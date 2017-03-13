«Сегодня в футбол, а завтра в ИГИЛ?» – из крымских сетей

В поселке Краснокаменка под Феодосией 11 марта прошел турнир дворовых команд по футболу. На это событие можно было не обращать внимания, если бы не его предыстория, которую вот уже несколько дней обсуждают в соцсетях.

Неделей ранее директор поселковой школы прогнала со стадиона играющих в футбол подростков, обвинив их в проведении незаконного митинга. Она пояснила, что участники турнира дворовых команд не уведомили об этом мероприятии городские власти. По приказу директора даже спилили и унесли футбольные ворота.

Это какой-то лютый писец..Детям в селе Краснокаменка Феодосии запрещают играть в футбол на футбольном поле школы! Ребята... Опубликовано Александром Талиповым 5 марта 2017 г.

Mikerin Ilya

И мы еще боремся за звание дома высокой культуры и быта?

Дмитрий Демчук

Вывод один: властям нужны будущие тунеядцы, наркоманы и алкоголики – такими легче управлять!

Инзилия Сейфуль-Мулюкова

...Все правильно, пусть лучше пьют и колются, чем в футбол гоняют!

Ivan Ivanov

футбол – фашистский вид спорта, лучше лапта

Виталий Сайко

Мне кажется, или после перехода под нормы РФ крымские "вахтеры" совсем берега попутали?

Александр Талипов

Детский спорт только в лозунгах и деньги списывать

Ольга Шкоркина

Как говорит мой знакомый "Крым, это безумно красивая блондинка, но дура, дурой"...

Лариса Курашкина

Это просто бред, по моему в Крыму происходит уничтожение всего, что может быть человеческого в людях. Чиновники взбесились почувствовали себя божками на должностях!

Владислав Дорошенко

Похоже на некоторых женщин в Крыму плохо влияет солнце, то бюст мироточит, то в футбол нельзя играть…

Только после поднявшегося шума детям все же разрешили провести футбольный турнир.

Случай в Краснокаменке наглядно демонстрируют атмосферу в сегодняшнем Крыму, подчеркивают комментаторы.

Сотрудники полиции в Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его "несанкционированным террористическим митингом" Опубликовано Konstantin Kukushkin 6 марта 2017 г.

Юрий Чернов

ну судя по форме (цвет) у пацанов-футболистов это лютые биндеровцы :))) Вот то-то же!

Игорь Чечин

Если бы их не разогнали, на их место пришли бы футболисты из НАТО!

Ильми Умеров

Надо было играть полтора на полтора, без судьи... больше трех собираться нельзя…

Александр Музыченко

Директору школы не позавидуешь – за все приходится дрожать: за избирательный участок в школе, который дал 100% явку и 100% "одобрямсов" на референдуме, за естественность и бескомпромисность думающей молодежи, отвергающей в массе своей, то что в 2014-м их директрисса и ее покровители выдали за "всенародное волеизявление". Черти ее будут и днем и ночью приследовать. Суда ведь ей не избежать.

Andriy Kruglashov

До дедов, забивающих "козла" в дворах еще просто руки не дошли…

Отари Капанадзе

Не представляю, что еще надо сделать, чтобы опуститься ниже этого. Разве что вызвать полицию в детский сад, когда дети попарно идут на прогулку и счесть это несанкционированным шествием?

Александр Тиньковский

Иж чего им вздумалось, сегодня в футбол а завтра в игил?. Лучше б к бюсту сходили приложились.

Алина Одесская

Чтоб вы понимали это дети еще украинской закалки, они еще никого не боятся, им еще не привили страх. Вот они все засняли и выложили. Террористы)

Александр Сахаров

Привыкли при прошлой власти -хочу играю в футбол хочу не играю анархия --теперь руководство полиция стабильность

Новая Газета‏

Фееричная история из Крыма. Страна живет, сжавши ягодицы

КРЫМский УКР‏

В Крыму сейчас такая обстановка,что из обычного футбола СПОКОЙНО МОЖЕТ РАЗГОРЕТЬСЯ ОЧЕРЕДНОЙ МАЙДАН...

Мысли Перзидента

В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его незаконным митингом А могли и из огнемётов расстрелять.

Edmond Dantes

В Крыму полиция разогнала свингер-пати объявив её незаконным митингом.

МинПанд

Крым – когда запрещают футбол во дворе, назвав его несанкционированным митингом, и запрещают возлагать цветы к памятнику Шевченко 9го марта.

Михаил Мельников

Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом…

Александр Горный

...Может действительно хватит этого маразма, может действительно хватит нас обносить решётками и не подменять безопасность этим всем безобразием. Крымчане раньше как-то с этим жили и всё было нормально, и спокойно, а тут на тебе, сплошные угрозы…

Игорь Игорев

Вывод то один – именно возвращение (хотя это не возвращение) Крыма в Россию и породило весь этот рабский идиотизм, воровство и издевательства. И именно потому что нынешняя Россия такая. А не та светлая добрая страна в которую стремились по дурости крымчане. На Украине было не очень им, но она покажется раем вскоре Воровство было и есть на Украине и тогда и сейчас. Но нет той рабской покорности и раболепия что есть в россии среди чиновников и людей. Атмосфера совсем иная теперь в Крыму – о чем я писал уже неоднократно. Нет духа веселости и свободы

Oleg Komunyar

В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его "террористическим митингом". В это время на свободной части Украины мы проводим детско-юношеский турнир "Крим це Україна". Но, наверное, проводить какие-то параллели не стоит, это ментальная пропасть между нашими мирами. Но Крым будет свободный, и туда вернется нормальная жизнь…