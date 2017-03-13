Почему Генеральная прокуратура России опровергает тот факт, что бывший президент Украины Виктор Янукович просил Россию ввести войска в Украину? Ведь об этом письме в первые дни после начала агрессии говорил в Совете безопасности ООН тогдашний постоянный представитель России Виталий Чуркин. Более того – он передал секретариату ООН копию этого документа. И Генеральной прокуратуре Украины удалось ее получить – из ООН переслали тот самый «чуркинский» документ.

Президент России Владимир Путин тоже утверждал, что откликнулся на просьбу «легитимного президента Украины» – правда, письма не демонстрировал, но сомнений в наличии документа не высказывал. Почему же сейчас Генеральная прокуратура России отрицает наличие этого письма? Почему отказывается признать его сам Янукович?

А потому что в момент демонстрации письмо в ООН и рассказы о нем по телевизионным каналам речь шла исключительно о пропаганде. Российских телезрителей и международное сообщество пытались убедить в том, что никакого вторжения российских войск на территорию Украины нет. Что Владимир Путин откликнулся на просьбу легитимного руководителя соседней страны. Что Россия помогает этом руководителю – и украинскому народу, понятно – в наведении порядка.

А сейчас наступает момент юридической ответственности. Когда оказалось, что у Януковича не было никаких полномочий для самостоятельного обращения к руководству чужой страны с просьбой о военной помощи. Когда оказалось, что для направления войск в Украине не было никаких правовых оснований. Во всяком случае, письмо бывшего президента таким основанием не является. Но является очевидным основанием для привлечения самого Януковича к ответственности.

И тогда избирается другая тактика: никакого письма не было вообще. Не было письма, которое показывал Чуркин. О котором говорили Путин и сам Янукович. Я – не я и хата не моя.

Можно что угодно говорить по телевизору, но когда дело доходит до правосудия, вся система защиты Москвы рассыпается как карточный домик

Это еще раз говорит о том, что в Кремле прекрасно понимают: международное право – не пропаганда. Можно что угодно говорить по телевизору, но когда дело доходит до правосудия, вся система защиты Москвы рассыпается как карточный домик. И дело даже не в будущих решениях судов. Дело в том, что в своих решениях российское руководство опирается исключительно на политической целесообразности – но при этом хочет выглядеть безупречно с правовой точки зрения. А так не бывает.

Что касается Януковича, то ему просто повезло. Повезло в том, что после своего обращения к Путину с просьбой о военной помощи ему дают возможность комфортно жить на украденные у украинских граждан средства и выступать то с подтверждением, то с опровержением этого факта.

Главе Афганистана Хафизулли Амину, к примеру, повезло гораздо меньше. После того, как он подписал необходимый Кремлю документ с просьбой о введении советских войск в Афганистан, его вместе с семьей и соратниками уничтожили в ходе спецоперации. Документа, на который ссылались в Москве как на повод для развертывания в Афганистане «ограниченного контингента» советских войск, никто никогда не увидел.

По сравнению с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, президент России Владимир Путин – очень большой гуманист.

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