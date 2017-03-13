Специально для Крым.Реалии

За три года, прошедших с момента «возвращения в родную гавань», большинство севастопольцев уже дважды проголосовали «ногами» на российских выборах. На ближайший год здесь запланировано еще две предвыборных кампании. 10 сентября 2017 года –​ в единый день голосования –​ в Севастополе будут избирать российского губернатора, а в марте 2018 состоятся выборы президента России. Уже сейчас российские власти обеспокоены возможной низкой явкой и думают, что предпринять для ее повышения.

В «родной гавани»

В новейшей истории Севастополь традиционно не отличался большой избирательной активностью, хотя иногда демонстрировал ее всплески. На выборах в Верховную Раду Украины в 1998 году в голосовании приняло участие 50,28% жителей города – это был один из худших показателей по стране. Не сильно изменилась ситуация и в последующие годы: выборы президента Украины в 1999 году принесли явку в 52,7% и 59,7% для первого и второго тура соответственно, на выборах Верховной Рады 2002 года к избирательным участкам пришло 58,66% жителей города (меньше – только в Киеве и АРК).

Рост политизации населения и, как следствие, избирательной активности приходится на 2004-2010 гг, когда севастопольцы поддержали «своего парня» с Донбасса и его соратников

Рост политизации населения и, как следствие, избирательной активности приходится на 2004-2010 гг, когда севастопольцы поддержали «своего парня» с Донбасса и его соратников. Так, во втором туре президентских выборов-2004 явка по Севастополю составила 81,87% (как поговаривали злые языки, благодаря массовым вбросам бюллетеней), что превысило среднеукраинский показатель, который тогда был на уровне 80,85%. В последующие годы город с особым статусом, из-за ужесточения контроля за ходом голосования, уже не ставил таких рекордов, но активность избирателей здесь была относительно высокой.

Ситуация изменилась после прихода к власти Виктора Януковича, когда стало понятно, что обещанного «улучшения жизни уже сегодня» не наступит. Севастопольцы ответили на обманутые ожидания апатией. В ходе выборов в местные советы в октябре 2010 года на избирательные участки пришли лишь 41,76% жителей города, а в парламентских выборах в 2012 году приняло участие 49,65% избирателей. Тогда более низкую явку дала лишь АРК (49,45%) при среднеукраинском уровне в 57,98%.

Некоторые эксперты утверждали, что севастопольцы (равно как и крымчане) не доверяют украинской политической системе и испытывают чувство отчуждения по отношению к украинской государственности. Казалось бы, в «родной гавани» они должны демонстрировать намного большую политическую активность. Однако итоги двух российских предвыборных кампаний, которые прошли в городе за последние три года, свидетельствуют об обратном.

Российская политическая система не предполагает каких-либо изменений в результате выборов. Постепенно это понимают и севастопольцы

В сентябре 2014 года российские власти в форсированном порядке решили провести выборы в Законодательное собрание Севастополя, чтобы окончательно сформировать систему управления городом. Многие рассматривали их как шанс на перезагрузку местного политикума, поэтому предвыборная кампания была очень активной. Новорожденные ячейки российских политических партий окучивали избирателей тоннами газет, листовок и флаеров с непременным триколором. «Единую Россию» вел к победе лично «народный мэр» и «герой русской весны» Алексей Чалый. Несмотря на все эти потуги, к избирательным урнам пришло лишь 47,58% жителей города. Спустя два года, на выборах в Думу (Государственную Думу России – авт.), показатель был еще ниже – 45,67% (для сравнения: на последних выборах в ВР Украины – 49,65%).

Пассивность избирателей объясняется просто. Российская политическая система не предполагает каких-либо изменений в результате выборов. Их итоги, как правило, известны заранее. Постепенно это понимают и севастопольцы. Поэтому неудивительно, что граждан все трудней завлечь на избирательные участки.

Неконкурентные выборы

Когда в прошлом году назначенный из Кремля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что поддерживает идею прямых выборов главы города, его слова вызвали энтузиазм как среди местных политиков, так и среди политизированных обывателей.

Журналисты и обозреватели гадали на кофейной гуще, пытаясь определить, кто может составить конкуренцию недавно приехавшему в город врио. Назывались фамилии Алексея Чалого, депутата Госдумы и бывшего знатного «регионала» Дмитрия Белика, бывшего депутата ВР Украины от Партии регионов Вадима Колесниченко, застройщика-миллионера и по совместительству «сокола Жириновского» Евгения Кабанова и других корифеев местной политики.

Но когда идея выборов стала обретать законодательную плоть, это оказалось для многих «холодным душем». Ведь севастопольцы привыкли к выборам «по-украински», и еще недавно ничего не знали, например, о российском «муниципальном фильтре», задача которого – отрезать от участия в выборах возможных конкурентов действующей власти. В Севастополе намерены сделать его максимально жестким, и преодолеть фильтр в одиночку сможет лишь кандидат от «Единой России».

