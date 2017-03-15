Для кого-то уборка является одним из любимых занятий, а для кого-то –​ ненавистным. Сегодня в «Элифбе» расскажем о легкой уборке.

Luğat (словарь): легкая уборка – yengil cıyıştıruv, temizlev.

Убираясь в доме, квартире, комнате можно избавиться от большого количества вещей.

Luğat (словарь): убирать дом – evni cıyıştırmaq, убирать комнату – odanı cıyıştırmaq, убирать квартиру – daireni cıyıştırmaq.

Пылесос – главный помощник во время уборки дома. Он поможет решить все проблемы, связанные с наличием пыли.

Luğat (словарь): пылесос – tozyutar, пылесосить – toznı almaq, tozyutarnen toznı almaq.

Luğat (словарь): убирать дом – evni cıyıştırmaq, убирать комнату – odanı cıyıştırmaq, убирать квартиру – daireni cıyıştırmaq

Большое количество пыли может быть вредно для здоровья. В ней активно происходит процесс размножения различных микроорганизмов. Но если постоянно делать уборку и пылесосить, всех негативных последствий можно легко избежать.

Luğat (словарь): вытереть пыль с подоконника – pervazdan toznı sürtmek, вытирать – sürtmek, подоконник – pervaz, пыль – toz, вытирать пыль – toznı sürtmek.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com