и еще труднее вернуться, а в глобальном мире, где люди переезжают туда и обратно.

Мы же не в мире времен холодной войны живем, а в глобальном мире, где люди переезжают туда и обратно

​– Если говорить о "туда и обратно": что можно сказать о количестве россиян, которые переехали в Германию за тот же 2015 год, коль скоро более свежих данных нет?

– За 2015 год в Германию переехали на постоянное место жительства 21 633 гражданина России. Так что в итоге получается, что приток был заметно больше оттока. Если же брать 2016 год, то здесь приходится опираться пока не на статистические, а на эмпирические факты, которые мы просто видим в Берлине, в других крупных городах. Здесь просто огромное количество людей, которые приезжают в Германию, упаковав чемоданы, для того, чтобы работать, как-то выстраивать здесь свою жизнь, поскольку они чувствуют себя в России в данный момент не очень уютно. Большая тема сейчас в Германии, вообще в Европе – это беженцы с российскими паспортами. Увеличилось количество политических беженцев из России, отдельная большая история – это беженцы из Чечни, одна из самых крупных групп этнических беженцев, которые прибывают, например, в Германию.

– В публикации в ”Известиях” говорится о том, что россиянам стало хуже и в плане атмосферы, то есть отношения к ним, в частности, в Германии, и в плане чисто экономических возможностей. Насколько это соответствует реальности?

– В этой статье есть слова председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева. Он каким-то образом смог понять, что “демонизация России и ее граждан” является мотиватором отъезда на родину. Я не совсем понимаю, на чем основывался господин Косачев, ни одной цифры он не дал, никакого исследования здесь не приведено. Я не могу себе представить, каким образом “демонизация России” может подвигнуть кого-то переехать, сорваться от жизни здесь. Я знаю очень много людей здесь, мы общаемся, они критично настроены в отношении европейского подхода к политике России, они симпатизируют России, но – они симпатизируют России здесь. Им здесь очень удобно. Они критикуют открыто позицию Европейского союза, Германии, Меркель и так далее, они голосуют (те, у кого есть гражданство ФРГ) за радикальные партии, типа “Альтернативы для Германии”, у которой один из главных лозунгов – снятие антироссийских санкций. Но я не вижу мотивации для этих людей уезжать. То есть эти какие-то догадки господина Косачева, мне кажется, выстраиваются в определенную кампанию. Вчера я увидел три или четыре статьи, где какие-то дамы, якобы вернувшиеся из Голландии и из Швеции, рассказывают, как им было плохо на Западе. Многим людям плохо, есть психологические проблемы, есть экономические проблемы, естественно, у многих, но я не вижу никакого тренда здесь.

​– Недавно была довольно нашумевшая в российской прессе история немецкой семьи Мартенс, которая бежала в Россию, откуда уехала еще в начале 90-х годов, поселилась в сибирской деревне, поскольку была недовольна уроками сексуального просвещения в немецких школах. Недавно они вернулись обратно в Германию. В Германии эта история как-то обсуждалась?

– В русскоязычных кругах она обсуждалась, а в немецкоязычных резонанс вызвала небольшой – как всегда, надо было перевести, посмотреть, кого это вообще интересует. Да, было несколько статей на эту тему. Это была история, которую здесь восприняли несколько с улыбкой. Хотя в принципе, если действительно эти люди своих детей туда-сюда возили, там улыбаться нечему, вообще это очень грустная история. Есть эта тема сексуального воспитания в школах, на которую делают упор многие русскоязычные родители, в том числе и их организации. Многие немецкие СМИ на это смотрят слегка иронично. Точно так же, как с иронией и с удивлением было воспринято заявление председателя партии Einheit (”Единство”), русскоязычной партии, которая здесь не играет никакой роли кроме того, что она организовывала демонстрации против якобы изнасилования девочки Лизы. Лидер этой партии как-то съездил в Крым и сказал, что полмиллиона русскоязычных немцев уже сидят на чемоданах и собираются переезжать в Крым. Но я смотрю, количество выходцев из России, по статистике, в Германии не уменьшилось, видимо, отложили чемоданы. Постоянно всплывают такие ”утки”, какие-то недоразумения. Что касается вот этих 30 тысяч переехавших в Россию из Европы, то, может быть, они и переехали, почему нет? Но когда видишь, какой медиафон создается этой теме, какая мотивация вкладывается в уста этих якобы переехавших назад людей, то понимаешь, что это очередная агитационная, пропагандистская кампания, считает Лагодинский.