В этой ситуации, когда выборы превращаются в пародию, есть вероятность, что севастопольцы, привыкшие к украинским вольностям, попросту проигнорируют их

Оппоненты Овсянникова одно время надеялись на единоросовские праймериз, ожидая, что их процедура будет похожа на праймериз в Думу. Но эти надежды быстро развеялись, как дым. «Единая Россия» приняла решение проводить голосование по кандидатам в тайном режиме на закрытых партконференциях. Оппонентов действующим губернаторам определят генсовет или региональные советы, так что чужие здесь не пройдут. Нет никаких сомнений, что Дмитрий Овсянников станет кандидатом от «партии власти».

Что касается самих выборов, то ни одна из трех системных партий, которые должны изображать из себя оппозицию – ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» – не в состоянии самостоятельно взять барьер «муниципального фильтра». Возможно, кто-то из них станет донором, продав своих голоса коллегам. Но более вероятен вариант, что «оппозиция» сторгуется с Овсянниковым и выдвинет наиболее удобных для него спарринг-партнеров, получив за это поддержку депутатов, входящих в орбиту влияния «Единой России». В этой ситуации, когда выборы превращаются в пародию, есть вероятность, что севастопольцы, привыкшие к украинским вольностям, попросту проигнорируют их.

Участие Николаева в выборах на пару с Овсянниковым будет ничем иным как игрой в поддавки нанайских мальчиков

«Похоже, люди прочли социологию и схватились за голову. Народ будет голосовать на губернаторских выборах ногами. Вот и хотят нарисовать интригу, и удобного для себя противника назначили. Но рано, рано засветили», – пишет в Фейсбуке российский политтехнолог Эдуард Журавлев. Так он комментирует инсайдерскую информацию «Известий» о том, что конкурентом Овсянникова может стать российский бизнесмен Олег Николаев. В прошлом году Николаев выступил в качестве главного «тарана команды Чалого» против эск-губернатора Меняйло, а затем выдвигался на выборах в Думу, где проиграл кандидату от «Единой России» Дмитрию Белику, сумев при этом создать интригу в предвыборной кампании. Правда тогда Николаев был «оппозиционером», сегодня же он – один из столпов властной конфигурации в Севастополе, поэтому в любом случае его участие в выборах на пару с Овсянниковым будет ничем иным как игрой в поддавки нанайских мальчиков.

Если результат губернаторских выборов уже предрешен, то это может послужить дальнейшему росту апатии среди населения, а значит и снижению явки. Кажется, что пиарщики Овсянникова переиграли самих себя, так как именно высокая явка будет для Москвы одним из критериев «эффективности» губернаторов. Ведь впереди президентские выборы.

«Второй референдум»?

Сходная проблема, только гораздо большего масштаба, стоит и перед кремлевской администрацией. Всем уже известно, кто с большим отрывом победит на президентских выборах 2018 года. Заштатные «оппозиционеры» Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский настолько надоели россиянам за минувшую четверть века, что вряд ли могут поспособствовать росту избирательной активности, а, значит, легитимации итогов выборов. На этом фоне рассматриваются сценарии с возможностью допуска к выборам внесистемных политиков – популиста Алексея Навального и национал-сталиниста Вячеслава Мальцева, но решение по этому вопросу, судя по всему, еще не принято.

Зато крымские и севастопольские чиновники, которые должны обеспечивать явку на выборах, неожиданно получили «спасательный круг» из Москвы. В Госдуме зарегистрирован законопроект о переносе их даты на третье воскресенье марта. В 2018 году на этот день придется четвертая годовщина «взятия Крыма». Согласно данным «Левада-центра», поводом для гордости это событие считают 43% россиян. Большее чувство энтузиазма вызывает только победа во Второй мировой войне.

По сути, выборы-2018 приобретают характер плебисцита о поддержке внешней политики Владимира Путина

Нет никаких сомнений, что четвертая годовщина «Крымнаша» будет праздноваться с небывалой помпой. По сути, выборы-2018 приобретают характер плебисцита о поддержке внешней политики Владимира Путина. Особенно это актуально для Крыма, где на фоне всеобщей апатии, судя по всему, попробуют мобилизовать электорат месседжем «второго референдума», призванного продемонстрировать всему миру «исторический выбор крымчан».

Местные чиновники уже оценили этот подарок. Глава севастопольского избиркома Валерий Медведев полностью поддержал инициативу депутатов Госдумы. «В этот день мы официально вернулись в Россию. Конечно, нужно такое решение только приветствовать, и я от души его приветствую. Считаю, что этот день нужно делать государственным праздником – это историческое событие в жизни Российской Федерации», – аргументировал он свою позицию.

В обстановке не слишком благоприятной социально-экономической ситуации и демонтажа правовых институтов внешняя политика по «собиранию земель» – единственное, что объединяет российское общество вокруг фигуры национального лидера. А это значит, что тема Крыма скоро вновь выйдет на первый план.

Захар Самсонов, севастопольский обозреватель

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