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Боевики стреляют ежедневно после 16 часов вечера – украинский военный в Авдеевке (видео)

Боевики стреляют ежедневно после 16 часов вечера – украинский военный в Авдеевке (видео)
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Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает об очередном обстреле Авдеевки, в результате чего повреждено электроснабжение. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что поддерживаемые Россией боевики совершили с начала суток и до вечера субботы 39 обстрелов на Донбассе. На видео, опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны Украины, украинский военный говорит о ежедневных обстрелах со стороны сепаратистов после 16:00 с 82, 120 и 122-миллиметрового калибра минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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