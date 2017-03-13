Российская певица Юлия Самойлова, которая собирается приехать на «Евровидение» в Киев, выступала в аннексированном Крыму: это выяснили издания Black Sea News и «Майдан иностранных дел». СБУ уже изучает эпизод на предмет запрета ей въезда в Украину. На первый взгляд, ситуация простая: российская гражданка поехала в захваченный Крым, нарушила закон, в конце концов, немало было таких случаев с российскими исполнителями. Однако этот ‒ похож на тщательно подготовленную спецоперацию России, говорят эксперты по информации.

Юлия Самойлова стала известна в России после талант-шоу «Фактор А» Аллы Пугачевой ‒ стала финалисткой шоу в 2013 году. А через год, в 2014-м, она пела на открытии Паралимпийских игр, проходивших в российском Сочи. Певица передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности с детства. Вечером 12 марта ее отобрали для поездки на «Евровидение» в Киев.

Но оказалось, что Самойлова успела выступить в аннексированном Крыму. «27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой», ‒ сообщил обозреватель издания Black Sea News и «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко. Он выложил в сеть афишу.

Впоследствии нашлись и другие подтверждения ‒ видео самого выступления на стадионе в Керчи, флаеры на концерт; в конце концов, то, что певица выступала в Крыму, подтвердил и официальный Кремль.

В чем ловушка от России?

В ситуации с Самойловой что бы ни сделала Украина ‒ все варианты выглядят плохими. Если Киев пойдет по закону и запретит певице въезд, Россия с большой вероятностью использует это для дискредитационной кампании. Например, можно заявить, что Киев настолько ненавидит Москву, что ведет войну даже против людей с инвалидностью. Или представить ситуацию так, будто бы закон тут ни при чем, а это организаторы просто дискриминируют человека в коляске. Углов подачи может быть множество. Запад очень чувствителен к такому, говорят эксперты.

«Надо понимать, что ситуация с Самойловой может быть одной из заготовок российской власти, одним из элементов информационной войны против Украины, потому что они будут спекулировать на том, что это человек с ограниченными возможностями, а права таких людей под особым вниманием международных организаций и правозащитников», ‒ комментирует эксперт «Internews Украина» Виталий Мороз.

Ждите от российского «Первого канала» ажиотажа вокруг темы инвалидности ‒ Рыковцева

Журналист Российской службы Радио Свобода Елена Рыковцева замечает: отправить Самойлову на «Евровидение» Россия могла и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2016-м, но сделала это именно сейчас и не случайно.

«Под этот расчет «Первый канал» еще многое намолотит. Он, конечно, продекларирует, что решение о Самойловой обязательно обратит внимание общества на проблемы инвалидов. И завалит весь свой эфир до самого «Евровидения» передачами и репортажами о бедах инвалидов. И попробуй брось в него камень за это... В своих ток-шоу они будут гнобить всех, кто называет их кампанию по поддержке людей с ограниченными возможностями циничным расчетом. Плохо поддерживаете. Плохо сопереживаете. Ненавидите страну. Даже инвалидов ее ненавидите. Наказать. Лишить гражданства. И прочее. Где-то так будут развиваться события», ‒ считает Рыковцева.

Если же вдруг Киев решит не реагировать на ситуацию с Самойловой как на провокацию, тогда неизбежно будут протесты с обвинениями СБУ и всей власти, пускающей в страну звезд, которые поддерживают агрессора. А это ‒ очередной повод для ссор внутри общества, достаточно добавить в ряды протестующих, например, ветеранов АТО, и спор приобретает бесконечный и очень эмоциональный характер.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что СБУ уже изучает этот эпизод и решение примет позже.

«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», ‒ написала она.

Как из ситуации выйти Украине?

Украине нужно четко отмечать юридическую составляющую дела и то, что закон один для всех, говорит медиа-эксперт Виталий Мороз. И проинформировать о запрете российский оргкомитет надо на опережение, считает он.

К слову, как раз равенство людей с инвалидностью предполагает и равенство их перед законом. Поэтому здесь Украину никак нельзя обвинить в дискриминации.

Уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью и президент международного Паралимпийского комитета Валерий Сушкевич констатирует, что в истории с российской конкурсанткой ощущения возникают двоякие: «То, что человек в коляске может участвовать в «Евровидении», для меня значимо и приятно. Потому что есть шанс, что в странах постсоветского пространства будет формироваться европейское сознание». Но Россия удачно манипулирует темой инвалидности, сделав исполнительницу заложницей, говорит Сушкевич, так же заложниками стали и российские паралимпийцы (которые теперь не участвуют в Паралимпийских играх).

Должно быть такое решение, чтобы оно не позволило использовать инвалидность как инструмент подрыва авторитета украинского государства

​«Что касается того, что эта девушка была в Крыму, посещала его незаконно, наталкивает на мысль, не специально ли это было сделано. Я уверен, что она не осознает, что было незаконного в ее посещении Крыма. По моему мнению, компетентным органам надо продумать свою позицию, учитывая именно то, что эта девушка является заложником ситуации. Должно быть такое решение, чтобы оно не позволило использовать инвалидность как инструмент подрыва авторитета украинского государства», ‒ говорит Сушкевич.

Политолог Юрий Романенко убежден, что запрета на въезд не надо бояться: то, что устроила Россия с «Евровидением», по его мнению, даже выгодно Украине.

«Чем раньше СБУ это сделает (запретит въезд ‒ КР), тем лучше, потому что до начала «Евровидения» можно будет раздувать скандал, и, следовательно, все домохозяйки в Европе получают прекрасную возможность узнать, что Россия забрала Крым у Украины... Мы запретим ей въезд не из-за ее инвалидности, а из-за ее позиции в отношении нашей страны. Если она не признает нашего государства, то мы не признаем ее права въезжать на территорию того, что она считает несуществующим», ‒ написал он.

Сделать что-то заранее, чтобы нейтрализовать волну будущей антиукраинской пропаганды от Кремля, все равно не получится, считает эксперт по информации Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Карин.

Если раньше они прятались за спинами женщин и детей, то теперь показали, что и за инвалидной коляской можно спрятаться

​«Российская машина мощнее и циничнее. Если раньше они прятались за спинами женщин и детей, то теперь показали, что и за инвалидной коляской можно спрятаться, ‒ говорит он. ‒ Нам не привыкать, это уже не первый случай «распятого мальчика», поэтому отвечать надо решительно ‒ все в рамках украинского законодательства и в украинских интересах. То, что они используют для дискредитации свою гражданку, пусть остается на их совести».

Самойлова надеется все-таки приехать

Юлия Самойлова не просто выступала в оккупированном Крыму, а и высказывалась о событиях там, называя действия Запада в конфликте относительно Крыма «провокационными», россиян и украинцев ‒ «единым народом», а вступление Украины в ЕС ‒ «вредным». «Если Россия не отстоит Украину, то следующий удар будет по России», ‒ писала певица в посте, который нашли пользователи соцсетей.

На «Евровидении» Самойлова собирается петь песню Flame is burning ‒ «Огонь пылает». Песня аполитична. И сама певица заявила, что не считает «Евровидение» политизированным конкурсом ‒ так она отреагировала на призывы о запрете въезда. «Я об этом вообще не думаю. Моя задача ‒ хорошо спеть. Я думаю, все будет хорошо», ‒ сказала она.