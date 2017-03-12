Американский майор Мартин Манхоф был выслан из СССР в середине 1950-х по обвинению в шпионаже. Но перед этим он два года снимал жизнь советских граждан на цветную пленку.



Уникальное цветное видео похорон Сталина и фотографии, показывающие жизнь простых людей в Советском Союзе почти 70 лет назад.

Мартин Манхоф провел в Советском Союзе больше двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, располагавшемся неподалеку от Красной площади.

Будучи одаренным фотографом, Манхоф отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР

Манхоф не упускал возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он отснял сотни сценок из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.

После обвинений в шпионаже майор Манхоф уехал из страны, но захватил с собой катушки 16-миллиметровой кинопленки, а также сотни цветных слайдов и негативов, отснятых за время работы в СССР. Среди этих материалов оказалась и съемка похорон Сталина – одного из поворотных событий в советской истории.

Кадры, сделанные майором Манхофом из окна с видом на Кремль, стали единственным независимым видеосвидетельством похорон Сталина.

Но в США материалы Манхофа оказались никому не нужны. Они пылились в картонных коробках в помещении бывшей автомастерской, затерянной на северо-западе страны, пока их не обнаружил историк из Сиэттла.

Архив Манхофа публикуется в четырех частях: цветные слайды и негативы, кинохроника, снятая на 16-миллиметровую пленку, личные записи и переписка.