Эльзар Токтоназаров – врач отделения сердечно-сосудистой микрохирургии Национального госпиталя Кыргызстана. А еще он популярный видеоблогер: за трансляциями операций бишкекского хирурга следят больше четырех тысяч человек.

К своему видеохобби Токтоназаров подошел серьезно, и лайфхаков у медика в запасе не меньше, чем у опытного телевизионщика.

"Что я делаю, когда начинаю снимать? Нужен диктофон, нужна губка и телефон, – показывает хирург. – Обычная губка за 10 сомов убирает шипящие звуки: ее мы прикрепляем к человеку, который говорит, обязательно поближе. Тогда он даже шепелявых людей запишет чисто".

В своих видео Эльзар знакомит фолловеров с коллегами, рассказывает о своей работе. Все это, по его словам, он делает для того, чтобы улучшить имидж киргизских врачей.

Среди нас есть профессионалы. Вот именно о них я и рассказываю

"Когда люди читают различные СМИ, они начинают думать, что наши врачи специально хотят кому-то навредить. Врачей постоянно ругают, – сетует Токтоназаров. – Но не все это соответствует действительности. Среди нас есть профессионалы. Вот именно о них я и рассказываю".

"В видео, которое я снимаю, нет политики. Заработать хорошую репутацию сложно, а потерять ее можно в два счета. Я хочу постоянно показывать только позитив", – говорит врач.

Называть себя блогером Эльзар не хочет. Говорит, что то, чем он занимается, – намного серьезнее, чем просто ведение интернет-дневника.

"Я ведь не просто делюсь жизненным опытом, я разговариваю с людьми, интересуюсь их взглядами и проблемами. Мне кажется, это уже медицинская журналистика. Я например не рассказываю о том, как развлекаюсь каждый день", – подчеркивает Токтоназаров.

Количество лайков и репостов, которые получают в Сети материалы молодого хирурга, очень впечатлило руководство больницы. И в кабинете хирурга вскоре организовали импровизированную телестудию. Не только для пиара учреждения в Сети: с помощью телетрансляции столичные медики теперь смогут консультировать коллег из отдаленных регионов.

"Если будет какой-нибудь сложный случай в Балыкчи или например в Нарыне, мы с помощью телемедицины связываемся с коллегами, а потом наши врачи получают распечатку анализов", – рассказывает Токтоназаров.

Всерьез изменить ситуацию, которая сложилась в киргизской медицине, видеоблогинг, по мнению Эльзара, не поможет. Но он надеется, что после его сюжетов не только пациенты будут думать лучше о местных врачах, но и власти Кыргызстана обратят внимание на состояние медицины в стране.