Бандеровцы забрали пилочку для ногтей в аэропорту ‒ примерно так свой визит в Киев описал народный артист России Александр Панкратов-Черный. Просто фашисты какие-то, добавил еще любимец советских женщин. Впрочем, это не первый случай, когда об Украине и украинцах так высказываются известные люди России. И тем не менее, многие из тех, к кому могут быть вопросы у украинских спецслужб, по-прежнему планируют гастроли в Киеве. Кто они?

В местных театрах ‒ аншлаг. Культурная программа в группировках «Л/ДНР». 4 марта в Донецке, 5 в Луганске. Спектакль «Провинциальные истории». Панкратов-Черный ‒ в роли пьяного врача.

Такой себе культурный шок с налетом политики. Ведь до спектакля принимающая сторона российскую труппу свозила не куда-нибудь, а в Донецкий аэропорт! Те, в свою очередь, сидя дружно в ряд, не об искусстве размышляют, а взахлеб обсуждают проблемы в Украине.

«Зомбированное состояние у людей, вот это поражает...», ‒ говорит Панкратов-Черный.

В лучших традициях жанра, некогда популярный советский актер заводит такую заезженную для российских пропагандистов пластинку, об украинских ... фашистах и рабах:

«Вот эти бандеровцы, с факелами, фашистскими лозунгами, они не хотят работать, они хотят иметь рабов», ‒ говорит он.

Теперь актер имеет все шансы попасть в украинский черный список невъездных российских артистов. У поэта Андрея Орлова, более известного как Орлуша, свой взгляд на все это: «Панкратов-Черный был всегда дураком и дураком остался. Российско-украинский конфликт и война на это никак не влияют, уважаемый Саша, я тебе это говорил в Доме Кино, если что...»

«Украина ‒ это была такая «поляна», с которой они косили»

Ранее на оккупированном Донбассе уже отличились Кобзон, Пореченков, Панин, Охлобыстин и Чичерина. Всего в списке более 100 фамилий. И он регулярно пополняется.

«Для них была большой потерей Украина, ‒ говорит медиаэксперт Алексей Ковжун, ‒ поскольку для российской сцены, и для музыкальной, и особенно для театральной, это была такая «поляна», с которой они косили большой косой в две руки. И вдруг эта «поляна» стала неприятной: кого-то пускают, кого-то не пускают, им обидно, ударили по больному ‒ по карману. Люди, которые ударили по карману, ‒ плохие люди. Какие люди самые плохие? Фашисты! Потому и фашисты».

«Коселек, коселек... какой коселек?»

А это уже Киев. 3 марта. Спектакль «В джазе только женщины». В главных ролях ‒ российские артисты Станислав Садальский и Татьяна Васильева. Актер, призывая зрителей на постановку, даже заговорил на украинском:

‒ Пане Станиславе, так ви приїдете до нас в Україну?

‒ Приїду, товариші і панове, пані... Я обов'язково приїду. Україна ‒ це моя кров, мій біль і мое щастя...

А вот так тот же спектакль встречают в Киеве. Хотя Садальского в этот вечер на сцене все-таки не будет.

«Вы ‒ вата!» ‒ митингуют активисты организации «Відсіч». Именно они отслеживают публичные некорректные высказывания российских артистов в адрес Украины. Этих молодых людей Садальский будто бы испугался. На самом деле, въезд ему никто не запрещал. Но СБУ не гарантировала безопасность. После чего Садальский больше не подбирал выражений:

«Меня, украинца по матери, не пускают в страну, где идет борьба со своим народом, ‒ произносил он. ‒ Не пускают в Украину ‒ ну и... Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну».

«Они как насмехались, так и насмехаются, поэтому не надо приезжать»

«Садальскому Стасику, ему непонятно ‒ почему нам болит. Им безразлично, мы это точно знаем, ‒ говорит актриса Наталья Сумская. ‒ Как было, так и остается, они как насмехались, так и насмехаются, поэтому не надо приезжать, пусть играют в других местах, их есть множество ‒ на Запад, на Восток, только не на Юг, не в Украину...»

Мы попытались выяснить лично у Садальского, почему он воздержался от гастролей, хотя так собирался.

«Я артист, я интервью даю только за деньги, я заканчивал Щукинское училище», ‒ отвечает Садальский по телефону.

Как говорил его герой в фильме ‒ «Коселек, коселек, какой коселек?»

«Садальский, вы знаете, там были моменты, когда его и российское Минкультуры с удовольствием бы сделало невъездным. Садальский говорит то, что думает, не всегда правду, не всегда экспрессивный, он шут скорее, чем идеолог», ‒ считает Андрей Орлов.

Не Садальским единым. Российских актеров, гастролирующих на украинских сценах, меньше не становится.

Только 4% тех, кто выступал в Крыму, попали в черный список

Аллея героев Небесной Сотни. По иронии судьбы, на этом знаковом месте стоит «Октябрьский дворец», называемый сейчас Международным центром искусств, куда в основном и приезжают со своими спектаклями российские артисты.

На здании театра висят афиши предстоящих спектаклей. Татьяна Васильева, которая не так давно выступала в аннексированном Крыму и только что сыграла в Киеве, собирается в украинскую столицу снова ‒ первого июня. Организация «Відсіч» уже планирует новые акции протеста или, как они это называют, разъяснительную работу. Активисты уверены, другого выхода нет: СБУ свои функции не выполняет.

«Мы располагаем информацией от артистов, которые пытались сюда въехать, точнее их представителей, что просто СБУ берет за это деньги, то есть берет деньги, чтобы не запрещать въезд тем, у кого должен быть в Украине концерт», ‒ говорит активистка «Відсічі» Екатерина.

Пока только четыре процента артистов, выступавших на «днях России» в Крыму, попали в черный список. По какому принципу и за какие «заслуги» ‒ точно не известно.

Для того, чтобы прояснить ситуацию с черными списками российских артистов, мы обратились в Министерство культуры и СБУ. В Министерстве культуры нам ответили, что нет ни одного человека, который мог бы прояснить ситуацию, и никакого отношения к спискам Минкульт не имеет. А в СБУ не нашли времени для того, чтобы ответить на запрос Донбасс.Реалии. Наша программа открыта к диалогу и продолжает следить за этой темой.