Количество выходцев из России, по статистике, в Германии не уменьшилось, видимо, отложили чемоданы

Одна из историй, рассказанных “Известиями”, касалась россиянки по имени Наталья, которая решила вернуться на родину после 19 лет, проведенных в Праге. Причины? "Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил автотранспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание из-за того, что говорили на русском языке", – утверждает Наталья.

Насколько типичны такие жалобы? На вопросы Радио Свобода отвечает Магда Фалтова – чешская правозащитница, глава НКО "Ассоциация интеграции и миграции“, занимающейся правами мигрантов.

– По вашим данным, среди русской общины в Чешской Республике заметна в последнее время тенденция к возвращению на родину, в Россию?

– Мы в нашей работе ничего подобного не заметили, и официальная статистика таких тенденций тоже не отражает. У меня нет данных, которые говорили бы о резком уменьшении числа граждан России, постоянно проживающих в Чехии. (По официальным данным МВД Чехии на конец прошлого года, в стране постоянно проживали 36 тысяч граждан РФ – четвертая по численности община после украинской, словацкой и вьетнамской. – РС). Конечно, статистика всегда работает с некоторой задержкой, но и наша практика не указывает на наличие каких-то больших перемен.

– Вы сталкивались с жалобами на невыносимую русофобскую атмосферу в Чехии?

– Я бы не сказала, что идет какой-то подъем именно антирусских настроений. Правда, однако, что в целом ситуация для иностранцев в нашей стране становится более проблематичной. Но проявления вербальной, в очень редких случаях и физической агрессии направлены главным образом против людей с иным цветом кожи, а также против мусульманок, чья одежда говорит об их религиозной принадлежности. Есть жалобы со стороны наших клиентов на то, что иногда в трамвае, когда они разговаривают на своем языке, люди обращаются к ним – мол, говорите по-чешски, раз вы у нас в стране. Но эти инциденты нечасты и касаются не исключительно русского, а разных языков. Я не встречалась с жалобами на то, чтобы кто-то чувствовал себя жертвой дискриминации именно потому, что он – русский или выходец из России. Скорее просто потому, что он – иностранец.

– Общее ухудшение положения иностранцев связано с миграционным кризисом в Европе?

Я не встречалась с жалобами на то, чтобы кто-то чувствовал себя жертвой дискриминации именно потому, что он – русский

– Это связано скорее с тем, как данную тему используют чешские политики и какую реакцию это вызывает в обществе. Потому что в нашей стране никакого миграционного кризиса нет, мигрантов здесь совсем немного. Но есть страх перед чужим и неизвестным.

– Вы думаете, что эта тенденция будет продолжаться?

– Думаю, да. Осенью у нас выборы, и вопросы миграции и безопасности – одна из “горячих” политических тем, причем используют ее представители разных партий, всего политического спектра.

– Если вернуться к русской или русскоязычной общине в Чехии: какая у нее здесь репутация в глазах общества и властей? Считается ли она проблемной или, наоборот, хорошо интегрированной?

– Как и в случае, например, с многочисленной украинской общиной, это своего рода смесь. Те россияне, которые переезжают сюда, чтобы работать или учиться в вузах, воспринимаются как люди с довольно большим потенциалом интеграции в наше общество и стремлением к этому. Но есть, например, группы иммигрантов из бывшего СССР, связанные с криминальным миром, – на них смотрят, прежде всего власти, как на фактор риска. Отсюда частые разговоры о русскоязычной мафии. Конечно, свою роль в том, как у нас воспринимают русских, играет и присутствие российского бизнеса здесь, и политические моменты – например, известные связи нашего президента с российскими правящими кругами. Это факторы, которые усиливают негативное отношение к России у части общества. Но другая часть, наоборот, эти связи поддерживает и симпатизирует им.

​– В Евросоюзе сейчас налицо тенденция к ужесточению миграционной политики. Насколько она заметна в Чехии?

– Весьма заметна. Сейчас в нашем парламенте находится проект нового закона о пребывании иностранцев, более строгого по сравнению с ныне действующим. Он предусматривает большую регуляцию, некоторые новые обязанности для постоянно проживающих здесь иностранцев или усложнение некоторых процедур. Например, сейчас иностранец, который приехал в Чехию с целью трудовой деятельности по найму, может через два года изменить мотив своего пребывания на предпринимательство. В новом законопроекте этот срок увеличен до пяти лет. Нам это кажется неадекватным. Или, скажем, предполагается отмена независимой судебной оценки в случае отказа властей продлить иностранцу вид на жительство – сейчас это одна из трех инстанций, предусмотренных в этом процессе.