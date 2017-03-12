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Американский майор Мартин Манхоф был выслан из СССР в середине 1950-х по обвинению в шпионаже. Но перед этим он два года снимал жизнь советских граждан на цветную пленку.
Уникальное цветное видео похорон Сталина и фотографии, показывающие жизнь простых людей в Советском Союзе почти 70 лет назад.
Мартин Манхоф провел в Советском Союзе больше двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, располагавшемся неподалеку от Красной площади.
Будучи одаренным фотографом, Манхоф отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР
Манхоф не упускал возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.
После обвинений в шпионаже майор Манхоф уехал из страны, но захватил с собой катушки 16-миллиметровой кинопленки, а также сотни цветных слайдов и негативов, отснятых за время работы в СССР. Среди этих материалов оказалась и съемка похорон Сталина – одного из поворотных событий в советской истории.
Кадры, сделанные майором Манхофом из окна с видом на Кремль, стали единственным независимым видеосвидетельством похорон Сталина.
Но в США материалы Манхофа оказались никому не нужны. Они пылились в картонных коробках в помещении бывшей автомастерской, затерянной на северо-западе страны, пока их не обнаружил историк из Сиэттла.
Архив Манхофа публикуется в четырех частях: цветные слайды и негативы, кинохроника, снятая на 16-миллиметровую пленку, личные записи и переписка.
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