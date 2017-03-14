Скандально известный депутат европарламента от Польши Януш Корвин-Микке наказан за сексистскую речь собственными коллегами: его на 10 дней отстранили от исполнения обязанностей парламентария и на месяц лишили суточных выплат, которые ему положены за его законотворческую работу.

Также депутат в течение года не сможет представлять Европарламент в каких-либо делегациях, на конференциях или межинституциональных форумах. Запрет вступает в силу уже во вторник. Присутствовавшие на сессии евродепутаты встретили решение аплодисментами.

Выступая в Брюсселе 1 марта, Корвин-Микке, 74-летний консервативный либерал-либертарианец заявил о природном превосходстве мужчин над женщинами:

“Очевидно, что женщины должны зарабатывать меньше, – заявил он , – потому что они слабее, меньше и глупее”. В качестве аргумента он напомнил, что среди 100 лучших игроков в шахматы нет ни одной представительницы слабого пола.

Речь вызвала бурную реакцию со стороны женщин-парламентариев, одна из которых заявила Корвину-Микке, что была избрана в Европарламент именно для того, чтобы "защищать женщин от таких мужчин, как вы".

Корвин-Микке уже не первый раз получает бан от своих коллег. В 2015 году его временно отстранили от обязанностей евродепутата после того, как выступая с речью, он вскинул руку в нацистском приветствии и произнес – Ein volk, ein Reich ("Один народ, одно государство"), цитируя один из известных лозунгов нацисткой партии времен Гитлера. К фашизму его речь отношения не имела: в этот момент обсуждалась транспортная реформа Евросоюза. В июле 2016 года история повторилась: польского консерватора на пять дней отстранили от работы из-за того, что Корвин-Микке сравнил массовый приток иммигрантов в Европу с “потоком отбросов”. В тот раз его также оштрафовали на 3 тысячи евро.

Корвин-Микке – математик по образованию, чемпион Польши по бриджу и член национальной сборной по этой игре, католик и отец восьмерых детей от трех женщин. Его последняя жена младше его на 44 года. Что она думает по поводу его отношения к женщинам – неизвестно.