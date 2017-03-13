В акваторию ялтинского порта зашел крупный косяк молодняка кефали. Количество рыбаков увеличилось настолько, что места на пятом причале, где они обычно располагались, стало не хватать. В связи с этим, многие рыбаки перешли на аварийную часть причалов, несмотря на опасность обрушения конструкции под весом множества людей. По словам корреспондента Крым.Реалии, ни полиция, ни руководство ялтинского порта не обращают внимания на нахождение рыбаков на закрытых аварийных причалах.