Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Вы не раздавите нашу страну за несколько часов», – интервью с Рихо Террасом, командующим Силами обороны Эстонии, опубликовано в шведской газете Dagens Nyheter. «На вопрос, верит ли генерал Террас, что Россия планирует напасть на Эстонию, он ответил: «Я не знаю. Но я верю в НАТО. И наша главная задача состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы Путин тоже поверил в НАТО». Эстония вступила в альянс в 2004 году. Тогда продолжалась «разрядка», и у НАТО в первые годы не было никакого плана обороны для стран Балтии. Но аннексия Россией Крыма и война в Украине привели к тому, что НАТО на саммите в Варшаве летом прошлого года принял решение об усилении защиты на востоке. «Если кто-то говорит, что мы их провоцируем, то я считаю, что как раз наоборот: мы спровоцировали бы Россию, если бы ничего не делали. Оставить вакуум (силы – КР) – как в Крыму и Украине – оказалось достаточно провокационно, чтобы они сделали первый шаг. Так что давайте не будем провоцировать Россию».

Для режима, который правит сегодня в Москве, доминирующая цель – отсрочить неизбежный вопрос о своем расставании с властью

«Окончательная сделка Трампа и Путина», – колонку с таким заголовком опубликовал российский оппозиционер с неоднозначной репутацией Михаил Ходорковский в американской газете The Wall Street Journal. «Может быть, Трамп окажет сопротивление Москве, прибегнув к дерзкой риторике, которую адресует другим? Может быть, он будет для президента Владимира Путина преданной «комнатной собачкой», как предсказывают многие американские критики и кремлевские пропагандисты? Либо Трамп удивит мир, наладив отношения с Путиным и заключив сделку, которая может помочь моей стране выйти из спада? Для режима, который правит сегодня в Москве, доминирующая цель – отсрочить неизбежный вопрос о своем расставании с властью. Военный авантюризм, как и само полицейское государство, – средство достижения этой цели. Путину хотелось бы воспользоваться международными соглашениями для сохранения и оформления своих «достижений» в Европе: своего завоевания Крыма, а также предоставления нейтрального статуса Украине и другим государствам, которые, по мнению Путина, находятся в законной сфере влияния России. Желание получить такие уступки, возможно, побудит Путина обсудить вопрос о своей отставке, пока Трамп находится на посту».

Требования парламентской оппозиции повторяют использование незаконных референдумов пророссийскими сепаратистами три года назад в Крыму и на востоке Украины, чтобы подорвать суверенитет этой страны

«Подозреваемые в перевороте в Черногории настаивают на голосовании, чтобы сорвать присоединение к НАТО», – пишет британская газета The Financial Times. «Давление на референдум в балканском государстве отражает стратегию Москвы в Крыму. Пророссийские политики в Черногории, обвиняемые в попытке неудачного переворота, за которым стоял Кремль, чтобы остановить вступление страны в НАТО, планируют несанкционированный референдум, чтобы возбудить общественную враждебность по отношению к альянсу. «Мы организуем популярный, консультативный референдум, который покажет, что большинство людей выступают против НАТО», – говорит Милан Кнежевич в офисе своей партии, украшенном православными иконами и картинами маслом маршала Георгия Жукова, военачальника Иосифа Сталина. Требования парламентской оппозиции повторяют использование незаконных референдумов пророссийскими сепаратистами три года назад в Крыму и на востоке Украины, чтобы подорвать суверенитет этой страны».

Крым оказывается токсичным для частных инвесторов

«Россия: Крым борется за привлечение частных инвестиций», – сообщает портал ValueWalk. «Крым оказывается токсичным для частных инвесторов. На бумаге капитальные расходы показали рост, но драйвером такого роста, как представляется, являются субсидии Кремля. Иностранные инвесторы и даже крупные российские частные компании избегают полуострова, общедоступные статистические данные свидетельствуют об этом. Кроме того, внешние предприниматели жалуются на несправедливое обращение со стороны местных властей и отказываются от Крыма. На бумаге инвестиции в полуостров кажутся достаточно приличными. Инвестиционный веб-портал так называемой Республики Крым заявляет, что общая стоимость существующих инвестиционных проектов составляет 134,4 млрд рублей, или около 2,27 млрд долларов США. (Полные данные для Севастополя, который не является частью Республики Крым, не доступны). На выставке в Ялте в 2016 году, как сообщалось, власти подписали 12 соглашений на сумму 70 млрд рублей (1,18 млрд долл.), а также на форуме в Сочи были подписаны еще две инвестиционные сделки на сумму 9,5 млрд рублей (160,6 млн долларов США). Но все эти цифры являются гипотетическими. Документы, подписанные в Ялте, как и в Сочи, носят предварительный характер, и проекты, описанные в них, могут быть никогда не реализованы. Конкретный разбор инвестиций частного сектора в Крыму не является легкодоступным. В соответствии с инвестиционным порталом двух регионов, например, общее количество предлагаемых инвестиционных проектов в Республике Крым 441, но инвесторы перечислены только для 123 проектов. В Севастополе есть два проекта с инвесторами, а еще 19 до сих пор остаются без источников финансирования».