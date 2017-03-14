В Крыму уровень газификации выше, чем в соседней России – Бородулина

Уровень газификации в аннексированном Крыму «гораздо выше», чем в среднем по соседней России. Об этом сообщила глава министерства топлива и энергетики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Светлана Бородулина, сообщает пресс-служба крымского правительства.

По ее словам, по итогам 2016 года газификация населенных пунктов Крыма «составляет 73,2%, что выше на 0,8% по сравнению с предыдущим годом», а в будущем программа газификации полуострова «позволит обеспечить газоснабжением 98% населения».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для увеличения собственных мощностей начато строительство двух крупных станций ПГУ ТЭС Симферопольской и Севастопольской, принято решение о расширении мощностей на существующих Сакской, Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ.

«Эта генерация позволит спокойно пройти отопительный сезон 2017-2018 годов», – говорится в сообщении крымского министерства.

27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из соседней России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. По заявлению российской стороны, газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно.