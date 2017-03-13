«Дороги жизни»: о чем говорят мосты России

Судить о стране и о том, что в ней происходит, можно не только по первой леди, но и, например, по ее мостам: не зря политики их наводят, сжигают и строят заново. В России мосты – активные участники истории. Рассказываем о четырех самых показательных мостах страны.

Большой Москворецкий мост – мост свободы

Пожалуй, больше всего разговоров в последнее время идет именно про этот мост через реку Москву. Переправа у стен Кремля существует с 1498 года, а свой современный вид он приобрел в 1938-м году. Но самая громкая история на Большом Москворецком мосту произошла 27 февраля 2015 года – тогда там убили оппозиционного политика Бориса Немцова.

Место, где был убит Немцов, активисты превратили в импровизированный мемориал – он стал символ борьбы за честное расследование преступления. Каждый день люди приносят на мост цветы и фотографии Немцова, и каждую ночь их быстро и аккуратно убирают муниципальные службы.

Представители компании "Гормост" утверждают, что мемориальные доски, свечи и цветы могут стать причиной обрушения конструкции. Идею дать мосту имя Бориса Немцова мэрия Москвы тоже не поддержала. Зато решила, что мост давно пора реконструировать, и сейчас для этого самое время. Исторический внешний вид моста обещали сохранить, а вот сохранить память о новейшей истории не планируют: она не узаконена.

Мост Ахмата Кадырова – мост власти

Мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Санкт-Петербурге уже носит табличку с именем первого президента Чечни. Он был открыт 1 мая 2016 года, а за несколько дней до торжественных мероприятий на заседании Топонимической комиссии Петербурга впервые прозвучало предложение назвать мост именем Ахмата Кадырова. Общественность заволновалась. У горожан возник логичный вопрос: какое отношение Кадыров имеет к Петербургу? А когда стало ясно, что решение уже принято на самом "верху" – люди вышли на улицы с протестами.

Добиться своего горожанам не удалось. 15 июня губернатор Георгий Полтавченко подписал официальный указ о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова. Заявку партии "Яблоко" на проведения референдума по переименованию моста дважды отклонили, а затем просто исключили из повестки Заксобрания города.

Депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что Рамзан Ахматович привел в порядок соседние с мостом улицы, благоустроил дворы и скверики. И в постепенно мост Кадырова просто исчез из новостей Санкт-Петербурга. А горожане грустно шутят, что он назван не в честь Кадырова, а в честь питерской поэтессы Анны Ахматовой.

Керченский мост – "Дорога жизни"

Строящийся мост через Керченский пролив должен соединить аннексированный Крым и материковую часть России. Мост представляет собой 19 км автомобильной и железнодорожной трасс. Его строители преодолевают как крайне сложные природные условия, так и амбициозные сроки сдачи: согласно постановлению Кремля, машины должны поехать по мосту уже в декабре 2017-го года, а поезда через год.

Это будет самый длинный, сложный с инженерной точки зрения и самый дорогой мост России – он обойдется в 228 миллиардов рублей. Из них 223 миллиарда будут выплачены из госбюджета компании-подрядчику "Стройгазмонтаж" миллиардера Аркадия Ротенберга, входящего в ближний круг Владимира Путина. Этот непростой, но очень прибыльный заказ, компания получила без конкурса. Стройка идет стахановскими темпами, на мосту днем и ночью, работают 3500 рабочих и даже студенты МГУ.

СМИ уже окрестили мост и "стройкой века", и "воротами Крыма" и даже "дорогой жизни".

Но последнего определения больше заслуживает другой мост:

Мост к Лучу – настоящая "Дорога жизни"

Этот безымянный мост местные жители назвали "дорогой смерти": ходить по нему не просто опасно, а смертельно опасно. Но в поселке Луч Свердловской области нет ни школы, ни больницы, ни даже магазина: все они находятся на другом берегу реки в соседней деревне. И люди, которые живут в Луче, каждый день боятся, но ходят по мосту: выбора у них нет.

На деньги, выделенные на Керченский мост, можно было построить 400 мостов к поселку Луч

Мост в Луч двадцать лет назад построил санаторий "Луч", но недавно его закрыли, и следить за мостом стало некому. В администрации поселка говорят, что мост – это не их собственность. А значит тратить на него бюджетные деньги чиновники не имеют права. Весенний ледоход мост скорее всего не переживет.

Мостов в России не хватает. В стране почти 3 миллиона рек, а мостов – всего 42 тысячи штук (по данным Росстата на конец 2014 года). Строить новые – очень дорого. По расчетам Высшей школы экономики, 1 км моста в России стоит в среднем 579 миллионов рублей. Это значит, что на деньги, выделенные на Керченский мост, к поселку Луч можно было построить 400 мостов.