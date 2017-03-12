Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает об очередном обстреле Авдеевки, в результате чего повреждено электроснабжение. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что поддерживаемые Россией боевики совершили с начала суток и до вечера субботы 39 обстрелов на Донбассе. На видео, опубликованном на YouTube-канале Министерства обороны Украины, украинский военный говорит о ежедневных обстрелах со стороны сепаратистов после 16:00 с 82, 120 и 122-миллиметрового калибра минометов, гранатометов и стрелкового оружия.