Европейское издание Politico пишет о том, что украинцы находятся на передовой борьбы с фейковыми новостями Кремля. Исследовательского центра Digital Forensic Research Lab сообщает о некоторых деталях иска Украины против России в Международный суд в Гааге. Британский журнал The Times затрагивает вопросы кибернетической безопасности в свете возможных попыток россиян осуществить кибернападения при проведении последующих выборов в Великобритании.

Европейское издание Politico публикует статью «Борьба Украины с фейковыми новостями набирает глобальных масштабов». Подзаголовок говорит: «Противодействие дезинформации Кремля является областью, где Киев имеет преимущество». Издание напоминает, что когда «маленькие зеленые человечки» ворвались в Крым весной 2014 года, российские СМИ дружно начали кричать о «фашистском государственном перевороте» в Украине. Именно тогда, как отмечает Politico, группа украинских преподавателей и студентов основала сайт StopFake.org – он стал первым, кто непосредственно начал противодействовать и опровергать российскую пропаганду. А уже сейчас и остальной мир осознал тактику дезинформации, которую распространяет Кремль.

Все более мощный поток российской пропаганды пытается исказить действительность в пользу Кремля

«Все более мощный поток российской пропаганды пытается исказить действительность в пользу Кремля, и нам просто необходимо этому противодействовать», ‒ говорит Евгений Федченко, декан факультета журналистики Киево-Могилянской академии и один из основателей StopFake.org.

Politico обращает внимание на то, что этот сайт быстро приобрел культовый статус, обличая лживые факты в потоке антиукраинских сообщений из России. Но именно после президентских выборов в США, во время которых российские фейковые новости и кибернападения, как подозревают, помогли Дональду Трампу победить, этот украинский сайт вышел на глобальную арену. Сейчас, как сообщает издание, украинские специалисты проводят семинары в Европе, давая советы о том, как распознавать и отвергать российскую пропаганду.

«Наш сайт просто завалили заказами на предоставление советов и предложений помощи в то время, как российские пропагандисты взяли целью страны Европы и даже США», ‒ говорит один из соучредителей StopFake Руслан Дейниченко.

Издание добавляет, что украинский сайт также получает дополнительную финансовую поддержку из ряда источников, среди которых ‒ МИД Чешской Республики и посольство Великобритании в Украине. Сейчас сайт выходит на 11 языках.

«Борьба Украины с фейковыми новостями набирает глобальных масштабов»

Digital Forensic Research Lab публикует статью «Объяснение: иск Украина против России в Гааге». В материале анализируют доказательства, которые предоставила Международному суду в Гааге Украина, обвиняющие Россию в поддержке терроризма. В статье отмечается, что Украина подала в Международный суд ряд конкретных примеров, которые поддерживают обвинения, выдвинутые Киевом по финансированию и поддержке Россией терроризма на Донбассе и нарушения прав человека в Крыму. Украина заявляет, что Россия несет ответственность за террористические акты на Донбассе, финансируя, вооружая, поддерживая и оснащая силы сепаратистов. Авторы материала концентрируют внимание на отдельных случаях, о которых сообщили украинские представители на судебных слушаниях в Нидерландах.

Digital Forensic Research Lab пишет, что ответ российской стороны на обвинения со стороны Украины не является однозначным. Россия отрицает масштабы влияния боевых действий на Донбассе на местное гражданское население, ссылаясь на доклады ОБСЕ, а также заявляет, что обстрелы города Авдеевка не имели целью нанести ущерб гражданским, а только попыткой поразить украинские военные цели.

Сепаратисты выпустили свои ракеты, зная, что там, куда они полетели, должны быть гражданские

Случай с нападением поддерживаемых Россией сепаратистов на гражданский автобус под Волновахой в январе 2015 года, как пишет сайт, стал одним из самых кровавых моментов целого конфликта на востоке Украины, в результате которого погибли 13 гражданских лиц. Тогда сепаратисты обстреляли ракетными установками «Град» украинский контрольно-пропускной пункт, на котором и находился вышеупомянутый автобус. На видеозаписи этого случая, представленной украинской стороной, видно, что ракеты прилетели с северо-востока, где в то время находились пророссийские сепаратисты. Здесь опять, как указывают авторы статьи, российская сторона не опровергала причастности сепаратистов к этому трагическому случаю, одновременно заявила, что пророссийские боевики только лишь имели целью украинский блок-пост.

При этом в статье отмечается, что согласно расследованию ООН, было установлено, что сепаратисты выпустили свои ракеты, зная, что там, куда они полетели, должны быть гражданские. А это, в свою очередь, как заключает издание, является нарушением международных гуманитарных норм.

«Объяснение: иск Украины против России в Гааге»

Один из старейших британских журналов The Times публикует статью «Антидиверсионный «царь» будет защищать выборы в Великобритании от российских выходок». Газета сообщает, что премьер-министр этой страны Тереза Мэй назначила специальным «антидиверсионным» министром Бена Гаммера. Его задачей будет защита британцев от российских кибератак и фейковых новостей.

Здесь очень мало сомнений, что за этим всем стоят россияне, не говоря уже о том, что они совершили в Украине

Издание добавляет, что руководители британских служб безопасности считают, что Москва пытается дестабилизировать западные демократии при посредничестве кибератак, а также с помощью потока пропаганды из источников типа «агентства новостей» Sputnik и телеканала RT. В Британии выражают опасения, что российские деньги могут попасть к источникам финансирования политических партий и кампаний. Кибернетическая безопасность была усилена в Британии после того, как в соседней Франции было совершено кибернападение на телеканал TV5 Monde, за которые взяла на себя ответственность некая организация Cyber Caliphate, тогда как есть основания считать, что это было дело рук россиян.

«У нас есть достаточно доказательств того, что россияне на это вполне способны. И нет сомнений, что они стоят за многими грязными выходками. Нападения на французское телевидение и то, что произошло в Соединенных Штатах с хакерскими нападениями на Демократическую партию. Здесь очень мало сомнений, что за этим всем стоят россияне, не говоря уже о том, что они совершили в Украине», ‒ заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«Активная Тереза Мэй ведет наступление. Назначен специальный министр, который должен иметь дело с вмешательством Путлера в выборы в Соединенном Королевстве»

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