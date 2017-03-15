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Для кого-то уборка является одним из любимых занятий, а для кого-то – ненавистным. Сегодня в «Элифбе» расскажем о легкой уборке.
Luğat (словарь): легкая уборка – yengil cıyıştıruv, temizlev.
Убираясь в доме, квартире, комнате можно избавиться от большого количества вещей.
Luğat (словарь): убирать дом – evni cıyıştırmaq, убирать комнату – odanı cıyıştırmaq, убирать квартиру – daireni cıyıştırmaq.
Пылесос – главный помощник во время уборки дома. Он поможет решить все проблемы, связанные с наличием пыли.
Luğat (словарь): пылесос – tozyutar, пылесосить – toznı almaq, tozyutarnen toznı almaq.
Luğat (словарь): убирать дом – evni cıyıştırmaq, убирать комнату – odanı cıyıştırmaq, убирать квартиру – daireni cıyıştırmaq
Большое количество пыли может быть вредно для здоровья. В ней активно происходит процесс размножения различных микроорганизмов. Но если постоянно делать уборку и пылесосить, всех негативных последствий можно легко избежать.
Luğat (словарь): вытереть пыль с подоконника – pervazdan toznı sürtmek, вытирать – sürtmek, подоконник – pervaz, пыль – toz, вытирать пыль – toznı sürtmek.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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