В Крыму судят журналиста Николая Семену, который с 2014 года писал тексты для Крым.Реалии. В ФСБ России утверждают, что материал под названием "Блокада – необходимый первый шаг по освобождению Крыма" был написан именно Семеной, и возбудили дело против журналиста дело: якобы Семена этим текстом призывал к нарушению территориальной целостности России.
В этом году Николаю Семене исполняется 67 лет. После аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Николай Семена стал писать для Крым.Реалии. Через некоторое время журналист понял: за ним следят.
"Я видел агентов, которые за мной следили при передвижениях, – рассказывает Семена. – Я выключал телефон, но ничего не помогало. Сейчас всего, я думаю, за мной не следят. Но, тем не менее, если говорить о давлении, есть постоянное присутствие кого-нибудь в моем компьютере".
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История уголовного преследования Семены начиналась с того, что однажды на его ноутбуке просто исчез интернет.
"Я вынужден был пригласить провайдера-специалиста. Их приехало двое. И мне кажется, тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая помогала им отслеживать мои файлы", – рассказывает Семена.
Мне кажется, на компьютер установили какую-то программу, которая помогала отслеживать мои файлы
Николай рассказывает, что из пяти томов дела больше двух – скриншоты с экрана его компьютера. Следствие их использует как доказательство того, что тексты, опубликованные под псевдонимами (а у Семены было несколько десятков вымышленных имен), написаны именно им. Но состав преступления спецслужбы увидели лишь в одном конкретном материале – "Блокада – необходимый первый шаг по освобождению Крыма", который был опубликован
В тексте речь идет об акции в сентябре 2015 года, когда крымские татары и добровольческие батальоны перекрыли движение фур из Украины на полуостров. Политики, журналисты, эксперты тогда спорили: нужно ли было это делать?
"И я говорил, что, если у нас есть цель, освобождение Крыма, – то блокада как таковая необходима", – подчеркивает Семена.
19 апреля сотрудники ФСБ пришли с обыском к Николаю Семене и еще шести журналистам, которых подозревали в сотрудничестве с Радіо Свобода. Оперативное видео с обыска они позже опубликовали на сайте "Крыминформ", подконтрольном местным властям, а на местном телеканале Семене посвятили целое вечернее ток-шоу. Крымские чиновники не стеснялись в выражениям в адрес журналиста:
"Никто не использовал его здесь в качестве реального журналиста реального издания – он фактически выполнял роль иностранного агента, работал в качестве засланного агента, на чужой территории, – заявил Дмитрий Полонский, министр внутренней политики, информации и связи Крыма. – Он и вел жизнь агента!"
Статус Крыма окончательно не определен. А значит он остается предметом дискуссии
Николай Семена рассказывает, на чем будет строиться его защита в суде. Между Россией и Украиной до сих пор действует договор о государственной границе, и даже в самой России еще не изменен соответствующий закон. Согласно этим документам, и международному праву, Крым – украинский.
"Статус Крыма сегодня остается не окончательно определен, – подчеркивает Семена. – А раз он спорный и не окончательно определен, значит он остается предметом широчайшей мировой дискуссии. И в этой дискуссии может участвовать любой человек!"
Однако следователи ФСБ считают: в своем блоге Семена призывал не к дискуссии, а к нарушению территориальной целостности России. Интересно, что конкретной фразы-призыва привлеченный следствием эксперт не нашел, – говорит адвокат журналиста Эмиль Курбединов. Но в выводах эксперта значится: такие призывы – это общий контекст блога.
"Я думаю, что приговор будет обвинительный, – полагает Курбединов. – Но мы рассчитываем на то, что в виду мирового признания Николая Семены, его возраста и состояния здоровья, все-таки суд не пойдет на реальное лишения свободы".
Журналисты Крым.Реалии открыто на полуострове работать не могут и используют шифрованные каналы связи, – утверждает главный редактор проекта Владимир Притула.
"Мы получаем информацию из разных источников – и так называемые "гражданских журналистов", и от нежурналистов, от профессиональных журналистов, и даже от тех журналистов, которые работают на пророссийские издания, – рассказывает он. – Журналисты, которые честно выполняют свои профессиональные обязанности, вынуждены работать подпольно".
С просьбой прокомментировать дело Семены журналисты обратились в местную прокуратуру. Однако там не ответили. Николай Семена находится под подпиской о невыезде, ждет суда, но бежать с полуострова не собирается.
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