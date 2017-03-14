Радио Крым.Реалии. Кто ворует украинский газ в Крыму?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 14 марта обсуждают получение лицензии на разработку газового месторождения в Черном море компанией, которую связывают с Сергеем Курченко, одним из соратников Виктора Януковича. Какие российские компании продолжают разрабатывать черноморский шельф после аннексии Крыма? Сколько газа добывается на морских месторождениях и как компании, связанные с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, получают лицензии на разработку новых газовых участков?

Гости эфира – глава Бюро комлпексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко, председатель правления ОАО ГАО «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова и журналист издания ЛІГАБізнесІнформ Евгений Головатюк. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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