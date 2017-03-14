«Ни качества, ни скорости» – обзор крымской прессы

Крымские газеты пишут о некачественном ремонте дорог в Симферополе, анализируют результаты первых слушаний в Международном суде в Гааге по иску Украины против России, а также рассказывают об инициативе адвокатов и общественников по амнистии крымских политзаключенных.



«Крымская правда» в статье «Ни качества, ни скорости» критикует работу дорожных служб в Симферополе. В качестве примера издание приводит ремонт симферопольской объездной дороги, к которому предъявлялись претензии ранее и который нуждается в частичной переделке. Из-за некачественно проведенных работ фирме-подрядчику ООО «Крым Магистраль Строй» предстоит заново положить верхний слой асфальта на участке длиной 7300 метров.

«Напротив «КрымавтоГАЗа» четыре вмятины есть. Там надо не только верхнюю часть делать, но и менять основание. Есть еще в одном месте, где надо будет переделывать около 800 метров покрытия, это только в длину», – сообщил руководитель ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко. При этом он не исключил, что объем работ может быть увеличен. Насколько серьезно, можно будет сказать после того, как специалисты проверят в лабораторных условиях качество асфальто-бетонного покрытия, уложенного в 2016 году. Газета отмечает, что заниматься переделками подрядчик будет за свой счет.

«Вот только время дорожных работ, а стало быть, и неудобства от них, будет увеличено. К слову, несоблюдением заявленных сроков сдачи объектов грешат все подрядные организации, выполняющие дорожные работы в Крыму», – пишет газета.​

«Крымская газета» опубликовала мнение политолога Вадима Петрова о первых слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины к России.

«Киев обвиняет Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации, требует прекратить финансировать и вооружать «террористические» формирования на территории ДНР и ЛНР, восстановить деятельность крымскотатарского Меджлиса и отказаться от проявлений этнической дискриминации в Крыму», – напоминает эксперт.

По мнению Петрова, подавая иск, «режим Порошенко силился предстать в глазах мирового сообщества жертвой российских оккупантов».

«Поэтому наивно полагать, что все доводы российской стороны будут услышаны и правосудие восторжествует. Антироссийский тренд продолжает доминировать и в юридической практике. Тем не менее эксперты отмечают, что позиция России выглядит вполне обоснованной, и судьям придется учитывать ее при вынесении вердикта, который, как ожидается, будет вынесен до конца апреля», – отмечает автор.

«Голос Крыма» в статье «Будет ли объявлена амнистия?» рассказывает об инициативе российских адвокатов Николая Полозова и Марка Фейгина, которые защищают в суде интересы крымских политзаключенных. По мнению адвокатов, сейчас, по прошествии трех лет с момента аннексии Крыма, пришло время «для широкой политической амнистии крымчан». Они предложили Совету по правам человека выступить с такой инициативой перед органами государственной власти России.

Кроме того, как пишет издание, президент Региональной общественной организации «Общество крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просит амнистировать крымскотатарских активистов, обвиняемых по делу, связанному с событиями 26 февраля 2014 года возле парламента автономии.

«Сейчас было бы очень целесообразным перевернуть эту страницу истории, так как крымскотатарское общество ждет этого шага в виде амнистии всем участникам событий 26 февраля 2014 года. Указанная амнистия, которую можно приурочить к третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, будет новым импульсом к гармонизации межнациональных отношений, а также дополнительным поводом к уважению государственной власти в стране», – считает Билялов.