В международной прессе есть публикации, в которых довольно оптимистично говорится о будущем Украины, где, несмотря на пребывание у власти многих людей из старой системы, сформировано динамичное гражданское общество и выкристаллизовывается национальная идентичность, а также твердая ориентация на Европу. Также пишут о том, что украинские силовые структуры положат конец железнодорожной блокаде оккупированных территорий на востоке. А также есть статьи о российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, и о том, чего хотела достичь Москва, номинируя на песенный конкурс певицу, которая выступала в аннексированном Крыму.

Брюссельское издание Politico беседовало с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, представлявшим свою страну в России в 2012-2014 годах.

Разговор получился обширным ‒ об американо-российских отношениях, перспективах России, но в нем есть и часть об Украине и ее будущем.

Журналист спросил Макфола, неужели Запад «потерял Украину», и «потеряла» ли Украина оккупированную часть Донбасса и аннексированный Крым навсегда?

«Я думаю, что у Украины светлое будущее как страны. Я, собственно, довольно оптимистично настроен в отношении Украины. Я не хочу предполагать, что произойдет на востоке. Не уверен, что соглашусь, что восток потерян, но я не оптимист в урегулировании (конфликта ‒ КР)», ‒ сказал Макфол изданию.

«Неожиданным позитивным следствием той ужасной аннексии и интервенции стало рождение украинского общества, а также украинской нации и идентичности», ‒ добавил бывший дипломат и один из ведущих американских политических экспертов.

Родилась нация. Путин сделал это случайно

Что касается Украины, то Макфол считает, что, несмотря на проблемы в украинской политической верхушке, где многие представители старой системы все еще правят, в Украине все же родилось динамичное гражданское общество и чувство принадлежности к Европе, которое ранее было расплывчатым. «Родилась нация. Путин сделал это случайно», ‒ говорит экс-дипломат.

На вопрос: что наихудшее может сделать президент США Дональд Трамп в области отношений с Россией, Макфол ответил: «По моему мнению, (наихудшим ‒ КР) было бы признание Крыма «частью» России. Это бы подорвало все, что мы построили после Второй мировой войны. Первым в списке был бы либеральный мировой порядок и нарушение заповеди «Не аннексируй территории соседа своего». Это меня пугает».

Макфол имеет «осторожный оптимизм», что президент Трамп отходит от идеи признания Крыма «частью» России, а политика нового Белого дома в вопросе России «начинает все больше выглядеть как политика времен Обамы».

«Несмотря на все свои обещания во время президентской кампании, если вы посмотрите на то, что было сказано о НАТО, о Крыме и санкциях, то это на самом деле не выглядит так хорошо», ‒ говорит Макфол изданию Politico.

Сайт телерадиовещательной компании Deutsche Welle пишет об аресте Службой безопасности Украины 43-х активистов, которые блокировали оккупированные территории с января, в частности, прерывая поставки угля в остальную Украину.

В статье отмечается, что украинские националисты и оппозиционные депутаты парламента поддержали блокаду, говоря, что закупки угля помогают финансировать деятельность боевиков в регионе.

По сообщениям, СБУ провела аресты в Торецке, Щербиновке и Курдюмовке, сначала активисты отказались сложить оружие, что и привело к аресту более сорока человек.

«Несмотря на то, что стороны воюют за контроль над восточной Украиной, обе стороны, как ни странно, согласились в том, что блокада прервала торговлю и угрожала отключениями электроэнергии», ‒ читаем в статье.

Сайт отмечает, что многие тепловые электростанции полагаются на антрациты угля, добываемого на территориях, подконтрольных боевикам, и особенно зависимость Украины от этого типа угля ощущается зимой.

В статье говорится, что Евросоюз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма в 2014 году, а также нарушение территориальной целостности Украины. Санкции ЕС продлены еще на полгода.

Европейский совет, который формируется из лидеров стран-членов ЕС, заявил, что санкции оставили «за действия по подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Британская газета The Guardian пишет о российской участнице песенного конкурса «Евровидение», который состоится в мае в Киеве, Юлии Самойловой.

«Россия берет провокационную ноту на «Евровидение» в Киеве» ‒ это, собственно, заголовок в британской газете, которая также отмечает, что номинация представительницы России положила конец предположениям о возможном бойкоте Москвой конкурса в Киеве.

Издание отмечает, что российское государственное телевидение объявило, что Юлия Самойлова, которая находится в инвалидной коляске, будет представлять Россию с англоязычной композицией Flame is burning («Огонь пылает»), демонстрируя, что «ни возраст, ни ограниченные физические возможности не являются препятствием, если люди стремятся чего-то достичь».

Однако, говорится в статье, вокруг Самойловой появились противоречия после сообщений украинских СМИ, что она выступала в Крыму после его аннексии Россией в 2014 году.

Сама 27-летняя Самойлова подтвердила, что пела в Крыму в 2015 году. Пресс-секретарь СБУ заявила, что украинская служба безопасности будет решать, разрешить ли Самойловой въезд в Украину, опираясь на «украинское законодательство и национальные интересы в области безопасности».

В прошлом ноябре, продолжает газета, Украина запретила въезд 140 российским культурным деятелям, действия или заявления которых «противоречили интересам укрепления безопасности государства».

Они используют эту девушку как живую бомбу в пропагандистской гибридной войне против Украины

Издание цитирует Айдера Муждабаева, одного из руководителей крымскотатарского телеканала ATR, который сказал, что Самойлова нарушила украинское законодательство своим приездом в Крым и назвал ее участие в «Евровидении» «циничным и аморальным шагом» со стороны Москвы. «Они используют эту девушку как живую бомбу в пропагандистской гибридной войне против Украины», ‒ сказал Муджабаев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремль хотел «избежать любой политизации «Евровидения», добавив: «Мы не видим ничего провокационного здесь».

Сама же Самойлова, которая мечтала спеть на «Евровидении» с самого детства, сказала, что не знает, будут ли проблемы с въездом в Украину. «Я вообще об этом не думаю. Моя задача ‒ хорошо спеть», ‒ сказала певица.