Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«В Беларуси растет страх: мы будем следующей Украиной?» – озвучивает вопрос американская газета Los Angeles Times.

«Отношения между Россией и Беларусью никогда не были легкими. Теперь, когда соседи России становятся все более обеспокоенными амбициями Москвы в регионе, Беларусь присоединилась к ним: шаткие более чем когда-либо отношения страны с Москвой ухудшились до состояния регионального кризиса. На этот раз, однако, президент России Владимир Путин дает понять, что он менее склонен вести переговоры. «Этот кризис отличается Украиной, Крымом и так называемой новой Холодной войной». Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко – КР) до сих пор отказывается признать аннексию Россией Крыма. Белорусы опасаются своего непредсказуемого соседа на востоке, который, как некоторые боятся, может использовать общественные беспорядки в качестве предлога для российской интервенции. Спекуляции о возможной аннексии Беларуси по крымскому сценарию порождают беспокойство по всей стране».

«Паромы из Крыма не могут войти в турецкие порты», – пишет турецкая газета Нurriyet.

Корабль до сих пор не может пришвартоваться. Причина – он прибыл из Крыма

«Морская торговля Крыма с Турцией приостановлена. Генеральный директор логистической компании Selin Global Арзыгюль Каймакчы говорит: «Наши рейсы осуществлялись между Зонгулдаком и портами Севастополя. Однако в последнее время, когда наши корабли прибывают из Севастополя, они так и не пришвартовываются в порте Зонгулдак. Это очень большая проблема, так как весь груз мы обязаны возвращать обратно экспортерам. Корабль не швартуют, а значит, и невозможно его разгрузить. Сейчас морская торговля между Зонгулдаком и Севастополем остановлена».

Возникшая проблема с крымскими портами обсуждается уже две недели. Однако никаких официальных объяснений так и не было получено: «Мы не можем получить ответ, потому что нет официального обращения. Нам могут ответить в устной форме. Однако официально никакой информации мы так и не смогли получить». Обоснованием такой проблемы является то, что «корабли прибыли из Крыма», продолжает Каймакчы: «Запрет наложен из-за того, что корабли прибыли из Крыма. У нас есть турецкие корабли, на которых работает целиком и полностью турецкий персонал. Но корабль до сих пор не может пришвартоваться. Причина – он прибыл из Крыма».

«Таинственная нефтяная компания только что получила лицензию на бурение в Крыму», – сообщает специализированный энергетический портал Оil Рrice.

«Загадочная компания под названием «Новые проекты» удостоилась лицензии на разведку нефти и газа на Крымском черноморском шельфе. Новость о «Новых проектах» ранее на этой неделе опубликовала газета «Коммерсантъ», что вызвало спекуляции, так как, согласно некоторым источникам, компания была связана с беглецом из Украины, бизнесменом Сергеем Курченко, который украинские власти разыскивают за так называемую «схему Курченко», которая включала поддельные поставки нефти и ряд других сомнительных предприятий. Курченко, как сообщает «Коммерсантъ», сейчас живет в Москве. Лицензия предоставлена для скважины Глубокой, где хранятся запасы, оцениваемые в 2011 году в 8,3 миллионов тонн нефти и 1,4 миллиарда кубометров природного газа.

Действительно, крымский шельф считается довольно богатым углеводородами, что является одной из первоочередных логических причин для аннексии полуострова. Для Москвы есть смысл быть осторожной в размещении Роснефти или Газпрома в Крыму, особенно когда стало ясно, что оттепель в американо-российских отношениях не произойдет в одночасье, и она не будет включать принятие администрацией Трампа аннексии Крыма. Подставная компания была бы более подходящим средством для освоения нефтяных и газовых ресурсов полуострова».

«Чудовищный почтовый ящик ожидает Джона Хантсмена, человека Трампа в Москве», – полагает американский канал CNN.

Джон Хантсмен будет иметь набитый почтовый ящик, когда появится в Москве

«Джон Хантсмен, если его утвердит Дональд Трамп в качестве посла в России, будет иметь набитый почтовый ящик, когда он появится на работе в Москве. Будь то хакерство, развертывание ракет, Сирия или Украина, много инструктажей ожидают нового человека Вашингтона в России. Продолжающийся конфликт в Украине – и дипломатическая война слов в Крыму – находится в тупике.

В преддверии кампании Трамп предложил идею пересмотра американских санкций против России, введенных после аннексии Крыма у Украины в 2014 году, и даже предложил признать Крым территорией России. Но высокопоставленные представители администрации Трампа отвергли эти идеи и заявили о решительной поддержке Украины. В то время как путинская аннексия Крыма было воспринята большей частью мира как незаконная, этот шаг был дико популярен в России. Но республиканский истеблишмент в США провел красную линию на уступки по Украине и Крыму».