В Киеве 13 марта провели митинг несколько сот сторонников блокады. По их словам, они выступили против торговли с оккупированными частями Донбасса. Они критиковали действия силовиков, которые 13 марта задержали несколько десятков человек в местах блокировки на востоке Украины, изъяв оружие. Активисты в Киеве после Майдана двинулись к Администрации президента, где выразив аналогичные требования, разошлись. Ранее в понедельник Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали 43 человека на месте блокировки на станции Кривой Торец Донецкой, их доставили в отделы полиции.